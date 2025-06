The Five là thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công (TC Group). Trong hành trình phát triển của mình, The Five nhấn mạnh triết lý phát triển bền vững, kiến tạo nên những công trình sánh cùng thời gian. The Five Villas & Resort Quangnam Danang tọa lạc bên một bờ biển hoang sơ, bảo tồn nguyên vẹn những giá trị tự nhiên, từ cây xanh đến mặt nước và hệ sinh thái biển.

“Sự bền vững trong triết lý của The Five nói chung và The Five Villas & Resort Quangnam Danang không chỉ đến từ hoạt động vận hành, chăm chút môi trường cảnh quan mà còn thể hiện thông qua các chương trình hành động thiết thực nhằm gìn giữ bãi biển Non Nước xanh sạch và lan tỏa ý thức cộng đồng. Chúng tôi xây dựng một khu nghỉ dưỡng không chỉ đẹp mà còn mang giá trị lâu dài cho địa phương”, đại diện TC Group chia sẻ.

Khu nghỉ dưỡng xanh gần gũi với thiên nhiên

Theo đó, các vật dụng trong khách sạn được làm từ các nguyên liệu tái chế như cói, giấy… để hạn chế rác thải nhựa và góp phần bảo vệ môi trường. The Five Villas & Resort Quangnam Danang cũng duy trì định kỳ chương trình dọn rác trên bãi biển dọc khu nghỉ dưỡng từ năm 2022 đến nay. Đội ngũ nhân viên khách sạn cùng người dân địa phương và khách du lịch chung tay giữ gìn, bảo vệ bãi biển Non Nước. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và khách du lịch về tầm quan trọng của biển và đại dương, đồng thời cho thấy trách nhiệm của khu nghỉ dưỡng với thiên nhiên và hệ sinh thái quanh khu vực.

Thu gom rác giữ gìn cho bãi biển xanh, sạch đẹp

Bên cạnh đó, The Five Villas & Resort Quangnam Danang cũng triển khai “Tuần lễ xanh”, khuyến khích phân loại rác thải, tái chế vật dụng trang trí, giảm thiểu nhựa sử dụng một lần. Các hoạt động này được tích hợp khéo léo trong trải nghiệm nghỉ dưỡng của du khách.

Tuần lễ Xanh tuyên truyền về các hoạt động vì môi trường

Ngoài ra, The Five và The Five Villas & Resort Quangnam Danang cũng tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa. Năm 2024, chuỗi thương hiệu này đã tổ chức chương trình “Mùa xuân yêu thương” xây dựng giếng nước sạch tại điểm trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Cang, Quảng Nam, mang nước sạch đến học sinh vùng cao Nam Trà My. Năm 2025, chương trình tiếp tục đến với học sinh trường THCS Quảng Tân, Đầm Hà - Quảng Ninh với dự án xây dựng phòng tin học, giúp các em tiếp cận với công nghệ và tri thức.

The Five và hành trình đem nước sạch đến học sinh vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam

Với tầm nhìn dài hạn, The Five Villas & Resort Quangnam Danang hướng tới xây dựng một mô hình du lịch bền vững, tăng trưởng xanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch địa phương và Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Non Nước này sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn hòa mình cùng thiên nhiên và kiến tạo nên một không gian nghỉ dưỡng phát triển bền vững cùng thời gian.

Bích Đào