Tại bảng C, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào lượt trận cuối với nhiệm vụ buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Phải đến phút 56 của hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông khi Võ Bảo Long dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau bàn thắng này, các học trò của HLV Nguyễn Thế Mão thi đấu hưng phấn và liên tiếp ghi thêm các bàn thắng. Ngô Quốc Đạt lập cú đúp ở các phút 72 và 80, trước khi Quang Hào và Đức Hậu lần lượt lập công, ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Vòng bảng giải vô địch U15 Quốc gia 2025 khép lại, xác định 8 đội bóng vào tứ kết. Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, SLNA và Đắk Lắk đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đức Uy đưa đội bóng xứ Nghệ vượt lên dẫn trước ở phút 24, nhưng Đắk Lắk nhanh chóng phản công mạnh mẽ với ba bàn thắng do công của Anh Huy và Trung Nguyên. Không chịu bỏ cuộc, SLNA thi đấu đầy nỗ lực và được đền đáp. Đức Uy hoàn tất cú đúp cho riêng mình, trước khi Văn Ngọc ghi bàn ấn định tỷ số hòa 3-3 ở phút 76, giúp đội bóng xứ Nghệ giành vé vào tứ kết.

Kết thúc vòng bảng, 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết được xác định, gồm: Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thể Công Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, Kon Tum, Đồng Tháp và Đắk Lắk.

Các cặp đấu tứ kết cụ thể như sau:

• Tứ kết 1: Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

• Tứ kết 2: Thể Công Viettel vs PVF

• Tứ kết 3: SLNA vs Kon Tum

• Tứ kết 4: Đồng Tháp vs Đắk Lắk.