Dự án The Camellia Son Tra - Da Nang do MBLand phát triển kiến tạo không gian sống giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại, hệ tiện ích đa tầng và cảnh quan thiên nhiên kề rừng, bên biển tại Đà Nẵng.

Một tọa độ sống mới bên biển rừng

Xuất hiện đúng thời điểm thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, dự án The Camellia Son Tra - Da Nang thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững của MBLand: kiến tạo công trình giá trị di sản, nơi thiên nhiên nguyên bản hòa cùng nhịp sống đô thị hiện đại, mang lại giá trị thực cho người ở và tiềm năng gia tăng tài sản.

Tọa lạc tại giao lộ Lê Đức Thọ - Lê Văn Lương (phường Sơn Trà), dự án hưởng lợi thế từ ba lớp không gian đặc trưng của Đà Nẵng: phía trước là biển, phía sau là bán đảo Sơn Trà, kề bên là nhịp sống đô thị sôi động.

The Camellia Son Tra - Da Nang tọa lạc tại tâm điểm giao lộ tương lai Lê Đức Thọ - Lê Văn Lương. Ảnh phối cảnh

Từ dự án, cư dân đến bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê - Mân Thái, trường học và chợ truyền thống trong khoảng dưới 5 phút; đến Trung tâm Hành chính, Bệnh viện Đà Nẵng, ga Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, cầu Sông Hàn, cầu Rồng và khu vực tổ chức DIFF khoảng 10 phút; đến sân bay quốc tế, Vinmec, Bệnh viện Gia Đình và Bệnh viện Da liễu chưa đầy 20 phút. Vị trí đủ gần thiên nhiên để tận hưởng mỗi ngày, đủ gần đô thị để không phải đánh đổi sự thuận tiện.

Nhìn từ bản đồ kinh tế biển mới của Đà Nẵng, trục bán đảo Sơn Trà giữ vị thế bản lề chiến lược: phía Tây Bắc là Cảng biển nước sâu Liên Chiểu và Khu thương mại tự do, phía Nam kết nối Trung tâm Tài chính quốc tế khoảng 300 ha, còn Cảng du lịch Tiên Sa (21,87 ha) được định hướng thành cảng du thuyền quốc tế.

Với hạ tầng chuyển mình mạnh mẽ, Sơn Trà sẽ thu hút làn sóng dân cư chất lượng cao; nhờ vị trí tâm điểm giao lộ tương lai, dự án sẽ đón lực cầu lớn về nhà ở và đà tăng giá bất động sản.

Trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên nguyên bản

Vượt trên đặc quyền của một tọa độ kết nối hoàn hảo, dự án mở ra hành trình sống nghỉ dưỡng nguyên bản, nơi mỗi khoảnh khắc trở về là một liệu pháp tái tạo năng lượng. Từ kiến trúc tinh xảo, tiêu chuẩn hoàn thiện xa xỉ đến quy hoạch đề cao tính biệt lập, gia chủ thưởng lãm trọn vẹn sự yên bình của Sơn Trà.

Trải nghiệm ấy được trọn vẹn nhờ hệ sinh thái 42 tiện ích: lõi cảnh quan The Forest Heart cùng thác nguồn thịnh vượng tại tầng 1; bể bơi trong nhà, phòng gym, yoga và phòng game tại tầng 3; vườn thiền, đường dạo bộ và khu BBQ trên tầng mái.

Tầng 2 được quy hoạch thành không gian kết nối tri thức và công việc với Business Lounge, thư viện cùng góc đọc sách sáng tạo, giúp cư dân làm việc, học tập và tiếp đón đối tác ngay tại gia.

The Camellia Son Tra - Da Nang đang đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hiện thực hóa cam kết của chủ đầu tư với khách hàng

The Camellia Son Tra - Da Nang đang từng bước hiện thực hóa các hạng mục thi công. Theo MBLand cập nhật ngày 1/11/2026, dự án dự kiến hoàn thành kết cấu dầm sàn tầng 5 trong những ngày tới nếu thời tiết thuận lợi. Các mốc tiếp theo gồm: kết cấu tầng 10 khoảng 10/12/2026, tầng 20 khoảng 10/3/2027, cất nóc trước 30/04/2027, hoàn thiện mặt ngoài tháng 9/2027, nghiệm thu và bàn giao quý I/2028.

Dự án định hướng bàn giao hoàn thiện với trang thiết bị đồng bộ, giúp chủ nhân sớm ổn định cuộc sống, cùng hệ thống an ninh đa lớp, camera và bảo vệ trực 24/7 cho sự riêng tư, an tâm.

Giữa biển, rừng và phố thị, The Camellia Son Tra - Da Nang định hình không gian an cư gắn với giá trị riêng của Sơn Trà, đồng thời là lời hồi đáp của MBLand cho chu kỳ phát triển mới: đủ gần nhịp sống thành phố và đủ riêng tư để trở về.

Với mức giá từ 1,82 tỷ đồng/căn, chủ đầu tư đưa ra nhiều phương án tài chính linh hoạt. Người mua có thể vay tới 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất tối đa 18 tháng; hoặc chọn phương án thanh toán “Thảnh thơi”, chỉ thanh toán 50% đến khi nhận nhà.

Khách hàng thanh toán sớm được chiết khấu tới 13%, nhóm mua chung tới 3%. Chương trình Member Get Member tặng một chỉ vàng cho khách hàng đã mua giới thiệu người mua mới; người mua mới hoặc mua thêm được tặng một chỉ vàng và chiết khấu thêm 1%. Dự án miễn phí quản lý 12 tháng đầu.

The Camellia Son Tra - Da Nang, Căn hộ biển kề rừng tại Sơn Trà.

Địa chỉ: Giao lộ Lê Văn Lương - Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, Đà Nẵng

Văn Phòng bán hàng: Tầng 9, Bạch Đằng Complex, 50 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Phát triển dự án: MBLand

Phát triển kinh doanh: WeLand

Website: https://thecamellia.vn

Hotline: 097 5555 769