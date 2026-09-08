Từng chiếc bánh tròn trịa, đủ đầy hương sắc chính là cái cớ ngọt ngào để mọi người ngồi lại và gắn kết trong mùa đoàn viên.

Đờn ca Tài tử và hành trình kể chuyện văn hóa bền bỉ của The 350F

Giữa nhiều concept ấn tượng mùa Trung thu, không thể không nhắc đến The 350F. Suốt nhiều năm gắn bó với chiếc bánh cổ truyền, thương hiệu luôn bền bỉ chọn một lối đi riêng đầy thú vị, đó là khai thác vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt để làm chất liệu chủ đạo cho mùa trăng.

Còn nhớ, những hộp bánh Trung thu lấy cảm hứng từ Tứ Pháp và Tứ Phủ - nét tín ngưỡng dân gian độc đáo trong đời sống văn hoá miền Bắc - từng khiến khách hàng thích thú, tiếp đến là concept Long Bào các vị vua triều Nguyễn và gần đây nhất là Mắt Cửa Hội An và Bài Chòi Miền Trung - tất cả những concept đều góp phần định hình nên chất riêng cho bộ sưu tập trung thu của The 350F.

Năm nay, The 350F lại lần nữa chiêu đãi khách hàng bằng bộ sưu tập theo concept Đờn ca tài tử Nam Bộ mang tên Nguyệt Khúc Tài Tử. Là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận, Đờn ca tài tử không chỉ là loại hình nghệ thuật mang đậm âm hưởng Nam Bộ mà còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt nói chung.

Mỗi mùa trăng là một câu chuyện khác, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: đưa văn hóa Việt đến gần hơn với người trẻ bằng cách kể mới mẻ, đương đại và giàu tính thẩm mỹ

Trên thiết kế hộp, The 350F tái hiện một đêm đờn ca tài tử dưới trăng qua hình ảnh người nghệ nhân, những nhạc cụ truyền thống và không gian trình diễn đậm hơi thở miền sông nước. Không chỉ là những hình ảnh trang trí, các chi tiết được kết nối để gợi mở một cuộc gặp gỡ giữa tiếng đàn, lời ca và ánh trăng - một không gian hữu tình, nơi những thanh âm truyền thống được cất lên trong sự giao hòa và tri âm.

Ngay cả tên gọi của từng phiên bản hộp quà như Lưu Thủy Khai Nghi Khúc hay Phú Lục Thanh Âm Tấu cũng được lấy cảm hứng từ những bài bản và tinh thần của Đờn ca tài tử, như một cách để biến món quà Trung thu thành một "khúc nhạc" dành cho mùa đoàn viên.

Theo đại diện The 350F, điều thương hiệu muốn truyền tải không chỉ là vẻ đẹp của một di sản, mà còn là tinh thần tri âm - sự đồng điệu giữa những con người cùng ngồi lại bên mâm cỗ trông trăng. Đó cũng là giá trị mà Trung thu luôn hướng đến: kết nối, sẻ chia và lắng nghe nhau giữa nhịp sống ngày càng hối hả.

Với The 350F, Trung thu là câu chuyện của sự sáng tạo, của ký ức truyền thống được làm mới và của những trải nghiệm đáng nhớ để ai cũng háo hức chờ đợi

Khi nông sản Việt gặp gỡ những nguyên liệu nhập khẩu tinh tuyển

Nếu hộp quà kể câu chuyện văn hóa, thì từng chiếc bánh lại kể câu chuyện của nguyên liệu.

Bộ sưu tập năm nay được phát triển từ ý tưởng kết hợp nông sản bản địa với các nguyên liệu nhập khẩu thượng hạng, được thương hiệu tuyển chọn khắt khe nhằm đảm bảo tiêu chí: hài hòa với từng sáng tạo hương vị, đồng thời mang đến lựa chọn an toàn cho khách hàng an tâm thưởng thức.

Mỗi vị bánh đều được chế tác công phu, cầu kỳ, cộng với kỹ nghệ làm bánh điêu luyện của những nghệ nhân giàu kinh nghiệm, tạo nên bản hòa tấu mặn - ngọt hấp dẫn: Thập cẩm xá xíu, Thập cẩm ngũ hạt, Mật ong quế hoa Yuzu, Táo đỏ trứng muối, Trà Ô long bưởi hồng, Vải thiều thanh long đỏ. Đặc biệt, điểm nhấn của bộ sưu tập năm nay là chiếc bánh Ổi hồng dâu tằm.

Với gam màu pastel nổi bật, Ổi hồng dâu tằm mang đến một trải nghiệm thưởng thức mới lạ và thu hút. Sự kết hợp khéo léo của ổi hồng, dâu tằm cùng các loại quả mọng như nam việt quất, quả sung, trái lý chua đen và mứt bí mang đến một tổng thể hài hòa với kết cấu mềm mịn, dịu ngọt cùng hương ổi chín thơm lừng len lỏi trong từng lớp bánh.

Theo The 350F, đây cũng là chiếc bánh được thương hiệu đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu nhất trong bộ sưu tập năm nay nhằm tạo nên một hương vị vừa mới mẻ, vừa gần gũi với khẩu vị người Việt.

Ổi hồng dâu tằm cho thấy cách The 350F làm mới bánh Trung thu: giữ lại hình hài truyền thống, đồng thời mở ra những kết hợp hương vị mới mẻ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách hàng

Trải nghiệm trước khi quyết định

Bên cạnh việc đầu tư vào sản phẩm, The 350F tiếp tục duy trì chính sách thử bánh miễn phí tại hệ thống cửa hàng. Theo đó, khách hàng có thể thưởng thức toàn bộ 7 vị bánh trước khi lựa chọn hộp quà phù hợp với nhu cầu biếu tặng hoặc sử dụng trong gia đình.

Bộ sưu tập "Nguyệt Khúc Tài Tử" gồm hai phiên bản hộp quà với thiết kế sang trọng, đẹp mắt. Trong đó, hộp 4 bánh Lưu Thủy Khai Nghi Khúc ghi điểm với tông xanh trang nhã đi đôi với những chi tiết ép kim và dập nổi tinh xảo, có giá từ 540.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT); hộp 6 bánh Phú Lục Thanh Âm Tấu lại nổi bật với sắc đỏ thanh lịch, được chế tác khéo léo, có giá từ 810.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT). Hai lựa chọn đều đi kèm với hộp trà Ô long Cao Sơn thượng hạng, nhằm hướng đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn, phù hợp làm quà tặng hoặc dùng trong những dịp sum họp mùa trăng tròn.

Hơn cả một món quà, mỗi hộp bánh còn là hành trình thưởng ngoạn đầy thú vị để thấy Trung thu vẫn vẹn nguyên giá trị và xứng đáng để chúng ta trông chờ mỗi năm

Giữa thị trường Trung thu ngày càng đa dạng, giá trị của một hộp bánh không chỉ nằm ở hương vị hay thiết kế mà còn ở câu chuyện nó mang theo.

Với Nguyệt Khúc Tài Tử, The 350F lựa chọn kể câu chuyện về sự hòa điệu - giữa truyền thống và hiện đại, giữa nông sản Việt và nguyên liệu tinh tuyển từ khắp nơi trên thế giới, giữa món quà trao tay và những khoảnh khắc sum vầy trong đêm trăng. Đây cũng là cách thương hiệu tiếp tục theo đuổi hành trình làm mới chiếc bánh cổ truyền bằng những giá trị gần gũi với văn hóa Việt, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ của người tiêu dùng hôm nay.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, liên hệ Fanpage The 350F hoặc hotline 1800 8287.

Bích Đào