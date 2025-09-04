Mạnh dạn thay đổi để người dân không phải nghe những bài phát biểu dài dòng là thể hiện của thái độ nghe dân, trọng dân - một sự thay đổi tư duy trong giao tiếp với dân.

Chúng ta vừa chứng kiến những ngày cả đất nước rợp đỏ màu cờ, màu của triệu triệu tấm lòng hân hoan niềm vui độc lập - điều mà suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn thể nhân dân Việt Nam đã không ngừng lao động, chiến đấu, hy sinh, cống hiến tất cả tâm, tài, trí, lực của mình để giành lấy, giữ lấy và phát triển lên một tầm cao mới của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hướng tới tương lai.

Lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân

80 năm - hành trình lịch sử dựng xây đất nước với những mốc son chói lọi của cả dân tộc đã được khắc họa chân thực, đúng tầm mức trong diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm: ngắn gọn, súc tích, trúng vấn đề và đủ đầy ý nghĩa.

Trong gần 1.480 từ của diễn văn, từ "Nhân dân" đã được nhắc tới 17 lần, "Dân tộc" được nhắc tới 13 lần, 10 lần nhắc tới "Độc lập" và 9 lần nhắc tới "Tổ quốc". Điều đó cho thấy thông điệp, chủ thể mà Tổng Bí thư muốn nhấn mạnh trong bài diễn văn không gì khác chính là "Nhân dân", là "Dân tộc", là "Độc lập", là "Tổ quốc".

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổ quốc Việt Nam hôm nay là tài sản vô giá được xây nên từ máu xương của các anh hùng liệt sĩ, là sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và bao thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, dâng hiến tuổi xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước, của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn tới của dân tộc.

Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, của 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình, của sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

"Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân và vì Nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

80 năm đấu tranh và xây dựng đất nước, chúng ta tự hào khẳng định rằng: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhờ đó mà dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, tự đứng lên đập bỏ xích xiềng nô lệ, làm người tự do.

Nhờ đó mà chúng ta đã vượt qua tâm lý tự ti của một dân tộc yếu, quyết tâm dựng xây Việt Nam thành một quốc gia độc lập, thống nhất, vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng, có được vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà chúng ta không vượt qua, không có mục tiêu cao đẹp nào mà chúng ta không chinh phục được.

Vì vậy, không có lý do gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn tới hòa bình, thịnh vượng, trường tồn.

80 năm đã đi qua, trong âm vang của những ngày thu lịch sử, chúng ta vẫn còn nghe vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ thôi thúc triệu triệu con tim người dân đất Việt cùng chung nhịp đập tự hào, ngân vang lời thề “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Càng thấu hiểu giá trị của “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”, mỗi người dân Việt Nam hôm nay càng phải tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc; chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực.

Chúng ta phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi, để đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Đó là khát vọng của Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, chúng ta mới được nghe một thông điệp chính trị ngắn gọn, cô đúc, hào sảng và truyền cảm hứng như thế tại một ngày lễ trọng như lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mạnh dạn thay đổi trong phong cách giao tiếp với dân, để người dân không phải nghe những bài phát biểu dài dòng chính là biểu hiện của một thái độ biết nghe dân và trọng dân.

Đây cũng là điều mà sinh thời, Bác Hồ thường lưu ý cán bộ. Bác yêu cầu cán bộ nói ngắn, viết ngắn để dân dễ nghe, dễ nhớ mà làm theo.

Người phê phán những cán bộ viết dài rằng: “Trong các báo, có những bài lằng nhằng dài mấy cột, như là rau muống kéo dây. Đọc đến khúc giữa thì không biết khúc đầu nói gì; đọc đến khúc cuối thì không biết khúc giữa nói cái gì. Thế là vô ích”.

Súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện

Tinh thần "nói ngắn, viết ngắn để dân dễ nghe, dễ nhớ" cũng được thể hiện ngay trong dự thảo văn kiện Đại hội 14 lần này.

Khác với những kỳ Đại hội trước, quá trình chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội 14 của Đảng cũng được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tích hợp nội dung 3 văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ để trình Đại hội.

Tổng Bí thư nêu rõ: Các văn kiện cần được rà soát kỹ lưỡng câu chữ, cách diễn đạt, bảo đảm ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đây là tư duy đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo, tránh trùng lặp, thiếu thống nhất giữa các báo cáo, thể hiện đúng tầm vóc của Báo cáo chính trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả để các văn kiện Đại hội 14 "thực sự là ngọn đuốc soi đường, là cẩm nang hành động cho toàn Đảng" như Tổng Bí thư lưu ý.

Bởi Đảng lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, không tách rời tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., cho nên Văn kiện trình Đại hội phải thống nhất, gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà không thể chia lẻ từng nhiệm vụ, càng không phải mỗi nhiệm vụ là một báo cáo riêng.

Gần trăm năm sống trong lòng dân, đồng hành cùng dân tộc, mục tiêu cao cả nhất của Đảng là phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Đảng ta vĩ đại đến đâu, lòng dân biết cả, đâu cần phải kể lể dài dòng.

Thời đại công nghệ phát triển nhanh như vũ bão, nhịp sống hiện đại gấp gáp, người dân cần những thông tin nhanh, gọn, chính xác và kịp thời. Một giây, một phút không cần thiết cũng là lãng phí thời giờ của dân, cần chấn chỉnh. Vì vậy, đổi mới phong cách lãnh đạo, phục vụ nhân dân, xin hãy bắt đầu từ những việc như thế!