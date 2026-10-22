Patio Twin Villa và Terrace Townhouse tại The Fullton Regal đại diện cho hai cách kiến tạo giá trị từ tư gia thấp tầng: một vun đắp nền tảng an cư vững vàng, một mở rộng tiềm năng khai thác và tích lũy tài sản.

Patio Twin Villa: Tổ ấm xứng tầm cho bước chuyển thịnh vượng

Patio Twin Villa (150–180m²) là dòng biệt thự song lập 4 tầng được săn đón bậc nhất tại The Fullton Regal, tiếp nối sức hút và bảo chứng chất lượng từ các dự án thấp tầng do CapitaLand Development Việt Nam phát triển. Không chỉ thiết lập một chuẩn mực sống mới, Patio Twin Villa còn là khối tài sản xứng tầm với vị thế gia chủ, sở hữu công năng linh hoạt đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đồng hành cùng gia đình đa thế hệ qua nhiều giai đoạn cuộc sống.

Mặt tiền 12m khoáng đạt cùng đặc quyền 2 chỗ đỗ xe riêng biệt mang đến diện mạo bề thế cho Patio Twin Villa. Ảnh: CapitaLand Development Việt Nam

Điểm nhấn đắt giá của thiết kế chính là ngôn ngữ “sân trong” đặc trưng với khoảng thông tầng vươn cao 7,1m, đưa ánh sáng và sinh khí tự nhiên len sâu vào từng không gian. Bao quanh trục mở này, chuỗi không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi, làm việc và giải trí được bố trí tối ưu hóa công năng, giúp ngôi nhà vừa tạo ra không gian gắn kết hoàn hảo, vừa đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho mỗi thành viên.

Không gian phòng khách với khoảng thông tầng, nổi bật với thiết kế mở, ánh sáng tự nhiên và sự kết nối hài hòa giữa các khu vực sinh hoạt. Ảnh: CapitaLand Development Việt Nam

Sự đan xen khéo léo giữa không gian mở, sân trong và thiên nhiên không chỉ mang đến đặc quyền sống thư thái, cân bằng mỗi ngày, mà còn khẳng định giá trị an cư bền vững ngay trong lòng The Fullton Regal.

Terrace Townhouse: Tối ưu công năng, nâng tầm giá trị

Với diện tích 115–174m² và cấu trúc 5 tầng bề thế, Terrace Townhouse không chỉ là một không gian sống tiện nghi mà còn là tài sản với tiềm năng khai thác thương mại tại The Fullton Regal. Thiết kế đa công năng cho phép gia chủ dễ dàng tối ưu bài toán kinh doanh, thiết lập không gian làm việc hoặc khai thác cho thuê. Sự linh hoạt này giúp ngôi nhà trở thành một khoản đầu tư đáng giá, sẵn sàng chuyển đổi để sinh lời theo mọi định hướng tương lai.

Không chỉ nâng tầm không gian sống bằng sự thoáng đãng vượt trội, hệ kính lớn tại Terrace Townhouse còn khẳng định lợi thế nhận diện hoàn hảo cho thương hiệu kinh doanh tại tầng trệt. Ảnh: CapitaLand Development Việt Nam

Tại Terrace Townhouse, bài toán an cư và tiềm năng thương mại được giải quyết hoàn hảo qua thiết kế tối ưu. Hệ mảng kính lớn tại mặt tiền giúp tối đa hóa nhận diện kinh doanh, trong khi đó, khoảng thông tầng kết nối ban công phía sau vẫn giữ trọn một không gian sống ngập tràn ánh sáng và khí trời. Đặc biệt, việc bố trí thang bộ và thang máy tách biệt giúp phân luồng giao thông thông minh, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho sinh hoạt của gia chủ nhưng vẫn vô cùng thuận tiện cho khách thuê mặt bằng.

Nhờ lợi thế mặt tiền thoáng đạt, sản phẩm vừa tiếp cận trực tiếp cộng đồng cư dân The Fullton Regal, vừa đón nguồn khách từ Ocean Park 3 và dòng lưu thông tương lai khi QL5 hoàn thiện, mở ra dư địa kinh doanh ổn định bên cạnh giá trị an cư bền vững.

The Fullton Regal: Lựa chọn xứng tầm cho mọi định hướng sở hữu

Bên cạnh giá trị độc bản của từng dòng sản phẩm, trở thành chủ nhân tại The Fullton Regal đồng nghĩa với việc nắm giữ đặc quyền thụ hưởng hệ tiện ích chuẩn quốc tế: từ hai công viên chủ đề, khu vực tiện ích The Courtyard Clubhouse đến hệ thống an ninh khép kín và một cộng đồng tinh hoa. Chính sự cộng hưởng giữa không gian sống riêng tư và hệ sinh thái toàn diện đã kiến tạo nên một vị thế sống kiêu hãnh, nơi mọi thành viên tự do phát triển và tài sản không ngừng gia tăng giá trị.

Đặc quyền kết nối với hệ 75 tiện ích chỉ dành cho các gia chủ tại The Fullton Regal. Ảnh: CapitaLand Development Việt Nam

Nếu Patio Twin Villa là khối tài sản truyền đời, vỗ về một tổ ấm cho nhiều thế hệ, thì Terrace Townhouse lại là lời giải sắc bén cho bài toán tối ưu dòng tiền thông qua mô hình an cư kết hợp thương mại. Từ đó, tinh thần “chọn tâm, định tầm” được khẳng định mạnh mẽ, mang đến những lựa chọn đầu tư và an cư sắc sảo, đồng hành cùng gia chủ vươn tới những nấc thang mới.

Được vinh danh "Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng)" tại giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026, The Fullton Regal là dự án thấp tầng khép kín do CapitaLand Development Việt Nam phát triển tại phía Đông Thủ đô. Sở hữu 02 phân khu độc bản Regal West, Regal East cùng Clubhouse quốc tế và 02 công viên chủ đề, dự án kiến tạo trải nghiệm sống đẳng cấp cho giới tinh anh.

The Fullton Regal là mảnh ghép hoàn thiện của The Fullton, dự án thấp tầng hạng sang khép kín do CapitaLand Development Việt Nam phát triển tại phía Đông Thủ đô. Sở hữu 02 phân khu độc bản Regal West và Regal East cùng 02 công viên chủ đề và Clubhouse chuẩn quốc tế, The Fullton Regal hứa hẹn họa nên một trải nghiệm sống đẳng cấp cho giới tinh anh.

Vị trí: Ocean Park 3, Hưng Yên

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(Nguồn: CapitaLand Development Việt Nam)