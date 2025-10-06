Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đã ban hành phương thức bay PBN (dẫn đường theo tính năng sử dụng vệ tinh) và phương thức hạ cánh chính xác ILS/DME cho sân bay Long Thành - bước quan trọng bảo đảm tàu bay có thể cất, hạ cánh an toàn khi cảng hàng không đi vào khai thác.

Hiện công tác bay hiệu chuẩn đối với hệ thống đèn tiếp cận, đèn PAPI (đèn chỉ báo đường dẫn tiếp cận chính xác) và hệ thống ILS/DME tại đường cất hạ cánh số 1 (05L/23R) đã được hoàn tất, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quốc tế.

Ngày 19/12, sẽ diễn ra chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã phát hành thông báo kế hoạch tổ chức chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay thương mại đầu tiên tại Long Thành.

Dự kiến, ngày 16/10 tới, Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) chính thức sẽ được công bố, làm cơ sở cho công tác điều hành bay phục vụ chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Trong các ngày 6 - 8/10, đội bay hiệu chuẩn tiếp tục thực hiện kiểm tra, hiệu chuẩn. Sau đó, từ 9 - 11/10, công tác đánh giá phương thức bay truyền thống VOR/DME sẽ được tiến hành để hoàn thiện bộ phương thức bay phục vụ khai thác tại Cảng HKQT Long Thành.