Với dấu ấn “Song hành độc bản”, THE INNER mở ra một hành trình sống được cá nhân hóa – nơi nền tảng tài chính vững vàng song hành cùng trải nghiệm sống xứng tầm.

Đặc quyền không chỉ để sở hữu, mà để trải nghiệm

THE INNER được thiết kế như một hành trình trải nghiệm liền mạch – nơi mỗi đặc quyền không tồn tại riêng lẻ, mà kết nối thành một hệ sinh thái phục vụ trọn vẹn đời sống.

Từ nền tảng tài chính vững vàng, khả năng tối ưu dòng tiền và bảo toàn tài sản, đến các dịch vụ chăm sóc tổ ấm, sức khỏe và phong cách sống – tất cả được chọn lọc và sắp đặt nhằm mang đến cho khách hàng sự an tâm và thoải mái trong từng khoảnh khắc sống.

Với THE INNER, khách hàng không chỉ được hỗ trợ, mà được thấu hiểu và đồng hành – theo cách tinh tế, cá nhân hóa và nhất quán.

Một hệ sinh thái được “may đo” cho từng dấu ấn cá nhân

Điểm khác biệt của THE INNER nằm ở khả năng thích ứng với từng hành trình sở hữu của khách hàng. Ở mỗi mức độ tham gia, các gói giá trị trong The Inner được thiết kế linh hoạt – từ những ưu đãi nền tảng trong quản lý tài sản, đến các giải pháp tài chính xoay quanh nguồn vốn, tối ưu chi phí, chăm sóc tổ ấm, và xa hơn là gia tăng quy mô tài sản cùng những trải nghiệm sống xứng tầm.

Đặc biệt, hệ đặc quyền được “may đo” theo từng mục đích sở hữu. Với khách hàng an cư, giá trị tập trung vào việc củng cố sự vững vàng và thuận tiện trong đời sống hàng ngày – từ hỗ trợ tài chính, tối ưu chi phí đến chăm sóc nhà cửa, bảo hiểm và các tiện ích gia đình.

Tận hưởng phong cách sống đẳng cấp với nền tảng vững vàng từ THE INNER.

Với khách hàng khai thác cho thuê, trọng tâm được đặt vào khả năng vận hành tài sản hiệu quả – đảm bảo giá trị bất động sản được duy trì bền vững, đồng thời tối ưu chi phí và hiệu suất khai thác.

Ở cấp độ đầu tư, hệ giải pháp mở rộng sang các cấu trúc đòn bẩy tài chính, tối ưu dòng tiền và bảo toàn giá trị tài sản – song hành cùng những đặc quyền trải nghiệm tương xứng với quy mô danh mục.

Khi trải nghiệm sống và nội lực tài chính cùng song hành

Sự kết hợp giữa Masterise Homes và Techcombank không đơn thuần là một hợp tác, mà là sự hội tụ của hai thương hiệu dẫn đầu – cùng hướng đến một chuẩn mực chung: lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm của mọi giá trị.

THE INNER by Masterise Homes & Techcombank mang đến sự song hành trải nghiệm sống và nội lực tài chính cho khách hàng

Masterise Homes kiến tạo không gian sống hàng hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế, nơi từng chi tiết được chăm chút để nuôi dưỡng cảm xúc sống. Techcombank xây dựng nền tảng tài chính thông minh và hiệu quả, giúp khách hàng luôn chủ động và an tâm trong các kế hoạch dài hạn.

Trong THE INNER, hai thế mạnh ấy hòa quyện để tạo nên một hệ giá trị trải nghiệm nhất quán – nơi mỗi lựa chọn trong cuộc sống đều mang lại cảm giác vững vàng, an tâm và xứng đáng.

Chi tiết chương trình và ưu đãi xem tại: http://bit.ly/40E5zsH

(Nguồn: Masterise Homes)