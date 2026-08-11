Trong đời sống truyền thống của người Ê Đê, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong gia đình. Người phụ nữ là chủ nhà dài, là người duy trì dòng họ. Vì vậy, sau khi kết hôn, người chồng sẽ về sinh sống cùng gia đình bên vợ.

Trong lễ cưới của người Ê Đê, người đàn ông lại được gia đình nhà gái tổ chức rước rể. Điều đặc biệt ấy là một nét văn hóa lâu đời của người Ê Đê. Đây không chỉ là một nghi thức hôn nhân, mà còn là câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung, trách nhiệm gia đình và sự gắn kết của cả cộng đồng.