Sự việc xảy ra sáng 16/4 tại Trường Thanh Vân, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi rời lớp, cô giáo có biểu hiện gần như mất ý thức, bước đi không vững và kéo lê chân sang phòng học bên cạnh. Khi cô ngã gục, 9 học sinh đi phía sau lập tức lao tới đỡ kịp thời, sau đó giúp cô ngồi xuống và nhanh chóng báo cho giáo viên chủ nhiệm.

Theo Guangming Daily, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy các học sinh đã sớm nhận ra dấu hiệu bất thường và theo cô ra hành lang. Cô cố gắng di chuyển sang một phòng học khác nhưng kiệt sức. May mắn, các em đã đỡ kịp, tránh để cô ngã và có thể bị chấn thương.

Trong khi một số học sinh ở lại hỗ trợ, những em khác lập tức gọi nhân viên y tế của trường. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, cô giáo được đưa đến phòng y tế và chăm sóc kịp thời. Hiện sức khỏe của cô đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh các học sinh đỡ cô giáo khi cô sắp ngã quỵ tại hành lang. Ảnh chụp màn hình từ Doubin.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút nhiều lượt xem. Hàng nghìn người bày tỏ sự cảm phục trước sự bình tĩnh, trách nhiệm của các học sinh, khi các em đã thể hiện sự quan tâm chân thành với cô giáo trong tình huống khẩn cấp.

Ngày 17/4, thầy Trần Tân, giáo viên chủ nhiệm lớp, cho biết ông được giáo viên Hóa học thông báo về tình trạng hạ đường huyết của cô giáo tiếng Anh vào sáng hôm đó. Ngay sau đó, cô được cho ăn nhẹ và nhanh chóng hồi phục.

Đáng chú ý, sự việc chỉ được phát hiện khi nhà trường xem lại camera an ninh. Bản thân cô giáo cũng không nhớ mình đã di chuyển sang phòng học bên cạnh như thế nào.

Theo thầy Trần Tân, nhà trường sẽ tuyên dương 9 học sinh trong đoạn video tại buổi chào cờ đầu tuần tới.