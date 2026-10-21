“Cuộc đời tôi đã khổ, tôi không muốn 4 đứa trẻ cũng phải khổ như mình...”. Đó là lý do khiến người phụ nữ Nghệ An quyết về làm mẹ kế của 4 đứa trẻ mồ côi mẹ.

Làm mẹ kế vì... thương

Trước ngày 20/10, nhóm chat gia đình của Nguyễn Thị Lương (SN 1996, quê ở xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) rộn ràng hơn hẳn. Sáu chị em, mỗi người đề xuất một ý tưởng về món quà tặng mẹ. Chị em Lương muốn đây là món quà bất ngờ để mẹ có thêm niềm vui nhỏ trong dịp ý nghĩa.

Người mẹ mà chị em Lương hết lòng thương yêu là... mẹ kế - bà Phan Thị Thủy (SN 1971, quê Nghệ An).

Sự xuất hiện của mẹ suốt 23 năm qua khiến họ tin rằng “bánh đúc có xương” là chuyện có thật trên đời.

Vợ chồng bà Thủy trong đám cưới của con trai

Mẹ ruột Lương mất năm 2003, để lại 4 cô con gái: con cả 15 tuổi, con thứ hai 13 tuổi, con thứ ba 6 tuổi và con út mới 2 tuổi.

Không lâu sau, bố Lương - ông Nguyễn Bùi Đạt (SN 1970), dẫn bà Thủy về nhà ra mắt. Chị gái Lương giận dỗi vì mẹ mất chưa lâu bố đã cưới vợ kế. Lương năm ấy mới 6 tuổi, chưa hiểu rõ chuyện người lớn nhưng vẫn thấy rất buồn.

“Tôi vẫn nhớ, lần đầu về chơi mẹ mặc áo trắng, quần tây, tóc dài buông xõa, nhìn gọn gàng, nữ tính lắm.

Năm ấy, mẹ 32 tuổi, chưa từng kết hôn vậy mà lại đồng ý cưới bố tôi – người đàn ông góa vợ, có 4 đứa con riêng”, Lương kể.

Bà Thủy thừa nhận, ngày đó bà đồng ý lấy ông Đạt không phải vì ông mà là vì 4 đứa trẻ.

Hai nhà cùng xã, người đầu sông, người cuối sông, bà thường nghe kể về hoàn cảnh của gia đình ông. Ngày về thăm, thấy 4 đứa trẻ nheo nhóc, chị cả gầy gò, da đen nhẻm, em nhỏ thì quấy khóc vì khát sữa, bà xót xa trong lòng.

“Cuộc đời tôi đã khổ, tôi không muốn 4 đứa trẻ cũng phải khổ như mình. Tôi chỉ nghĩ, mình muốn được về chăm sóc cho mấy đứa”, bà Thủy nói.

Bà Thủy (áo dài hồng) bên chồng và các con trong đám cưới của con trai út (trong ảnh thiếu người con gái út)

Hoàn cảnh khó khăn, gia đình 6 người sống trong căn nhà lụp xụp. Vợ chồng bà Thủy vừa làm nông, vừa đi phụ hồ kiếm tiền lo cho các con.

Bà sắp xếp mọi thứ gọn gàng, lo cho các con những bữa cơm nóng hổi. Đứa con út 2 tuổi đêm khóc ngằn ngặt vì khát sữa, nhớ mẹ, bà ẵm bế, dỗ dành cả đêm.

Có thời điểm khó khăn, bà đi vay mượn từng con cá, bát gạo để cho các con có bữa cơm no ấm. Một lần, Lương ốm nặng, bà đạp xe 35km đi lấy thuốc về cho con.

“Nhà nghèo, bố mẹ lam lũ sớm hôm để chúng tôi không phải bữa đói bữa no. Có lần, tôi nhìn người ta bán bánh chưng mà thèm thuồng. Thấy vậy, mẹ đi mượn tiền bằng được để mua miếng bánh về các con ăn.

Giờ nghĩ lại cảnh này, tôi lại thấy thương mẹ”, Lương kể.

Nể phục mẹ kế

Thế nhưng, tình thương và sự bao dung của mẹ kế đến mãi sau này Lương mới cảm nhận rõ.

Cô thừa nhận, những năm đầu bà Thủy mới về, cô vì thành kiến chuyện “mẹ kế, con chồng”, cộng thêm lời trêu chọc của bạn bè mà tỏ ra ương bướng.

Lương (váy kẻ) bên người em trai cùng cha khác mẹ và em dâu

Lương có lúc cãi lời, có lúc cố tình quậy phá, bỏ học để tỏ sự chống đối. Thế nhưng, bà Thủy không vì thế mà ghét bỏ, ngược lại vẫn quan tâm, dạy dỗ con từng chút một.

“Hồi học lớp 9, có lần tôi đánh nhau với bạn, bị phụ huynh đến tận nhà tìm. Mẹ phải đứng ra xin lỗi và xin họ đừng báo lên trường để tôi không bị trách phạt. Lúc đó, tôi mới chớm cảm nhận được niềm vui khi có mẹ bảo vệ.

Mẹ tôi sau này sinh thêm 2 em, 1 trai, 1 gái. Tôi nhận ra, mẹ chưa từng phân biệt đối xử giữa con chung, con riêng mà luôn công bằng với tất cả”, Lương kể.

Bà nội Lương nhiều lần khuyên mấy chị em gọi mẹ kế là “mẹ” để gần gũi hơn nhưng họ vẫn chỉ gọi là “mự”. Riêng em út vì được mẹ kế ôm ấp từ nhỏ nên tiếng “mẹ” được gọi một cách vô tư từ khi biết nói.

Cho đến khi Lương kết hôn và cũng làm mẹ, cô mới cảm nhận sâu sắc tình yêu thương, sự bao dung mẹ kế dành cho mình.

Ngày cô sinh nở, mẹ kế khăn gói đến viện chăm sóc nhiều ngày. Bà làm mọi việc không chút nề hà, từ vệ sinh cá nhân cho con gái đến ôm bế cháu ngoại. Sau khi con xuất viện, bà ở lại nhà thông gia thêm 1 tháng để chăm lo cho con cháu.

“Chị gái tôi lấy chồng, sinh con ở TPHCM, mẹ cũng vào đó chăm sóc suốt 3 tháng.

Làm vợ, làm mẹ rồi tôi mới thấy, thì ra suốt mấy chục năm qua chỉ có mẹ là lo cho chúng tôi chu đáo nhất”, Lương nói.

Vợ chồng bà Thủy được các con báo hiếu ở tuổi xế chiều

Hiện tại, trong 6 chị em Lương, có 4 người đã lập gia đình. Mấy chị em Lương đều sống xa nhà nhưng mỗi tháng đều góp tiền gửi về báo hiếu bố mẹ.

Mỗi dịp Tết, 6 chị em cùng gia đình nhỏ lại về sum họp, không khí gia đình ấm áp.

Đó cũng là điều khiến bà Thủy mãn nguyện nhất sau 23 năm làm mẹ kế. Bà vui vẻ nói: “Cuộc sống đến giờ tôi không mong gì thêm nữa. Mình thương con và được các con thương lại, thế là toại nguyện lắm rồi”.

Ảnh: NVCC