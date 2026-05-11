Trong phong thủy, phòng khách được xem là “bộ mặt” của ngôi nhà, đồng thời là “minh đường” - nơi hội tụ và luân chuyển vượng khí, ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của cả gia đình.

Dưới đây là 5 nguyên tắc bài trí phòng khách giúp thu hút năng lượng tích cực, gia chủ làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào.

Vị trí phòng khách

Nguyên tắc quan trọng nhất là phòng khách cần đặt ở vị trí trung tâm hoặc phía trước ngôi nhà, ngay sau cửa chính - khu vực được gọi là "tiền đường". Đây là nơi dòng khí từ bên ngoài đi vào đầu tiên, vì vậy cần không gian đủ rộng, thoáng đãng để năng lượng tốt có thể tụ lại và lan tỏa khắp nhà.

Phòng khách là nơi hội tụ vượng khí và quyết định sinh khí của cả gia đình. Ảnh: Baidu

Phòng khách quá nhỏ hẹp, tối tăm sẽ khiến dòng khí bị nén lại, khó lưu thông, giống như dòng tiền bị tắc nghẽn.

Một lưu ý quan trọng khác là phòng khách cần có điểm tựa vững chắc phía sau, lý tưởng nhất là một bức tường kiên cố.

Điều này tượng trưng cho sự ổn định, có chỗ dựa trong làm ăn và cuộc sống. Tránh thiết kế phòng khách với quá nhiều cửa sổ sau lưng ghế ngồi, bởi năng lượng sẽ dễ dàng bị phân tán, tài lộc khó tích tụ lâu dài.

Cửa chính và phòng khách

Cửa chính là "khí khẩu" nạp khí vào nhà, còn phòng khách là "minh đường" tiếp nhận và phân phối khí. Vì vậy, mối liên hệ giữa hai không gian này đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với tài vận.

Đại kỵ lớn nhất chính là thiết kế cửa chính mở thẳng vào một bức tường hoặc đối diện trực tiếp với cửa sau, cửa sổ lớn.

Khi đó, dòng khí vào nhà sẽ bị chặn đứng hoặc khó tích tụ lâu dài, không kịp tụ lại để nuôi dưỡng không gian sống.

Cách hóa giải cho tình trạng này khá đơn giản. Gia chủ có thể đặt một tấm bình phong, một kệ tủ thấp hoặc một chậu cây xanh ngay sau cửa chính để vừa che chắn, vừa điều hướng dòng khí đi theo lối uyển chuyển vào phòng khách.

Đây chính là nguyên lý "tàng phong tụ khí" được nhắc đến nhiều trong phong thủy, tức là gió phải được che chắn thì khí mới tụ lại, khí tụ thì tài lộc mới sinh sôi.

Bố trí sofa

Bộ sofa là món nội thất trung tâm của phòng khách, là nơi gia chủ tiếp khách, sum họp gia đình. Việc kê sofa ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác an toàn và sự tự tin của gia chủ, hai yếu tố quan trọng để thu hút vượng khí.

Một phòng khách sáng sủa, gọn gàng và có điểm tựa vững chắc sẽ như "thỏi nam châm" thu hút may mắn và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Nguyên tắc vàng khi kê sofa là "tựa sơn, nhìn thủy", tức là lưng ghế phải dựa vào tường, tạo điểm tựa vững chắc, còn tầm nhìn hướng ra cửa chính hoặc không gian thoáng đãng.

Tuyệt đối không kê sofa quay lưng ra cửa chính, bởi điều này khiến gia chủ luôn trong trạng thái bất an, không nắm bắt được những gì diễn ra xung quanh.

Theo quan niệm phong thủy, cách bố trí này có thể tạo cảm giác thiếu chủ động, dễ bỏ lỡ cơ hội trong giao tiếp và công việc. Nếu phòng khách có kiến trúc mở, không có tường để tựa, gia chủ có thể đặt một chiếc kệ hoặc tủ thấp phía sau sofa để tạo điểm tựa giả.

Cần sáng sủa và sạch sẽ

Một phòng khách u ám, bụi bặm, đồ đạc lộn xộn sẽ khiến dòng năng lượng khó lưu thông, làm giảm sinh khí của không gian sống.

Ánh sáng tự nhiên là nguồn dương khí mạnh mẽ nhất, vì vậy phòng khách cần được thiết kế để đón tối đa ánh nắng mặt trời.

Vào ban ngày, hãy kéo rèm, mở cửa sổ để nạp năng lượng mới cho căn nhà. Buổi tối, hệ thống đèn chiếu sáng cần đủ ấm áp, tránh những góc tối âm u.

Bên cạnh ánh sáng, sự gọn gàng cũng quan trọng không kém. Một phòng khách ngăn nắp, mọi món đồ đều có vị trí riêng sẽ giúp dòng khí lưu thông thuận lợi, không bị ứ đọng.

Những món đồ cũ kỹ, hỏng hóc nên được loại bỏ kịp thời vì chúng mang năng lượng suy thoái, có thể ảnh hưởng đến nguồn năng lượng tích cực của ngôi nhà.

Điểm nhấn kích hoạt tài lộc

Cuối cùng, để tối ưu khả năng tụ tài, gia chủ có thể đặt một vài điểm nhấn phong thủy trong phòng khách.

Một chậu cây xanh tốt như kim tiền, kim ngân, trầu bà hay phất dụ đặt ở góc Tài vị sẽ liên tục nuôi dưỡng năng lượng tích cực. Đây đều là những loại cây dễ chăm, lá xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho sức sống dồi dào và tài khí sinh sôi.

Một bể cá nhỏ với nước trong, cá bơi lội khỏe mạnh cũng là biểu tượng tuyệt vời cho dòng chảy tài lộc.

Tuy nhiên, cần nhớ nguyên tắc "vừa đủ", tránh lạm dụng vật phẩm phong thủy khiến không gian trở nên rối mắt, phản tác dụng.