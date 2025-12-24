Công viên trung tâm 16,4 ha - Trái tim sinh thái khác biệt tại Celadon City

Lợi thế nổi bật của The GLEN đến từ vị trí liền kề công viên trung tâm Celadon City rộng 16,4ha - một trong những công viên nội khu quy mô lớn hiếm hoi còn hiện diện tại TP.HCM. Khác với nhiều dự án nhà ở chỉ xem mảng xanh là tiện ích bổ trợ, Gamuda Land phát triển Celadon City theo triết lý Biophilic - đặt thiên nhiên vào vai trò trung tâm của quy hoạch, nơi con người sống hài hòa cùng môi trường tự nhiên.

Công viên nội khu tạo nhịp sống trong lành giữa kiến trúc hiện đại và không gian xanh. Ảnh minh họa: Gamuda Land

Công viên trung tâm không chỉ là cảnh quan mà được xem như “trục xanh” định hình toàn bộ trải nghiệm sống. Từ The GLEN, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái liên hoàn gồm thảm cỏ rộng, hồ sinh thái, đường dạo bộ, khu vận động ngoài trời và những khoảng nghỉ thư giãn giữa thiên nhiên. Các hoạt động thường nhật như đi bộ buổi sáng, tập thể dục nhẹ, hay những buổi chiều thư giãn bên hồ nước trở thành một phần nhịp sống quen thuộc.

Tầm nhìn thoáng đãng, không bị che chắn đón trọn ánh nắng ban mai và gió trời. Ảnh minh họa: Gamuda Land

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, việc phát triển một khu đô thị có công viên trung tâm quy mô lớn ngay trong lòng thành phố được xem là lợi thế hiếm có. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên môi trường sống trong lành, tách biệt khỏi ồn ào và áp lực đô thị cho cư dân The GLEN.

Không gian sống riêng tư sang trọng cho gia đình đa thế hệ

The GLEN được Gamuda Land phát triển với quy mô giới hạn nhằm đảm bảo chất lượng sống cho cư dân. Toàn phân khu gồm 98 tổ ấm gồm 5 tầng lầu cùng 1 tầng hầm riêng, được xây dựng với mật độ thấp nhất toàn khu, mang đến cảm giác thoáng đãng, yên tĩnh và riêng tư - những yếu tố được ưu tiên trong phân khu cao cấp.

Tổ ấm theo cấu trúc 5 tầng cân bằng giữa khu vực sinh hoạt chung và không gian riêng tư cho gia đình đa thế hệ. Ảnh minh họa: Gamuda Land

Mỗi căn hộ tại The GLEN được thiết kế gồm 5 tầng lầu cùng 1 tầng hầm riêng, với diện tích sử dụng lớn từ 367 đến 508 m2, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ sinh sống. Không gian được các nhà thiết kế Việt Nam nghiên cứu dựa trên nhu cầu và lối sống thực tế của người Việt, nơi sự gắn kết gia đình và tính riêng tư được cân bằng hài hòa. Các khu vực sinh hoạt chung được thiết kế rộng rãi cho những khoảnh khắc sum họp gia đình, song song với các không gian riêng linh hoạt phục vụ nhu cầu làm việc, giải trí hay nghỉ ngơi. Dù là sự yên tĩnh riêng tư hay những phút giây quây quần, tổ ấm vẫn đáp ứng trọn vẹn nhịp sống cân bằng của mỗi thành viên.

Mỗi tầng là một không gian đa công năng, nơi sự yên tĩnh nâng niu những khoảnh khắc riêng tư của gia đình. Ảnh minh họa: Gamuda Land

Tổng thể kiến trúc theo đuổi phong cách không gian mở, sử dụng đường nét tối giản và bảng màu trung tính dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Tại The GLEN, sự sang trọng không đến từ những chi tiết phô trương, mà được cảm nhận qua cảm giác thư thái, an yên khi trở về nhà và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên gia đình.

Thiết kế hướng đến sự tĩnh lặng và gắn kết với thiên nhiên

Lấy cảm hứng từ phong cách sống sang trọng thầm lặng, bộ sưu tập 98 căn giới hạn được thiết kế với ban công rộng và những khoảng mở hợp lý để đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió trời. Đặc biệt, cư dân còn được sở hữu tầm nhìn dual-frontage trực diện 2 hướng: một mặt hướng ra cảnh quan nội khu xanh mát trong khi mặt còn lại hướng ra công viên trung tâm 16,4ha, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và sự cân bằng.

Ban công rộng rãi, phù hợp cho sinh hoạt gia đình và những khoảng thư giãn thường ngày. | Ảnh minh họa: Gamuda Land

Tận hưởng hệ tiện ích đồng bộ bên dưới thềm nhà

The GLEN thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đa dạng đã hiện hữu và vận hành ổn định của Celadon City, từ trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú, Celadon Boulevard - tuyến phố thương mại sôi động quy tụ nhiều cửa hàng và thương hiệu ẩm thực, mua sắm, làm đẹp, đến hồ cảnh quan, trường học quốc tế, Celadon Sports & Resort Club cùng mạng lưới công viên và đường dạo bộ…

Nhờ quy mô phát triển giới hạn và mật độ cư dân thấp, các tiện ích chung được khai thác một cách thoải mái, không tạo cảm giác đông đúc hay quá tải. Mọi nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình đều có thể đáp ứng trọn vẹn trong khuôn viên, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh cho không gian sống..

Không chỉ là một tổ ấm để trở về, Phân khu The GLEN đại diện cho cách kiến tạo không gian sống mới tại phía Tây Sài Gòn: đặt sự riêng tư, yên tĩnh, không gian & trải nghiệm gia đình làm trung tâm. Cuộc sống được bao bọc trong khuôn viên xanh mát và tiện nghi của Celadon City, bạn như tách rời khỏi những nhộn nhịp ngoài kia để cùng gia đình tận hưởng những khoảnh khắc quý giá.

