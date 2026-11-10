Phương Oanh nói từ khi có con, cô không còn được ngủ nướng mà thường bắt đầu ngày mới từ 6h30 sáng với lịch trình công việc bận rộn. Dù vậy nữ diễn viên vẫn duy trì thú vui riêng.

Dù không đóng phim suốt 1 năm qua nhưng trang cá nhân của Phương Oanh vẫn liên tục được nữ diễn viên cập nhật hình ảnh cá nhân bên cạnh cặp song sinh. Cô cũng thường xuyên chia sẻ các clip nấu ăn triệu view từ căn bếp quen thuộc và nhận về vô số lời khen vì sự đảm đang, khéo léo.

Mới đây, nữ diễn viên Hương vị tình thân chia sẻ đoạn clip ghi lại lịch trình cá nhân trong 1 ngày. Cô nói từ ngày làm kinh doanh và làm mẹ của cặp sinh đôi, cô không còn khái niệm ngủ nướng như thời con gái. Mỗi ngày của Phương Oanh bắt đầu từ 6h30 sáng. Cô đưa 2 con đi học rồi về giải quyết công việc online, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản cho các vlog quảng cáo.

Chiều muộn là khoảng thời gian nữ diễn viên dành trọn cho các con. Đôi khi vừa đi làm về là cô lao ngay vào bếp với hai con quanh quẩn bên cạnh mà Phương Oanh hay gọi vui là "chef nhí". Nhìn các con nô đùa với đồ chơi làm bếp và ăn ngon miệng với các món mẹ nấu cũng đủ để lòng nữ diễn viên dịu lại.

Hai con đã 2 tuổi rưỡi và bắt đầu giai đoạn thích khám phá, tò mò với mọi thứ nên cô thường tranh thủ đưa các con theo trong những trường hợp phù hợp. "Cảm giác vừa làm vừa ngắm nhìn các con cũng hứng khởi hơn nhiều. Mỗi lúc được nghỉ, Oanh lại chạy ra ôm các con một xíu như được tiếp thêm năng lượng, nhất là lúc được Khang - Hạ khen mẹ Oanh xinh", Phương Oanh nói.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ hình ảnh về chuyến công tác Hàn Quốc mới đây cùng hai con. Thời tiết bên Hàn rất đẹp nhưng vì phải chăm các con nên cô cũng không có thời gian chụp ảnh sống ảo ở những cánh đồng hoa bát ngát hay ngồi nhẩn nha cafe bên sông Hàn. Nhưng Phương Oanh thấy khoảng thời gian bên các con vô cùng quý giá.

Dù bận rộn, Phương Oanh nói cô vẫn dành thời gian tận hưởng những điều bình thường như tự tay nấu 1 bữa cơm, chăm sóc các con và dành thời gian cho những người mình yêu thương.

Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu. Cô ghi dấu trên màn ảnh qua các phim: Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Gió ngang khoảng trời xanh...

Phương Oanh tận hưởng niềm vui vào bếp.

Đời tư, Phương Oanh và Shark Bình xác nhận hẹn hò tháng 8/2022. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023 tại Phủ Lý, Hà Nam. Đến ngày 26/7/2023, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam - quê của Phương Oanh. Trước đó, cặp đôi cũng thông báo hoãn tổ chức đám cưới dự định diễn ra vào tháng 11/2023 với lý do Phương Oanh mang thai đôi, ốm nghén nặng. Nữ diễn viên đón cặp song sinh vào tháng 5/2024.

Ảnh, video: FBNV