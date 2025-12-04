Sự kiện đang tạo tâm điểm trên thị trường trong bối cảnh Hồ Tràm bước vào giai đoạn bùng nổ mới sau hiệu ứng gaming cho người Việt.

Với quy mô và hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế, The Grand Ho Tram là tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng ở TP.HCM và miền Nam, nơi hội tụ trọn vẹn mọi giá trị mà nhà đầu tư bất động sản và du khách tìm kiếm.

Hồ Tràm - Thị Trường Đặc Biệt Cho Khai Thác Nghỉ Dưỡng Golf & Gaming

Warburg Pincus - Quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất nước Mỹ đã đầu tư vào Hồ Tràm trong hệ sinh thái của mình tại Việt Nam bởi địa danh này cùng lúc sở hữu ba lợi thế đặc biệt: thiên nhiên rừng biển nguyên bản, vị trí chiến lược kết nối thị trường TP.HCM, miền Nam & thị trường toàn cầu, quy hoạch hạ tầng bùng nổ.

Hồ Tràm sở hữu hơn 32km đường bờ biển tự nhiên, chưa được khai thác nhiều. Đây là biển duy nhất tại Việt Nam từng được CNNGo bình chọn là một trong Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Với quy hoạch nằm tách biệt khỏi các khu dân cư, Hồ Tràm được bao quanh bởi biển - rừng nguyên sinh, thời tiết ôn hòa hơn 300 ngày nắng, có suối khoáng nóng Bình Châu, không khí trong lành - một điểm đến “getaway” lý tưởng cho các cư dân thành thị.

Với lợi thế cách trung tâm TP.HCM 120km, Hồ Tràm từ lâu đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng được người dân đô thị lớn nhất Việt Nam và các tỉnh miền Nam lựa chọn, nơi họ tìm đến để tận hưởng thiên nhiên, vui chơi và giải trí. Vào ngày 19/12/2025 tới, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ khoảng 90 phút, sẽ đưa Hồ Tràm nói chung và The Grand Ho Tram nói riêng tiến gần hơn đến vai trò một “đặc khu giải trí” đúng nghĩa tại miền Nam.

Hạ tầng kết nối Hồ Tràm với thị trường miền Nam. Ảnh phối cảnh dự án

Sở hữu hơn 3km mặt tiền biển, The Grand Ho Tram được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế, phát triển theo mô hình Integrated Resort - mô hình đã làm nên sức bật cho Las Vegas, Venetican Macau hay Marina Bay Sands bùng nổ toàn cầu. Điều tạo nên sự khác biệt của The Grand Ho Tram không chỉ nằm ở quy mô hay tiện ích, mà ở yếu tố độc bản: đây là tổ hợp golf & gaming cho người Việt tại TP.HCM, mở ra một kỷ nguyên giải trí mới phục vụ thị trường phía Nam.

Kỷ Nguyên Mới Của Điểm Đến Hàng Đầu Đông Nam Á

The Grand Ho Tram đang dần trở thành biểu tượng mới của ngành giải trí gaming phía Nam: sôi động, sang trọng, gần các trung tâm đô thị và sân bay quốc tế Long Thành. Lợi thế đặc biệt này mang đến cơ hội bùng nổ cho cả khu vực, thu hút lượng khách khổng lồ, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy phòng vượt trội và giá bán phòng ở mức cao nhất thị trường.

Song hành cùng gaming phong cách Las Vegas, sân golf The Bluffs - top 35 thế giới, tạo nên giá trị kép hiếm có, đưa The Grand Ho Tram trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á cho nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và các sự kiện văn hóa - thể thao - hoạt động MICE sôi nổi.

The Grand Ho Tram - tổ hợp golf & gaming cho người Việt tại TP.HCM. Ảnh phối cảnh dự án

The Grand Ho Tram đã đưa vào vận hành hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, từ không gian lưu trú mang thương hiệu InterContinental, Holiday Inn Resort, Fusion Ho Group cho đến các tiện ích đẳng cấp như chuỗi 9 hồ bơi rộng lớn, hệ thống hơn 17 nhà hàng Á - Âu, bar lounge, night club, spa, fitness, cinema.

Hiện tại, The Grand Ho Tram đang triển khai Phân Khu Mới 35ha, với vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hệ thống trung tâm tiện ích giải trí, gaming phong cách Las Vegas, chăm sóc - trị liệu sức khỏe toàn diện, trung tâm thể thao đa dạng, khu vui chơi gia đình và trung tâm sự kiện - hội nghị đạt chuẩn quốc tế. Tất cả sẵn sàng để phục vụ mọi nhu cầu vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng của hơn 36 triệu dân từ siêu đô thị TP.HCM và miền Nam, những người sẵn sàng chi trả cho những kỳ nghỉ và hơn 25 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm khi sân bay Long Thành đưa vào vận hành 2026 - Giai đoạn 1.

Thiên đường nghỉ dưỡng “Một điểm đến - Triệu trải nghiệm”

Sự hiện diện của một tổ hợp có quy mô và tầm vóc như The Grand Ho Tram cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành du lịch Việt Nam. Không chỉ kích hoạt dòng khách nội địa và thu hút du khách toàn cầu, mô hình giải trí tích hợp gaming và golf còn góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, thúc đẩy ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, dự kiến đóng góp 15-17% GDP vào năm 2030.

Maia Resort Ho Tram là dự án thành phần mới nhất thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram, được Fusion Hotel Group vận hành. Dự án đang được thị trường đón nhận với sự kiện mở bán tòa tháp Happy và 36 căn Seaforest Villa giới hạn cùng nhiều chính sách bán hàng đặc biệt: thanh toán giãn trong 4 năm, 50% nhận nhà và khai thác bán phòng, nhận chia sẻ doanh thu 40%, đảm bảo dòng tiền thụ động hiệu quả và giá trị đầu tư bền vững.

