Tiện ích - đòn bẩy nâng tầm giá trị

Theo các nghiên cứu của Urban Land Institute, những khu đô thị tích hợp hệ tiện ích đồng bộ, đa dạng sẽ có khả năng thu hút cư dân nhanh hơn và duy trì hoạt động thương mại ổn định hơn so với các dự án đơn lẻ. Lý do nằm ở việc hệ tiện ích tạo ra dòng người và nhu cầu tiêu dùng liên tục, từ đó giúp các mặt bằng thương mại vận hành hiệu quả và hình thành nguồn doanh thu bền vững.

Thực tế thị trường cũng cho thấy, tại những khu đô thị được đầu tư bài bản với công viên, trung tâm thương mại, khu vui chơi hay không gian cộng đồng, giá trị bất động sản thường tăng trưởng theo thời gian, song hành cùng sự hình thành của cộng đồng cư dân và sức sống thương mại của khu đô thị.

The Heritage Tay Ninh với hệ tiện ích đồng bộ. Ảnh phối cảnh

Trong bối cảnh Tây Ninh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng và phát triển du lịch, nhu cầu về những khu đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích ngày càng gia tăng. Đây là nền tảng để các dự án có quy hoạch bài bản trở thành tâm điểm thu hút cư dân và nhà đầu tư.

The Heritage Tay Ninh: Hệ tiện ích đa tầng kích hoạt sức hút cho đô thị

Được quy hoạch theo định hướng đô thị tích hợp đa chức năng, The Heritage Tay Ninh được nâng tầm bởi những tiện ích phố thị hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, trải nghiệm và kinh doanh trong cùng một không gian, tạo nên một hệ sinh thái vận hành liên tục suốt ngày đêm.

Trong chiến lược phát triển dự án, ông Vũ Quang Anh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam (AHA) cho biết, tiện ích được xác định là yếu tố cốt lõi ngay từ giai đoạn quy hoạch dự án. Theo ông Quang Anh, thị trường bất động sản đang chuyển mình rõ nét từ tư duy “xây để bán” sang “kiến tạo hệ sinh thái sống”. Thay vì phát triển đơn lẻ từng sản phẩm, các chủ đầu tư có tầm nhìn đều ưu tiên quy hoạch hệ tiện ích đồng bộ ngay từ đầu để tạo ra giá trị bền vững cho toàn khu.

“Chúng tôi không chỉ tập trung vào đầu tư hạ tầng mà xác định tiện ích là nền tảng vận hành của khu đô thị. Khi tiện ích được đầu tư bài bản, khu đô thị có thể hình thành dòng người ổn định, từ đó tạo ra giá trị sống cho cư dân”, ông Quang Anh chia sẻ.

Theo lãnh đạo AHA, một trong những mục tiêu trọng tâm của hệ tiện ích tại The Heritage Tay Ninh là tạo ra dòng khách ổn định và duy trì sức sống thương mại liên tục cho toàn khu đô thị. Trong đó, tuyến phố đi bộ trung tâm được định hướng trở thành trục thương mại và giải trí chủ đạo, nơi hội tụ các hoạt động mua sắm, ẩm thực và sự kiện cộng đồng. Không chỉ phục vụ cư dân, tuyến phố này còn có khả năng thu hút lượng lớn du khách, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang phát triển mạnh du lịch.

Tổ hợp Waterfall Mark tại The Heritage Tay Ninh. Ảnh phối cảnh

Ngoài tuyến phố đi bộ, một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án là tổ hợp Waterfall Mark - không gian sinh hoạt và giải trí được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, với hồ bơi kết hợp thác nước nghệ thuật và khu café cảnh quan. Không gian này được định hướng trở thành điểm thư giãn và kết nối cộng đồng trong khu đô thị, góp phần định hình phong cách sống hiện đại và nâng tầm giá trị trải nghiệm cho cư dân.

Công viên xanh Gleam Park tại The Heritage Tay Ninh. Ảnh phối cảnh

Song song đó, công viên trải nghiệm Gleam Park hình thành điểm đến giải trí ngoài trời với nhiều trải nghiệm phong phú, phục vụ nhu cầu vui chơi, dã ngoại và tổ chức sự kiện cộng đồng trong không gian xanh.

The Heritage Tay Ninh còn được quy hoạch với hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như Clubhouse với gym, yoga và khu chăm sóc sức khoẻ, trung tâm thương mại và dịch vụ, trường học liên cấp, cùng hệ thống công viên, cảnh quan xanh và không gian dạo bộ trong lành.

Gia tăng giá trị sống và tiềm năng sinh lời bền vững

Nhờ vị trí nằm trên trục đường Điện Biên Phủ 6 làn đường- tuyến kết nối trực tiếp đến các điểm du lịch trọng điểm như Núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh, The Heritage Tay Ninh trở thành điểm dừng chân trong hành trình du lịch của du khách, nơi có thể nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động giải trí trong cùng một điểm đến.

Với định hướng phát triển bài bản và chiến lược đầu tư bền vững, The Heritage Tay Ninh đang từng bước định hình một mô hình đô thị dịch vụ hiện đại - nơi tiện ích không chỉ phục vụ đời sống cư dân, mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của đô thị.

Trong bối cảnh Tây Ninh chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển du lịch và dịch vụ, sự xuất hiện của những khu đô thị có hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho sự phát triển của thành phố, đồng thời mở ra cơ hội an cư và đầu tư gắn với đà tăng trưởng của khu vực.

(Nguồn: AHA Việt Nam)