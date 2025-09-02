Sáng 2/9, hàng triệu người dân trong và ngoài nước đã theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện trọng đại này là dịp để toàn dân tôn vinh truyền thống cách mạng, bồi đắp khối đại đoàn kết và khát vọng về một tương lai phồn vinh.

Khi xem qua truyền hình trực tiếp, người dân không khỏi tò mò về một cụ bà mái tóc bạc trắng, đầu vấn khăn màu đen, mặc áo dài màu đỏ, ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Cụ bà đó chính là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (trú tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh).

Một lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Mẹ Trần Thị Huyến có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bản thân mẹ là con gái của liệt sỹ Trần Hậu Trưởng, là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938, lúc này Mẹ Huyến mới 2 tháng tuổi.

Hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Chụp màn hình

Mẹ Huyến có 2 người con trai đã hy sinh vì Tổ quốc là liệt sỹ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sỹ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980).

Hiện tại mẹ sống cùng vợ chồng người con trai út là anh Nguyễn Văn Thuyết tại tổ dân phố Liên Công.

Khi thấy Mẹ Huyến xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, ngồi cạnh Tổng Bí Thư Tô Lâm, nhiều cán bộ và người dân tỉnh Hà Tĩnh đã lan tỏa hình ảnh rộng rãi và bày tỏ niềm tự hào, xúc động về gia đình Mẹ và quê hương, con người Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ sáng nay có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra, còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện cựu chiến binh, cựu CAND, cựu thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia cuộc kháng chiến, đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ và gia đình có công với nước...

Buổi lễ còn có sự tham dự của các đoàn đại biểu quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: "Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua".