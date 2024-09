Tòa nhà Crown ở thành phố New York đã hơn 100 năm tuổi.

Aman Club tọa lạc tại khu đất Fifth Avenue của khách sạn Aman sang trọng, bên trong Tòa nhà Crown trên Đại lộ số 5 và Phố 57. Tòa nhà này có tuổi đời hơn 100 năm, gồm 26 tầng, với mặt tiền sang trọng được dát vàng. Đây là một điểm nhấn ở trung tâm Manhattan.

Bên cạnh 83 phòng nghỉ siêu sang và 22 phòng đơn, khách sạn còn có 2 phòng chờ dành riêng cho các thành viên câu lạc bộ.

Ngoài Aman Club, các câu lạc bộ như Soho House và Zero Bond cũng rất được ưa chuộng kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Soho House và Zero Bond là những câu lạc bộ tư nhân phổ biến nhất ở New York. Thành viên của các câu lạc bộ này phải trả mức phí lần lượt là 5.000 USD và 3.000 USD hàng năm. Tuy nhiên, số tiền này được coi là không thấm tháp gì nếu so với số tiền mà các thành viên của Aman Club phải bỏ ra.

Để duy trì tư cách, thành viên câu lạc bộ này phải chấp nhận chi trả mức phí gia nhập/khởi tạo lên tới 200.000 USD và khoản phí thường niên 15.000 USD. Nhưng mỗi thành viên có quyền "bổ sung tối đa 4 cá nhân khác trong gia đình làm thành viên đã đăng ký để được hưởng các quyền lợi độc quyền của Aman Club".

Nhà hàng Italia Arva của khách sạn Aman cung cấp các “trải nghiệm ẩm thực cao cấp”.

Tư cách thành viên của Aman Club cho phép khách hàng được sử dụng 2 quán bar, 4 nhà hàng, hầm rượu vang riêng, sân hiên hút xì gà, câu lạc bộ nhạc jazz ngầm và trải nghiệm khu vực chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Các thành viên được giảm giá khi ăn uống tại các nhà hàng của câu lạc bộ.

Các thành viên Aman Club sẽ được giảm giá 10% cho đồ ăn và đồ uống không cồn sử dụng tại 4 nhà hàng hạng sang trong khách sạn, bao gồm cả nhà hàng Italia Arva và nhà hàng Nhật Bản Nama, khu sân hiên có vườn và quầy bar.

The Corner Bar tại Aman Club.

Sân thượng vườn rộng 650m2 có mái kính di động, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố, cho phép khách hàng có thể thư giãn và ăn uống ở đây quanh năm. Họ có thể thưởng thức đồ uống tại quầy bar góc, nơi có thể nhìn thẳng ra Đại lộ số 5 và Phố 57.

Một đêm lưu trú tại câu lạc bộ có mức giá khá đắt đỏ.

Các phòng nghỉ hạng siêu sang tại khách sạn có mức giá từ 3.200 USD/đêm. Tuy nhiên, thành viên Aman Club có quyền sử dụng dịch vụ "phòng nghỉ riêng tư" - với nhân viên túc trực 24/7 để chăm sóc các nhu cầu cá nhân và đi lại của mình.

Khu vực chăm sóc sức khỏe được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại...

Khu vực chăm sóc sức khỏe gồm 3 tầng rộng 2.300m2 là tiện nghi độc quyền dành cho thành viên câu lạc bộ, bao gồm hồ bơi trong nhà, 2 khu spa riêng biệt, trung tâm thể dục, phòng tập Yoga và Pilates hiện đại, tiệm làm tóc và làm móng, phòng trị liệu chức năng.

... và sang trọng.

Khách hàng cũng có thể sử dụng nhiều liệu pháp trị liệu sức khỏe khác nhau, với công nghệ trị liệu lạnh, truyền dịch tĩnh mạch và liệu pháp điện giải do các bác sĩ trong khu vực chăm sóc sức khỏe cung cấp, mặc dù vẫn phải trả phí.

Việc chụp ảnh hoặc quay video bên trong câu lạc bộ hoàn toàn bị cấm.

Đặc quyền độc đáo nhất của các thành viên Aman Club là có cơ hội tiếp xúc với những người nổi tiếng có thể xuất hiện tại khách sạn sang trọng này.

Những khách hàng có khả năng sử dụng các dịch vụ xa xỉ tại chuỗi khách sạn Aman phần lớn đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực nhất định. Trước đó, có nhiều người nổi tiếng đã từng lưu trú tại đây, trong đó bao gồm tỷ phú Bill Gates, vợ chồng diễn viên George Clooney và gia đình người mẫu Kim Kardashian.

Vào năm 2021, diễn viên George Clooney và vợ Amal Clooney đã nghỉ tại khách sạn Aman.

Câu lạc bộ Aman chưa từng công bố về số lượng thành viên và danh tính của họ. Tuy nhiên, năm 2022, tờ The Times of London có thông tin cho biết tất cả 600 suất đăng ký thành viên câu lạc bộ này đã được lấp đầy.

(Theo Business Insider)