Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu CRC của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Đối với hành vi thao túng thị trường, UBCKNN xử phạt ông N.T.Đ. (ngụ tại TP Hà Nội) số tiền 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 3/3 đến ngày 1/8, ông Đ. đã sử dụng 2 tài khoản của mình và 8 tài khoản của 8 nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC giữa các tài khoản với nhau nhằm tạo cung cầu giả, qua đó thao túng giá cổ phiếu CRC.

Ông Đ. sử dụng 10 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu CRC. Ảnh: Hoàng Hà

Với hành vi trên, ông Đ. bị UBCKNN cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/12. Trong thời gian này, ông Đ. cũng không được đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, cũng như công ty đầu tư chứng khoán.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch dẫn đến thao túng thị trường chứng khoán, 8 cá nhân cho ông Đ. mượn tài khoản chứng khoán bị đình chỉ giao dịch trong 9 tháng.

Qua kiểm tra, UBCKNN cho biết chưa có cơ sở xác định ông Đ. và 8 cá nhân nói trên thu lợi bất hợp pháp từ các hành vi vi phạm này.

Tương tự ông Đ., 8 cá nhân cho mượn tài khoản cũng bị cấm giao dịch chứng khoán và không được đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/12.