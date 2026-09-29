Với hầm đỗ xe riêng biệt và lối kiến trúc thông minh 2 mặt đều hướng ra công viên xanh, The Glen mang đến giải pháp cho cuộc sống thư thái, riêng tư mà vẫn tiện nghi.

Đại đô thị sinh thái kiểu mẫu tại khu Tây TP.HCM

Tọa lạc tại vị trí trung tâm cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Celadon City được quy hoạch trên tổng diện tích 82,5 ha với định hướng phát triển không gian sống xanh chuẩn mực. Dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích nội khu được tích hợp hoàn chỉnh. Ngay trong lòng đô thị là TTTM Aeon Mall Tân Phú Celadon, khu phức hợp Celadon Sports & Resort Club với hệ thống sân tập golf (driving range), Pickleball, tennis, phòng gym, hồ bơi tiêu chuẩn, tuyến phố thương mại Celadon Boulevard tụ hội hơn 50 thương hiệu, cùng hệ thống trường học liên cấp quốc tế như Trường Quốc tế Á Châu và Maple Bear.

Cư dân The Glen nhận sổ hồng

Đặc biệt, mạng lưới hạ tầng giao thông sẵn có và đang tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện bao quanh dự án đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của đại đô thị Celadon City. Dự án tiếp giáp với các trục đường huyết mạch được nâng cấp mở rộng như Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22. Từ vị trí dự án, cư dân di chuyển khoảng 10 phút để đến sân bay Tân Sơn Nhất qua tuyến đường liên thông Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (kết nối trực tiếp Nhà ga T3), và chỉ cách ga Bà Quẹo của tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) khoảng 2 km.

The Glen: Phân khu căn hộ 5 tầng hiếm có thu hút cư dân tinh hoa

Thuộc phân khu Diamond Brilliant, The Glen là dòng sản phẩm căn hộ thấp tầng diện tích lớn ra mắt trong bối cảnh quỹ đất phát triển nhà ở tại khu Tây TP.HCM ngày càng khan hiếm. Điểm nhấn của phân khu nằm ở kiến trúc 5 tầng độc đáo với mô hình căn hộ thấp tầng khác biệt.

Phân khu được quy hoạch theo cấu trúc căn hộ đa tầng, tích hợp không gian hầm đỗ xe riêng biệt cho từng căn, mang lại sự tiện nghi, độc lập tương tự mô hình nhà phố nhưng vẫn đảm bảo trọn vẹn các đặc quyền vận hành và dịch vụ chăm sóc của một căn hộ cao cấp. Với giải pháp kiến trúc tối ưu không gian sống cùng mảng xanh thoáng đãng phía trước, các căn hộ sở hữu khả năng đón gió trời, tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và gia tăng sự riêng tư cho gia chủ.

Phân khu The Glen bao gồm các sản phẩm căn hộ 5 tầng giới hạn, tạo dấu ấn tại Celadon City

Ngày 23/9 vừa qua, chủ đầu tư Gamuda Land đã tổ chức sự kiện trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cư dân tại phân khu The Glen. Trong không khí ấm cúng của buổi lễ, đông đảo khách hàng thể hiện niềm vui khi nhận bàn giao.

Tại The Glen, nhiều cư dân chia sẻ họ cảm thấy an tâm, hài lòng về chất lượng căn hộ và tìm được cảm giác an yên mỗi khi trở về nhà. Cư dân tại phân khu được bảo vệ toàn diện bởi mô hình kiểm soát an ninh 5 lớp khép kín nghiêm ngặt, bao gồm trạm kiểm soát chung Celadon City, trạm nội khu Diamond Brilliant, rào chắn hầm, hàng rào phân khu cho đến hệ thống cửa an toàn tại lối vào hầm của từng căn hộ. Dự án cũng bố trí các tiện ích vận hành cao cấp như dịch vụ xe Buggy di chuyển nội khu nhằm phục vụ trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Celadon City đáp ứng các nhu cầu sống, học tập và giải trí, nâng tầm chất lượng trải nghiệm cho cư dân

Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế không gian rộng mở và mô hình căn hộ thấp tầng đắt giá, The Glen đã trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật tại Celadon City. Sản phẩm không chỉ mang đến giải pháp an cư trọn vẹn cho cộng đồng cư dân tinh hoa mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị bền vững đi kèm các giải pháp tài chính và phương thức thanh toán linh hoạt dành cho cả nhà đầu tư lẫn người mua nhà.

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - tập đoàn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu Malaysia.Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Gamuda đã phát triển các khu đô thị và cao ốc tại Malaysia, Singapore, Việt Nam, Anh và Úc. Gamuda Land kiến tạo những khu đô thị nổi bật tại Hà Nội và TP.HCM, xây dựng không gian sống bền vững và hình thành các cộng đồng cư dân thịnh vượng. Tiếp nối những thành tựu này, Gamuda Land Việt Nam không ngừng mở rộng dấu ấn tại các thành phố lớn với 11 dự án tọa lạc tại những trung tâm phát triển đầy tiềm năng như TP.HCM, Hà Nội, TP. Hải Phòng và TP. Đồng Nai.

(Nguồn: Gamuda Land Việt Nam)