Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào trưa 10/12 tại thôn Hoàng Tứ, huyện Vĩnh Tĩnh, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Hàng triệu mét khối đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 45 ngôi nhà của người dân và làm hư hại 240 mẫu đất canh tác.

Trước thảm họa “nuốt chửng” cả ngôi làng, điều khiến mọi người vừa bàng hoàng vừa thấy may mắn là không có bất kỳ thương vong nào, thông tin từ Sohu.

Vụ sạt lở ở thôn Hoàng Tứ khiến nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm, may mắn không có thương vong.

Ảnh: CCTV13

Người dân kể lại, khi tai họa xảy ra, họ chỉ kịp nghe tiếng hô hoán rồi lập tức chạy ra ngoài, không mang theo bất cứ tài sản nào.

Tiếng hô cứu người ấy xuất phát từ ông Trương Đắc Nguyên (62 tuổi), cán bộ thông tin thiên tai tại địa phương. Nhờ cảnh báo kịp thời của ông, chỉ 20 phút sau, toàn bộ dân làng đã được sơ tán an toàn.

Thời điểm đó, ông Trương đang đi xe điện kiểm tra tuyến giám sát thì phát hiện dấu hiệu bất thường: đất có dấu hiệu sạt xuống, đá lăn, bụi mù mịt. Dù không có mưa lớn hay động đất, những âm thanh lạ từ sườn núi khiến ông nhận ra nguy cơ nghiêm trọng.

“Đất bắt đầu sụt, đá lăn xuống là dấu hiệu cho thấy khối núi đã biến dạng, phía trên sẽ tiếp tục đổ và gây sạt lở”, ông Trương kể lại.

Khoảng 11h20, ông lập tức gọi điện báo cho ủy ban thôn, sau đó chạy thẳng tới khu dân cư, gõ cửa từng nhà, hô hoán mọi người rời đi. Chính quyền thôn nhanh chóng phong tỏa các tuyến đường, tổ chức sơ tán đồng loạt người dân trong và xung quanh khu vực nguy hiểm.

Khi người dân cuối cùng vừa tới nơi an toàn, khối đất đá khổng lồ đã tràn xuống, vùi lấp nhiều căn nhà gần đó. Toàn bộ quá trình từ lúc phát cảnh báo đến khi hoàn tất sơ tán chỉ diễn ra trong 20 phút. Vì đã nhiều lần được diễn tập phòng chống thiên tai, nên người dân địa phương cũng sơ tán khá nhanh.

Ông Trương là ân nhân của cả làng. Ảnh: CCTV 13

Sau thảm họa, dù chính ngôi nhà của mình cũng nằm trong khu vực bị vùi lấp, ông Trương vẫn ở lại điểm sơ tán, hỗ trợ phân phối vật tư, đăng ký thông tin cứu trợ cho bà con.

Đến ngày thứ 8 sau vụ sạt lở, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Đất đá đã trôi xa hơn 300m, nhiều ngôi nhà bị cuốn ra khỏi các con hẻm. Một số người dân cố tìm lại tài sản còn sót lại nhưng liên tục được lực lượng chức năng và thiết bị bay không người lái nhắc nhở rời đi.

Theo các chuyên gia địa chất của Đại học Tứ Xuyên, vụ sạt lở lần này có phạm vi ảnh hưởng lớn. Đáng chú ý, một trận sạt lở quy mô lớn như vậy lại không gây thương vong, chính là nhờ mô hình “quần chúng giám sát, quần chúng phòng ngừa”.

“Người dân địa phương rất nhạy bén với các dấu hiệu bất thường trước sạt lở. Khi họ kịp thời báo cáo, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc, nâng cao hiệu quả phòng tránh”, chuyên gia nhận định.

Từ năm 2019, ông Trương Đắc Nguyên đảm nhiệm vai trò cán bộ thông tin thiên tai. Bất kể mưa gió, nắng nóng hay giá rét, mỗi ngày ông đều 2 lần kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, theo dõi từng vết nứt, từng âm thanh lạ của núi rừng.

Suốt nhiều năm, ông kiên nhẫn, kiên trì làm việc. Với đóng góp đặc biệt trong vụ sạt lở này, ông Trương Đắc Nguyên đã được biểu dương, trở thành minh chứng cho vai trò quan trọng của người dân địa phương trong phòng chống thiên tai.