Anh Mai Lâm Quý lựa chọn Limo Green vừa để làm việc, vừa phục vụ gia đình

Chạy gần 1.000 km/ngày mới “thấm” giá trị của Limo Green

Mỗi ngày, công việc của anh Mai Lâm Quý gắn chặt với chiếc vô-lăng từ sáng đến tối. Vào những đợt đào tạo cao điểm, chiếc xe có thể di chuyển gần 1.000 km/ngày. Với tần suất sử dụng lớn, anh Quý cần một chiếc xe ổn định, rộng rãi và thuận tiện cho cả công việc lẫn gia đình. VinFast Limo Green là mẫu xe đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu đó.

“Limo Green đáp ứng được cả hai nhu cầu. Đi làm thì chở được nhiều học viên cùng lúc, còn cuối tuần cả gia đình lên xe vẫn dư dả không gian cho hành lý”, anh Quý chia sẻ.

Không gian rộng rãi là điểm đầu tiên khiến anh Quý hài lòng khi sử dụng Limo Green. Chiều dài cơ sở 2.840 mm mang lại khoang cabin thoáng đãng, giúp người ngồi thoải mái hơn trên những hành trình dài. Khu vực người lái cũng được bố trí thuận tiện với hộc chứa đồ cạnh ghế kiêm bệ tỳ tay, cần số núm xoay và màn hình trung tâm nằm trong tầm thao tác.

“Lái xe vài chục phút thì khó nhận ra. Nhưng khi ngồi trên xe cả ngày mới thấy những tiện ích này giúp mình thoải mái và vận hành xe dễ dàng hơn rất nhiều”, anh Quý dành lời khen cho chiếc xe “ruột”.

Từng trải nghiệm nhiều mẫu xe xăng để giảng dạy, anh Quý nhận thấy khác biệt của xe điện ở phản hồi chân ga và độ liền mạch khi tăng tốc. Động cơ điện công suất hơn 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm tạo lực kéo gần như tức thời. Theo anh, đây cũng là lợi thế của Limo Green với những người mới cầm lái.

“Các thao tác đơn giản và khả năng vận hành mượt giúp người học nhanh làm quen, kiểm soát xe tự tin hơn”, anh Quý nhận xét. Anh cũng cho biết, chính cảm giác lái vượt trội đã khiến nhiều học viên cảm thấy thích thú và yêu cầu tiếp tục được thực hành trên Limo Green thay cho các mẫu xe xăng đã sử dụng trước đó.

Không gian rộng rãi, vận hành êm, tiết kiệm chi phí là những yếu tố khiến anh Quý tâm đắc với Limo Green

Tiết kiệm 300 triệu đồng mỗi năm

Bên cạnh trải nghiệm sử dụng như xe sang, Limo Green còn là cỗ máy giúp anh Quý tiết giảm đáng kể chi phí phục vụ công việc. Anh chia sẻ với cường độ sử dụng của một giáo viên dạy lái, trước đây mỗi ngày anh phải chi ra từ 800.000 đồng đến gần 1 triệu đồng tiền xăng. Vào mùa cao điểm đào tạo, khoản chi này còn tăng lên khi xe hoạt động gần như cả ngày.

Nhờ chính sách miễn phí sạc với 10 lần/tháng đến hết ngày 10/2/2029, anh gần như không còn phải chi bất kỳ khoản nào cho năng lượng. Cộng gộp các khoản chi được cắt giảm, xe điện Limo Green giúp anh tiết kiệm được khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

“Kể cả sau này phải trả tiền sạc thì xe điện vẫn tiết kiệm hơn. Còn hiện nay, với nhu cầu phổ thông của các gia đình, số lượt sạc miễn phí mỗi tháng gần như đã đủ. Còn với người kinh doanh, chi phí điện chắc chắn vẫn rẻ hơn 60% so với xe xăng”, anh Quý tính toán.

Tính kinh tế của Limo Green còn được thể hiện ở độ bền bỉ. Sau hơn 25.000 km, anh Quý cho biết, xe chưa từng gặp lỗi vặt hay phải sửa chữa bất kỳ hạng mục nào. Việc bảo dưỡng với chu kỳ dài hơn và mỗi lần bảo dưỡng chỉ tốn vài trăm nghìn đồng giúp anh tiết kiệm một khoản đáng kể.

Không chỉ tiết kiệm, việc nạp năng lượng cũng phù hợp với lịch giảng dạy của anh Quý. Xe có thể nạp pin từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút, vừa đủ để giáo viên và học viên nghỉ giữa buổi. Mạng lưới trạm sạc rộng khắp của V-Green cũng giúp anh chủ động chọn điểm nạp năng lượng theo lộ trình, qua đó duy trì cường độ hoạt động cao.

Từ kinh nghiệm gần 20 năm đào tạo lái xe và thực tế sử dụng, anh Quý cho rằng ô tô điện giờ đây không còn là lựa chọn dành riêng cho những người thích công nghệ. Những mẫu xe như Limo Green giờ đã trở thành “chân ái” cho cả người chạy xe cường độ cao lẫn gia đình đông thành viên nhờ khả năng vận hành ổn định, không gian rộng và chi phí tiết kiệm.

Thu Loan