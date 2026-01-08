Sáng 8/1, 120 thủ khoa trường, thủ khoa ngành và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trên cả nước được trao học bổng trong Chương trình Nâng bước Thủ khoa lần thứ 10 do Báo Tiền Phong tổ chức. Chương trình nhằm tiếp sức cho những sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em không bị gián đoạn con đường học tập vì nghịch cảnh.

Nguyễn Võ Nhật Thiện hiện là sinh viên ngành Giáo dục mầm non, thủ khoa Trường Đại học Phú Yên năm 2025. Xuất hiện tại buổi lễ với dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trầm và ánh mắt luôn ánh lên sự kiên cường, Thiện không giấu được xúc động khi nhắc về cha mẹ đã khuất.

Năm 5 tuổi, Thiện mồ côi cha. Đến năm 10 tuổi, mẹ em lâm bệnh nặng. Hai mẹ con nương tựa nhau bằng gánh rau muống bán mỗi buổi sáng, vừa để lo thuốc thang, vừa duy trì việc học cho Thiện. Và rồi, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 12 của Thiện, mẹ em trút hơi thở cuối cùng.

Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành Giáo dục mầm non, thủ khoa Trường Đại học Phú Yên. Ảnh: Báo Tiền phong

Tuổi thơ của Thiện khép lại trong những biến cố liên tiếp. Nhưng cũng từ đó, em học cách tự đứng vững, vừa học tập vừa lao động, âm thầm nuôi dưỡng ước mơ.

Nhật Thiện rưng rưng khi nhắc đến lời dặn của mẹ - câu nói đã theo em suốt những năm tháng gian nan nhất: "Cứ ráng học đi con, cho dù thế nào cũng phải học". "Đó là động lực lớn nhất để em tiếp tục. Nếu không có lời động viên đó, có lẽ em đã bỏ học từ khi mẹ qua đời”, Thiện nghẹn ngào chia sẻ.

Không chỉ mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất, những thử thách vẫn tiếp tục bủa vây cuộc sống của cô sinh viên trẻ. Trận lũ lịch sử tháng 11/2025 tại Đắk Lắk đã khiến căn nhà nhỏ nơi em từng sinh sống chìm sâu trong nước, cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản ít ỏi.

“Trận lũ vừa rồi ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của em, đặc biệt là công việc làm thêm. Hiện tại em đã ra riêng, tự đóng tiền trọ, sinh hoạt phí và tiền học. Nước lũ cuốn trôi hết đồ đạc, cả ảnh thờ của ba mẹ em”, Thiện nói, giọng nghẹn lại.

Giữa những thiếu thốn chồng chất, nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt Nhật Thiện khiến nhiều người xúc động. Đó không phải là sự vô tư, mà là lựa chọn tích cực của một người trẻ từng đối diện với nỗi đau và học cách bước qua nó.

Cũng tại buổi lễ, Phạm Quyết Thắng, sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), đã chia sẻ hành trình vượt khó để đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Quyết Thắng cho biết, em sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là giáo viên tiểu học, nhưng việc ba mẹ chia tay đã khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Đồng lương giáo viên không nhiều, mẹ Thắng phải vay vốn ngân hàng xây nhà mới để tạo điều kiện cho hai chị em học tập, sinh hoạt.

Khi Thắng học lớp 7, lớp 8, đại dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật. Mẹ không còn đủ điều kiện lo cho chị học đại học.

“Thời điểm ấy, em nghĩ mình phải làm điều gì đó. Và rất may, ngôi trường cấp 2 đã tạo cho em điều kiện học hỏi, vươn lên. Lên lớp 9, em thực hiện dự án khoa học đầu tiên, làm tiền đề để tham gia những sân chơi lớn hơn trong chặng đường học tập tiếp theo”, Quyết Thắng chia sẻ.

Câu chuyện của Thiện khiến những người có mặt không kìm được nước mắt. Ảnh: Báo Tiền phong

Chàng trai nghị lực cho biết bản thân có thói quen viết lại những suy nghĩ, cảm xúc và lồng ghép các mục tiêu phấn đấu, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện.

Sau những nỗ lực không ngừng, Phạm Quyết Thắng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là học sinh THPT.

“Khi mình nghiêm túc hết sức để làm một việc gì đó thì sẽ có áp lực, nhưng đó là áp lực tích cực, giúp mình sống trách nhiệm hơn, biết điều gì nên và không nên làm để có thể đóng góp cho đất nước và làm gia đình hạnh phúc hơn”, Quyết Thắng khẳng định. Chàng trai này cũng đặt mục tiêu du học để có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Một hình ảnh khác để lại nhiều xúc động tại buổi lễ là cô Đinh Thị Tâm, người mẹ thay con gái lên nhận học bổng. Con gái cô - Lương Ngọc Quỳnh Anh, sinh viên ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) - đang điều trị bệnh nan y và không thể có mặt.

Trong phần chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, cô Tâm cho biết Quỳnh Anh rất xúc động khi biết mình được chương trình vinh danh.

“Cháu không nghĩ trong hoàn cảnh này vẫn nhận được sự quan tâm, động viên lớn đến như vậy. Với gia đình, đây không chỉ là học bổng mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để Quỳnh Anh tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”, cô Tâm nói.

Xuất thân từ miền Trung - vùng đất thường xuyên hứng chịu thiên tai, cô Tâm chia sẻ gia đình luôn tin rằng học tập là con đường duy nhất giúp các con vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt. Tinh thần vươn lên từ nghịch cảnh chính là điều cô luôn dạy các con, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cho biết cách đây tròn một thập kỷ, mỗi mùa tựu trường, Báo Tiền Phong chứng kiến không ít học sinh đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi phải đứng trước nguy cơ không thể bước chân vào giảng đường vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Từ những day dứt đó, chương trình Nâng bước Thủ khoa ra đời.

“10 năm qua, Nâng bước Thủ khoa không chỉ là một chương trình trao học bổng, mà là hành trình bền bỉ của sự sẻ chia, của trách nhiệm xã hội, của niềm tin vào giá trị của tri thức và nghị lực con người. Đến nay, chương trình đã đồng hành cùng hơn 1.000 thủ khoa, sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Theo ông, trong số các sinh viên được nâng bước, có những em mồ côi cha mẹ, lớn lên trong các mái ấm, có em đến từ vùng sâu, vùng xa, gia đình nghèo khó, có em vừa học vừa lao động để tự nuôi dưỡng ước mơ. Điểm chung ở tất cả là khát vọng vươn lên bằng tri thức và nghị lực.

“Năm nay, chương trình tròn 10 tuổi, cũng là thời điểm nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và miền Trung vừa trải qua những đợt bão lũ khốc liệt. Vì vậy, chương trình ưu tiên lựa chọn 70 thủ khoa, sinh viên học giỏi đến từ vùng bão lũ, nhằm tiếp sức để các em không bị gián đoạn con đường học tập vì thiên tai”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Ông khẳng định, hành trình Nâng bước Thủ khoa sẽ tiếp tục. Chừng nào vẫn còn những ước mơ hiếu học cần được nâng đỡ, báo vẫn sẽ dang rộng vòng tay, cùng xã hội chắp cánh cho những tài năng trẻ bước vững vàng vào tương lai.