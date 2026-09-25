Hội đồng quản trị CTCP Bất động sản Pristie (TET), tiền thân là CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (Textaco), vừa thông qua việc chấm dứt hoạt động sản xuất may tại số 79 phố Lạc Trung.

Theo nghị quyết, công ty dừng hoạt động sản xuất tại đây để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung.

Tổng giám đốc được giao thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động theo quy định đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời thanh lý các hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư liên quan đến xưởng may. Máy móc, thiết bị tại xưởng sẽ được kiểm kê, niêm phong trước khi di dời hoặc xử lý theo phương án của doanh nghiệp.

Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động sản xuất may tại số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Ảnh chụp màn hình

Theo tài liệu công bố, dự án Pristie Lạc Trung gồm một tòa tháp 26 tầng, khối đế 1 tầng và 3 tầng hầm, cung cấp 651 căn nhà ở cùng 3.682m2 sàn thương mại dịch vụ. Tổng vốn đầu tư dự án là 3.048 tỷ đồng, trong đó 20% là vốn chủ sở hữu, 80% còn lại là vốn vay và huy động.

Liên quan đến khu đất này, tháng 11/2016, HĐQT Textaco từng thông qua dự án Red River View, dự kiến xây dựng công trình 24 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2017 đến 2020.

Bên cạnh dự án tại Lạc Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua việc dừng sản xuất kinh doanh dịch vụ tại số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, từ ngày 30/6/2026 để triển khai dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences.

Để bổ sung nguồn vốn cho hai dự án, công ty chào bán riêng lẻ 56,5 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 1.130 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng.

Theo phương án được đại hội đồng cổ đông thông qua, 608 tỷ đồng sẽ dành cho dự án Pristie Lạc Trung, 522 tỷ đồng còn lại dành cho Đức Giang Residences.