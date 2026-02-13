Khởi đầu ấn tượng trong năm 2026

Ngay từ đầu năm, The Grand Ho Tram vinh dự được ghi nhận ba giải thưởng lớn, phản ánh sự xuất sắc toàn diện trong lĩnh vực lưu trú, tổ chức sự kiện và trải nghiệm khách hàng.

Trong đó, giải thưởng Du lịch ASEAN 2026 - Địa điểm tổ chức sự kiện xuất sắc nhất Việt Nam, ghi nhận năng lực nổi bật trong lĩnh vực MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm).

Tatler Best of Vietnam 2026, tôn vinh chất lượng dịch vụ cao cấp và phong cách sống thượng lưu. Còn giải thưởng Travellive Hotlist 2025 - Khu nghỉ dưỡng gia đình hàng đầu, khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với các gia đình đa thế hệ và du khách nghỉ dưỡng.

Những sự công nhận này tiếp tục khẳng định cam kết của The Grand Ho Tram trong việc mang đến hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, trải nghiệm tinh tế và chất lượng dịch vụ ổn định cho mọi phân khúc khách hàng.

Tham gia chương trình thí điểm casino dành cho người Việt

Phù hợp với khung pháp lý về kinh doanh trò chơi có thưởng tại Việt Nam, kể từ ngày 5/1, casino The Grand Ho Tram chính thức tham gia chương trình thí điểm được Chính phủ phê duyệt, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia sử dụng dịch vụ casino theo các điều kiện và quy định hiện hành.

Dấu mốc này thể hiện cam kết mạnh mẽ của khu nghỉ dưỡng đối với việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thúc đẩy mô hình giải trí có trách nhiệm và vận hành theo chuẩn mực quốc tế. Hoạt động casino được định vị là một phần trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram, bên cạnh dịch vụ lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, sân golf, sự kiện và giải trí.

Đón Tết Nguyên Đán 2026 với chuỗi hoạt động đặc sắc

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2026 - năm Bính Ngọ, The Grand Ho Tram giới thiệu chương trình lễ hội được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp cho gia đình, cặp đôi và du khách nghỉ dưỡng. Du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động truyền thống như múa lân, không gian trang trí đậm sắc xuân, các hoạt động văn hóa đặc trưng, thực đơn Tết và nhiều chương trình giải trí diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ.

Chuỗi hoạt động Tết tiếp tục thể hiện cam kết của The Grand Ho Tram trong việc tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời mang đến một kỳ nghỉ hiện đại, đẳng cấp dành cho du khách trong nước và quốc tế.Top of Form

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 2 giờ lái xe, The Grand Ho Tram bao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Khu phức hợp cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và biệt thự, trải dài trên 2,2 km bãi biển nguyên sơ, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng và độc đáo cho du khách trong nước và quốc tế. Đối diện The Grand là sân golf The Bluffs Grand Ho Tram do chính golf thủ huyền thoại Greg Norman thiết kế. The Bluffs liên tục nhận nhiều giải thưởng danh tiếng như “Sân golf mới tốt nhất thế giới” và nhiều năm liền giữ danh hiệu “Sân golf tốt nhất Việt Nam”. The Bluffs cũng là sân golf được vinh danh trong “Top 100 sân golf tốt nhất thế giới” do Tạp chí Golf Digest uy tín trao tặng.

(Nguồn: The Grand Ho Tram)