Series podcast có sự tham gia của ba vị khách mời đặc biệt, mỗi người đều là một tên tuổi có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình: Đạo diễn và nhà sản xuất điện ảnh Victor Vũ, Giám đốc Vận hành BYD Auto Việt Nam - Võ Minh Lực và Giám đốc Điều hành Norbreeze Collective Asia - Nguyễn Ngọc Phong Dinh.

MC Thiên Vũ sẽ là người đồng hành cùng series The Boss World trên chiếc BYD M9, dẫn dắt khán giả khám phá thế giới và tầm nhìn của những nhà lãnh đạo

Mỗi tập podcast mở ra một “thế giới” khác nhau, nơi tư duy lãnh đạo được soi chiếu qua những góc nhìn riêng, từ sáng tạo nghệ thuật, quản trị thương hiệu toàn cầu cho đến vận hành trong kỷ nguyên công nghệ và tốc độ. Điểm chung giữa những nhân vật xuất hiện trong series nằm ở cách họ nhìn nhận lãnh đạo như một quá trình tự nhận thức, quản lý - vận hành công việc và đội ngũ diễn ra liên tục trên mọi cung đường chứ không còn gói gọn trong một không gian cố định.

Trong tập đầu tiên của podcast, chúng ta sẽ gặp gỡ đạo diễn Victor Vũ - một trong những nhà làm phim có dấu ấn rõ nét của điện ảnh Việt Nam đương đại với những tác phẩm đạt chuẩn mực “World Class”. Hành trình của anh là minh chứng cho một phong cách lãnh đạo trong ngành sáng tạo: nơi cá tính nghệ thuật, thị hiếu khán giả và kỷ luật nghề nghiệp phải luôn được giữ trong một thế cân bằng và tinh tế, để từ đó tạo ra những tác phẩm mang tầm vóc quốc tế.

Trong The Boss World, đạo diễn - nhà sản xuất điện ảnh Victor Vũ sẽ đưa ra những góc nhìn thực tiễn nhằm tôn vinh tính kỷ luật trong sự sáng tạo và chuẩn mực “world-class”

Nếu Victor Vũ đại diện cho thế giới sáng tạo, anh Võ Minh Lực - COO BYD Auto Việt Nam - sẽ mang đến những chia sẻ về tầm nhìn và phong cách lãnh đạo trong thế giới công nghệ và ngành công nghiệp xe năng lượng mới đang chuyển mình mạnh mẽ.

Trong lĩnh vực luôn thay đổi với tốc độ cao, người lãnh đạo phải không ngừng đổi mới và sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu để dẫn dắt đội ngũ vận hành, trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi cuộc đua không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở tốc độ thích ứng với những chuyển động của thị trường.

Đại diện cho tốc độ là Giám đốc Vận hành BYD Auto Việt Nam - anh Võ Minh Lực sẽ đưa ra những chiến lược lãnh đạo quyết đoán, với phương châm: Công nghệ là cốt lõi, đổi mới là nền tảng

Và trong tập thứ ba của The Boss World, anh Nguyễn Ngọc Phong Dinh - CEO Norbreeze Collective Asia (đối tác bán lẻ và phân phối của thương hiệu trang sức toàn cầu Pandora) - lại mang đến một phong thái lãnh đạo được định hình bởi sự tỉ mỉ và chuẩn mực trong từng chi tiết. Chính tinh thần chỉn chu ấy giúp anh kiến tạo những tiêu chuẩn cao trong việc mang đến trải nghiệm hướng đến sự hoàn mỹ trong lĩnh vực kiến tạo phong cách sống và trang sức cao cấp toàn cầu.

Giám đốc Điều hành Norbreeze Collective Asia - anh Nguyễn Ngọc Phong Dinh sẽ đưa ra các quy tắc trong lãnh đạo, đề cao sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ tạo nên chuẩn mực cao

Thông qua câu chuyện của ba nhà lãnh đạo trong từng lĩnh vực khác biệt - sáng tạo nghệ thuật, trải nghiệm phong cách sống, và ngành ô tô năng lượng mới với sức mạnh công nghệ vượt trội - The Boss World sẽ mang đến góc nhìn về cách những người lãnh đạo xây dựng hệ giá trị và con đường riêng của mình: kỷ luật trong sáng tạo, duy mỹ trong chuẩn mực và tốc độ trong hành động. Và cũng chính trong những cuộc trò chuyện, khán giả có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của lãnh đạo. Đó là cách mỗi cá nhân định nghĩa thế giới của mình và lựa chọn con đường để bước tiếp.

Đồng hành cùng hành trình đối thoại đó là BYD M9 - mẫu MPV năng lượng mới hạng sang, một không gian di chuyển chuẩn mực, giữ cho nhịp sống của các lãnh đạo có thể tiếp tục vận hành một cách trọn vẹn và linh hoạt. Với khoang nội thất rộng rãi, vận hành êm ái và những công nghệ hỗ trợ thông minh, mẫu MPV này mang đến một môi trường đủ yên tĩnh để suy nghĩ, đủ linh hoạt để kết nối và đủ tiện nghi để những hành trình công việc và dòng chảy ý tưởng không bị gián đoạn.

Trong bối cảnh thế hệ lãnh đạo mới đang định hình lại cách làm việc và di chuyển, BYD M9 trở thành xu hướng lựa chọn thông minh, nơi công nghệ phục vụ cho sự tập trung, hiệu quả và phục hồi năng lượng trong từng nhịp chuyển động.

The Boss World - Một video series do BYD Vietnam cùng Luxuo Media đồng thực hiện, nhằm khai thác góc nhìn của những nhà lãnh đạo về "không gian di động", nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng chiều sâu tâm hồn trong mỗi hành trình.

