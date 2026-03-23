Quy định hiện hành về kích thước biển số xe ô tô
Quy chuẩn biển số xe ô tô tại Việt Nam được xác định cụ thể để đảm bảo khả năng nhận diện của hệ thống camera giám sát giao thông (AI Camera) và lực lượng chức năng.
Thông thường, khi đăng ký mới, chủ xe sẽ được cấp 02 biển số gồm: một biển kích thước ngắn (chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm) và một biển kích thước dài (chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm). Quy định này nhằm phù hợp với đa số thiết kế các dòng xe phổ thông có một vị trí lắp biển vuông/ngắn và một vị trí lắp biển dài.
Xe ô tô có được phép lắp 2 biển số dài không?
Câu trả lời là CÓ, nhưng chủ xe không được tự ý thực hiện mà phải thông qua thủ tục cấp đổi theo quy định của cơ quan đăng ký xe.
Pháp luật Việt Nam cho phép chủ xe linh hoạt thay đổi định dạng biển số nếu thiết kế của xe không phù hợp với bộ biển tiêu chuẩn (1 ngắn, 1 dài). Cụ thể:
- Trường hợp thiết kế của xe chỉ lắp được 2 biển số dài hoặc 2 biển số ngắn, cơ quan đăng ký xe sẽ căn cứ vào thực tế phương tiện để cấp bộ biển phù hợp.
- Nếu chủ xe có nhu cầu đổi sang lắp 2 biển số dài vì lý do thẩm mỹ hoặc tính tương thích với khung biển của xe. Chủ xe phải nộp đơn đề nghị và đóng lệ phí phát sinh theo quy định.