Consumer Reports là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập tại Mỹ, chuyên đánh giá sản phẩm dựa trên trải nghiệm thực tế của người dùng. Mới đây, theo khảo sát của Consumer Reports, có những mẫu xe khiến không ít chủ sở hữu cảm thấy tiếc nuối, thậm chí không muốn mua lại. Đáng chú ý, 4/5 mẫu xe trong danh sách thuộc nhóm hybrid và xe điện.

Dưới đây là 5 cái tên có mức độ hài lòng thấp nhất:

Jeep Grand Cherokee PHEV: Chỉ khoảng 25% người dùng cho biết sẽ tiếp tục lựa chọn mẫu xe này, đồng nghĩa phần lớn khách hàng không hài lòng. Dù sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid, xe bị phàn nàn về độ tin cậy và lỗi hệ thống điện, trong khi mức giá từ 60.490-74.670 USD bị cho là chưa tương xứng.

Mazda CX-90 PHEV: Khoảng 66% người mua tỏ ra thất vọng với mẫu xe này. Điểm trừ lớn nằm ở khả năng chuyển đổi giữa động cơ xăng và điện thiếu mượt mà, gây cảm giác khó chịu khi vận hành.

Honda Prologue: Chỉ 37% chủ xe cho biết sẽ mua lại, trong khi phần lớn không hài lòng. Mẫu SUV điện hợp tác giữa Honda và General Motors bị phản ánh có hệ thống giải trí phản hồi chậm và tốc độ sạc chưa cạnh tranh trong phân khúc.

Audi Q4 e-tron: Khoảng 61% người dùng không muốn mua lại mẫu xe này. Dù mang thương hiệu Audi, xe bị chê có trải nghiệm vận hành cứng, tốc độ sạc chậm và nội thất kém hấp dẫn so với giá bán 50.600-59.000 USD.

Acura ADX: Đây là mẫu xe động cơ đốt trong duy nhất trong danh sách. Tuy nhiên, chỉ khoảng 40% người dùng sẵn sàng mua lại. Nhiều ý kiến cho rằng xe mang lại cảm giác vận hành giống một mẫu crossover phổ thông, chưa tương xứng mức giá 35.000-44.400 USD.

Giới chuyên môn nhận định, danh sách này phản ánh rõ những thách thức của các hãng xe trong quá trình chuyển dịch sang điện hóa, khi trải nghiệm thực tế của người dùng chưa theo kịp kỳ vọng về công nghệ và giá trị sản phẩm.

Theo Motorbiscuit

