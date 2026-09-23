Ngày 19/9, Ngân hàng VPBank tổ chức sự kiện The Art of Timeless Legacy - Masterclass: Watches & Diamonds - chia sẻ những tri thức về đồng hồ và kim cương dành riêng cho cộng đồng khách hàng VPBank Private.

Trong bối cảnh thế hệ khách hàng giàu có mới tại Việt Nam đang thay đổi cách tiếp cận với ngành hàng xa xỉ, kiến thức về độ hiếm, nguồn gốc, kỹ nghệ chế tác và khả năng lưu giữ giá trị dần trở thành một phần của trải nghiệm sở hữu. Đó cũng là lý do VPBank Private lần đầu tiên phối hợp cùng Christie’s trong sự kiện The Art of Timeless Legacy.

BST trang sức, đồng hồ và kim cương tuyển chọn dành riêng cho chương trình

Sự kiện có sự đồng hành của Korloff Paris, thương hiệu trang sức kim cương và đồng hồ cao cấp đến từ Pháp, mang tới những thiết kế trang sức, đồng hồ và kim cương tuyển chọn dành riêng cho chương trình.

Khi tri thức gặp gỡ giá trị vượt thời gian

Đây cũng là lần đầu tiên Christie’s phối hợp cùng một ngân hàng tại Việt Nam để mang đến một Masterclass đặc quyền dành cho khách hàng Private. Thay vì chỉ giới thiệu những chế tác xa xỉ, VPBank Private đưa khách hàng đến gần hơn với những kiến thức vốn thường chỉ được trao đổi trong giới chuyên môn, qua những chia sẻ trực tiếp từ các chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn cho những nhà sưu tầm và các gia đình tỷ phú trên thế giới.

Tại sự kiện, bà Crystal Thảo Lâm - Cố vấn, đại diện Christie’s tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng VPBank để chia sẻ niềm đam mê và chuyên môn của mình với cộng đồng khách hàng tinh hoa của ngân hàng. Việt Nam là thị trường rất quan trọng với chúng tôi, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại đây thông qua những kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng đam mê nghệ thuật, văn hóa sưu tầm.”

Điểm nhấn của chương trình là hai phiên Masterclass chuyên sâu về đồng hồ và kim cương, kết hợp cùng các phiên trao đổi trực tiếp 1:1 với chuyên gia quốc tế. Đây là điểm khác biệt nổi bật của sự kiện khi trải nghiệm cá nhân hóa được đặt lên hàng đầu, thể hiện rõ tinh thần Private Banking của VPBank.

Bộ sưu tập đồng hồ private do VPBank chuẩn bị để khách hàng thưởng lãm

Tại Masterclass về đồng hồ, ông Harmmond Wong, Phó Chủ tịch, Trưởng bộ phận Đồng hồ, Christie’s khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ những góc nhìn về tiềm năng gia tăng giá trị của đồng hồ theo thời gian, trong đó có những trường hợp giá trị một chiếc đồng hồ có thể tăng gấp 50 lần sau một thập niên.

Trong thế giới trang sức, câu hỏi về giá trị được thể hiện rõ qua chính những vật liệu cấu thành nên một tác phẩm. Khách hàng VPBank Private không chỉ lắng nghe những chia sẻ từ bà Belinda Yuen, chuyên gia trang sức, Christie’s khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn được trực tiếp quan sát và thực hành với kính lúp để nhận biết những đặc điểm quan trọng và tiếp cận cách đánh giá 4Cs của kim cương, gồm màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt và trọng lượng carat.

Khách hàng của VPBank Private trực tiếp trải nghiệm cách đánh giá 4Cs của kim cương

“Tôi vốn quan tâm đến đồng hồ và trang sức, nhưng trước đây sự quan tâm ấy chỉ dừng lại ở mức độ sở thích. Trải nghiệm tại The Art of Timeless Legacy khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về cách thưởng lãm, cũng như suy ngẫm về những giá trị và di sản được gửi gắm phía sau mỗi vật phẩm”, một khách hàng tham dự chia sẻ.

Chia sẻ ấy cũng phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách thế hệ khách hàng mới tiếp cận với những giá trị xa xỉ: từ sở thích và thưởng lãm đến mong muốn hiểu sâu hơn về những gì mình lựa chọn. “Khi thị trường có thêm người mua có kiến thức và có gu, văn hóa sưu tầm tại Việt Nam sẽ ngày càng phát triển theo chiều sâu”, bà Selena Thanh Thủy, đại diện Korloff Paris nói.

Tiên phong kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm và tri thức cho khách hàng tinh hoa

Sau hai phiên Masterclass, khách hàng tiếp tục có cơ hội tham gia các phiên tư vấn 1:1 cùng chuyên gia Christie’s, trao đổi về những chủ đề và vật phẩm sưu tầm mà mình quan tâm. Từ việc quan sát một viên đá dưới kính lúp đến tìm hiểu một chiếc đồng hồ qua lịch sử và thị trường đấu giá, những kiến thức chuyên môn được đưa vào những trải nghiệm trực tiếp và gần gũi hơn. Theo VPBank, những trải nghiệm như The Art of Timeless Legacy nằm trong định hướng đồng hành cùng khách hàng ở nhiều khía cạnh hơn việc quản lý tài sản.

Khách hàng tham gia phiên tư vấn 1:1 cùng chuyên gia Christie’s

“Chúng tôi tin rằng những giá trị bền vững nhất được hình thành từ sự hiểu biết. Thông qua chương trình The Art of Timeless Legacy, VPBank Private mong muốn trở thành cầu nối giữa khách hàng với các chuyên gia hàng đầu, các thương hiệu danh tiếng và những cộng đồng tinh hoa trên toàn cầu", đại diện VPBank chia sẻ.

Thông qua việc tiên phong hợp tác cùng Christie’s, VPBank Private tiếp tục khẳng định định hướng phát triển khác biệt trong lĩnh vực Private Banking: không chỉ cung cấp các giải pháp quản lý tài sản chuyên biệt mà còn mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận những nguồn tri thức, trải nghiệm và kết nối có giá trị trên quy mô toàn cầu. Đây cũng là định hướng mà VPBank Private theo đuổi trong quá trình phát triển hệ sinh thái dành cho cộng đồng khách hàng tinh hoa.

(Nguồn: VPBank)