Xe ô tô có được phép lắp 2 biển số dài không?

Quy định hiện hành về kích thước biển số xe ô tô

Quy chuẩn biển số xe ô tô tại Việt Nam được xác định cụ thể để đảm bảo khả năng nhận diện của hệ thống camera giám sát giao thông (AI Camera) và lực lượng chức năng.

Thông thường, khi đăng ký mới, chủ xe sẽ được cấp 02 biển số gồm: một biển kích thước ngắn (chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm) và một biển kích thước dài (chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm). Quy định này nhằm phù hợp với đa số thiết kế các dòng xe phổ thông có một vị trí lắp biển vuông/ngắn và một vị trí lắp biển dài.