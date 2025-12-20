Giá căn hộ tăng gần gấp đôi

Khi tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái, có thể nói thị trường nhà ở TPHCM ghi nhận những thay đổi rõ nét. Các chung cư nằm dọc hành lang của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố được nâng cao giá trị, phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa bất động sản và hạ tầng giao thông.

Trước khi tuyến metro chính thức vận hành, mặt bằng giá chung cư dọc tuyến đã có xu hướng tăng nhờ yếu tố kỳ vọng hạ tầng. Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều dự án căn hộ ghi nhận mức tăng giá 30-50%, có nơi gần gấp đôi.

Đáng chú ý, kể từ khi tuyến metro chính thức vận hành, giá căn hộ tại một số khu vực tiếp tục tăng thêm khoảng 20-25%, đặc biệt tại các khu vực xung quanh các ga lớn như Ba Son, Thảo Điền hay An Phú.

Giá căn hộ tại các chung cư lân cận tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tăng nhanh kể từ khi tuyến đường sắt đô thị này đi vào vận hành. Ảnh: Thùy Chi

Theo anh Nguyễn Quang Bảo, môi giới chuyên mua bán căn hộ tại khu Thảo Điền, trong một năm qua, giá căn hộ tại các chung cư dọc tuyến Metro số 1 tăng rất nhanh. Đầu năm 2024, giá căn hộ tại một chung cư cách ga Thảo Điền vài trăm mét dao động 95-110 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, nay giá tại đây đã tăng lên trung bình 120 triệu đồng/m2.

Tại một chung cư nằm sát ga An Phú, so với năm ngoái, giá căn hộ tại đây tăng gần 30%. Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 70m2 đang được chào bán với giá 8 tỷ đồng, tương ứng 115 triệu đồng/m2.

Môi giới này cho biết, căn hộ tại khu vực này tăng giá đều đặn trong những năm qua do nguồn cung không nhiều và nhu cầu thuê cao. Sau khi tuyến metro đi vào hoạt động, giá căn hộ đã bật tăng.

Chứng kiến mức độ tăng giá căn hộ chung cư dọc tuyến Metro số 1, một nhà đầu tư cá nhân kể rằng năm 2020, ông mua căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích 50m2 tại một chung cư trên đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh với giá 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá căn hộ loại này đang được giao dịch trên thị trường hơn 9 tỷ đồng, tương ứng 185 triệu đồng/m2, gần gấp đôi.

Không chỉ chung cư hiện hữu, các dự án đang trong giai đoạn triển khai nằm dọc tuyến Metro số 1 cũng có mức độ tăng giá đáng kể. Đơn cử, một chung cư gần Bến xe Miền Đông mới có giá bán ban đầu từ chủ đầu tư khoảng 68-70 triệu đồng/m2. Sau 2 năm, các căn hộ tại đây hiện được giao dịch với mức giá trung bình 100 triệu đồng/m2.

Đà tăng giá chưa có dấu hiệu chững lại

Theo thống kê, có hơn 40 chung cư nằm trong hành lang tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Điểm chung của các dự án này là đều được chủ đầu tư định hình ở phân khúc từ cao cấp đến hạng sang. Sự phân hóa về phân khúc và giá bán trở nên rõ ràng hơn, những dự án càng gần trung tâm TPHCM chủ yếu thuộc hạng sang và có giá bán cao hơn.

Nếu so sánh mức giá từ thời điểm chủ đầu tư mở bán đến nay, có không ít chung cư ghi nhận mức giá tăng gấp 2-3 lần so với thời điểm mở bán và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chẳng hạn, căn hộ tại chung cư Estella Heights có giá bán ban đầu chỉ 35-38 triệu đồng/m2 nay đã vượt 120 triệu đồng/m2; căn hộ Gateway Thảo Điền mở bán năm 2015 giá từ 40 triệu đồng/m2 giờ gần 140 triệu đồng/m2; căn hộ Q2 Thảo Điền mở bán năm 2018 với giá từ 60 triệu đồng/m2 nay đang được giao dịch ở mức 200 triệu đồng/m2.

Không ít chung cư gần tuyến Metro số 1 có mức giá bán tăng gấp đôi so với thời điểm mở bán. Ảnh: Thùy Chi

Trong chiến lược phát triển đô thị, TPHCM đang thực hiện mô hình TOD, tức phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, tập trung xây dựng các khu dân cư, thương mại, dịch vụ mật độ cao, đa chức năng xung quanh các đầu mối giao thông công cộng.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở của CBRE Việt Nam, thực tế cho thấy giá bất động sản quanh tuyến Metro số 1 tăng từ 50-200% trong giai đoạn trước và sau khi tuyến này vận hành. Xu hướng tăng giá này khá tương đồng với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đại diện CBRE Việt Nam cho rằng, TOD là mô hình phát triển đô thị nén, mật độ cao, đa chức năng trong bán kính đi bộ xung quanh các nhà ga. Nguyên tắc cốt lõi của mô hình này là tối ưu hóa giá trị đất đai quanh nhà ga, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, hình thành các cộng đồng đô thị sôi động.

Từ đó, thị trường bất động sản có xu hướng dịch chuyển về các khu vực lân cận nhờ mô hình TOD. Các dự án nằm trong vùng ảnh hưởng của TOD thường có giá trị cao hơn so với các khu vực khác.