Qua hình tượng nghiêm khắc của người mẹ do NSND Lê Khanh vào vai, thước phim ẩn chứa nốt lặng sâu sắc về tình cảm gia đình và cách các giá trị cốt lõi được neo giữ để định hình nên một lối sống có chủ đích cho các thế hệ kế tiếp.

Chữ “không” của mẹ và những giá trị theo con một đời

Trong phim ngắn “Trái tim của tổ ấm” của The Fullton Regal, chữ “Không” từ nhân vật người mẹ trở thành nút thắt đẩy kịch tính, nhưng vẫn gợi cảm giác rất quen. Bởi trong hành trình trưởng thành, ai cũng từng nghe những lời “không được”, “không nên” từ mẹ. Nhưng nhìn lại, mỗi chữ “Không” ấy chính là cách mẹ dựng nên những ranh giới đầu tiên, để con học cách tự lập, sống kỷ luật và trân trọng những giá trị căn bản.

“Làm cho chỉn chu” không chỉ là yêu cầu con hoàn thành một việc nhỏ cho đẹp mắt. Đó là cách mẹ rèn cho con sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm, bởi người biết để tâm vào điều nhỏ mới có thể bước vào những việc lớn hơn với sự nghiêm túc.

Đằng sau mỗi lần mẹ yêu cầu “làm lại” là một lần con được rèn thêm sự cẩn trọng, kỷ luật và nền tảng sống từ những điều nhỏ nhất.

Trong phim còn nhiều khoảnh khắc thú vị, như người mẹ đã dạy 2 người con gái trong từng hành vi ứng xử, biến những điều rất đỗi giản dị, đời thường trở thành hành trang giúp con vững chãi “tự họa nên cuộc đời độc bản” của chính mình.

Chỉ kéo dài chưa đến 5 phút, nhưng thước phim ngắn vẫn chạm vào trái tim của không ít người xem khi tìm thấy trong câu chuyện một phần ký ức của mình, trong đó có diễn viên Bảo Hân. Khi thốt ra “mẹ mình cũng từng như vậy”, Bảo Hân gợi lại cảm giác từng xem lời nhắc của mẹ là ràng buộc, để rồi lớn lên mới hiểu đó là một cách mẹ rèn cho con những nền tảng.

DV Bảo Hân chia sẻ: “hồi nhỏ mình nghĩ bố mẹ khắt khe, lớn lên mới hiểu tất cả chỉ để bảo vệ con cái thôi”

Với beauty blogger Trinh Phạm, thước phim lại mở ra sự đồng cảm khi cô vừa là một người con, vừa đang là một người mẹ. Trên hành trình chiêm nghiệm cuộc sống, Trinh Phạm thấu hiểu tấm lòng và sự “khó tính” của bậc làm cha làm mẹ. Giờ đây, cô chọn cách gìn giữ nếp nhà để dung dưỡng cho 2 con một cuộc sống kỷ luật và độc lập.

Đồng cảm cùng bộ phim, Trinh Phạm chia sẻ: Sự “khó tính” của mẹ đôi khi chính là cách gìn giữ những điều tốt đẹp nhất cho con

“Trái tim của tổ ấm” neo giữ nhịp sống gia đình

Thước phim ngắn của The Fullton Regal mở ra một suy ngẫm về những giá trị định hình nên nền tảng của một gia đình hay mỗi cá nhân. Giá trị của một cuộc sống chuẩn mực không phải là theo đuổi những điều hào nhoáng bên ngoài, mà bắt đầu từ việc thấu hiểu vun bồi những giá trị nội tại trong điều nhỏ bé nhất.

Giữa những biến chuyển của cuộc sống, con người dễ bị cuốn theo những tiêu chuẩn bên ngoài, việc quay lại với những điều giản dị và căn bản lại trở thành một lựa chọn đáng giá.

Một tổ ấm trọn vẹn khởi nguồn từ một trái tim neo trọn yêu thương

Đó cũng là tinh thần mà The Fullton Regal truyền tải qua thông điệp “Life unfolds from the heart” (“Cuộc sống mở ra từ trái tim”). Nếu người mẹ là “trái tim” âm thầm neo giữ và trao truyền cho những giá trị căn bản trong tổ ấm, thì tại The Fullton Regal, ý niệm ấy được tiếp nối bằng một ngôn ngữ kiến trúc đặc biệt: đặt “trái tim” của ngôi nhà tại chính trung tâm đời sống gia đình.

“Trái tim” ấy dần được hé lộ qua một khoảng xanh ở giữa nhà, nơi khu vườn không chỉ hiện diện như cảnh quan, mà trở thành điểm neo lặng lẽ cho từng niềm vui, từng khoảnh khắc sum vầy của các thế hệ.

Khu vườn giữa nhà tại The Fullton Regal, một “khoảng lặng” được thiết kế có chủ đích, đưa sự nguyên bản vào từng trải nghiệm sống xa xỉ.

Thước phim ngắn chính là “lời chào sân” đầy nghệ thuật của The Fullton Regal. Với những lát cắt tinh tế và sâu sắc, dự án gợi nhắc giới tinh anh rằng: Giá trị của một tổ ấm không được đo bằng những gì ta sở hữu bên ngoài, mà được định nghĩa bằng cách ta làm chủ cuộc sống từ bên trong, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một chương sống được viết nên một cách trọn vẹn và đầy kiêu hãnh.

The Fullton Regal là mảnh ghép hoàn thiện của The Fullton, dự án thấp tầng hạng sang khép kín do CapitaLand Development Việt Nam phát triển tại phía Đông Thủ đô. Sở hữu 02 phân khu độc bản Regal West và Regal East cùng 02 công viên chủ đề và Clubhouse chuẩn quốc tế, The Fullton Regal hứa hẹn họa nên một trải nghiệm sống đẳng cấp cho giới tinh anh.

Vị trí: Ocean Park 3, Hưng Yên

Hotline: 1800 400 008

Website: https://thefullton.com.vn/

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Tiktok: https://www.tiktok.com/@thefullton.cld

(Nguồn: CapitaLand Development Việt Nam)