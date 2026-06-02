Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến ngày 30/5, các lực lượng chức năng đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, 1.616 vụ đã bị xử lý hành chính với tổng số tiền xử phạt gần 17,9 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý lên tới hơn 115,5 tỷ đồng. Có trên 1.600 tổ chức, cá nhân bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh với vi phạm trên môi trường số đã được tăng cường mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với 1.073 trang web vi phạm, gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 trang truyền hình trái phép và 21 website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Các cơ quan chức năng đã khởi tố 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 43 vụ án đã được phê duyệt quyết định khởi tố; 5 vụ án đã được truy tố; 4 vụ được tòa án thụ lý và đưa ra xét xử với 4 bị can.

Xét theo từng nhóm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, các vụ vi phạm về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tiếp tục chiếm tỉ lệ áp đảo. Trong tổng số vụ xử lý hành chính, có 1.587 vụ liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, chiếm hơn 98% tổng số vụ việc bị xử lý. Các vụ vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan là 27 vụ; các đối tượng sở hữu trí tuệ khác là 2 vụ.

Đối với xử lý hình sự, các cơ quan chức năng đã khởi tố 7 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và 37 vụ án về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Bộ Công an đã phát hiện, điều tra và xác minh 148 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý 128 vụ việc, trong đó khởi tố 44 vụ án hình sự. Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây vi phạm nghiêm trọng trên môi trường mạng, trong đó có các trang web phát sóng bóng đá trái phép như CakhiaTV, Rakhoi TV. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị thu giữ hơn 28 tỷ đồng.

Lực lượng công an cũng đóng vai trò nòng cốt trong việc ngăn chặn hơn 1.000 trang web vi phạm bản quyền và sở hữu công nghiệp, góp phần làm lành mạnh môi trường số và bảo vệ quyền lợi của các chủ thể quyền.

So với tháng 5/2025, số vụ xử lý tăng 370,6%, cao gấp 4,7 lần; số tiền xử phạt tăng 314,8%; trị giá tang vật bị xử lý tăng 827,5%, vượt xa mục tiêu tăng tối thiểu 20% được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh chỉ trong thời gian hơn 3 tuần triển khai đợt cao điểm, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính 1.616 vụ việc, đồng thời tăng cường áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự đối với nhiều vụ án nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

Mở đợt cao điểm mới, tăng ít nhất 20% số vụ xử lý vi phạm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục mở đợt cao điểm mới, rà soát toàn diện tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Toàn hệ thống phấn đấu nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ tăng ít nhất 20% so với năm 2025 trên tất cả các khâu, từ thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính đến điều tra, truy tố và xét xử hình sự.

Ảnh: VGP

"Đây không chỉ là yêu cầu trong nước mà còn là cơ sở để Việt Nam chứng minh với các đối tác quốc tế về quyết tâm và hiệu quả thực chất trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, cần nghiên cứu mức xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm tính răn đe.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi triển khai chưa nghiêm túc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát toàn diện các quy định liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan, xác định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý của từng cơ quan trong môi trường số. Bộ cần tập trung xử lý nghiêm các hành vi sao chép, sử dụng, khai thác trái phép tác phẩm, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình; ngăn chặn hiệu quả tình trạng phát tán nội dung vi phạm trên môi trường mạng.

Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường áp dụng biện pháp hình sự đối với các vụ việc đủ điều kiện khởi tố nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Công Thương cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn trọng điểm; tập trung đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử…

Các địa phương phải phấn đấu tăng ít nhất 20% số vụ phát hiện, xử lý vi phạm so với năm 2025. Kết quả thực hiện sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương.