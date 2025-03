365 ngày hạnh phúc an yên, sức khỏe trường thọ

Được phát triển bởi 2 tập đoàn hàng đầu là Vingroup và Nomura Real Estate - “đại gia” địa ốc Nhật Bản với hơn 60 năm phát triển nhiều công trình nổi tiếng toàn cầu, nên ngay từ khi ra mắt, The Komorebi đã tạo tiếng vang lớn. Dự án nổi bật với việc kiến tạo không gian an cư chuẩn Nhật trong lòng “đảo tỷ phú” đầu tiên của Việt Nam.

The Komorebi được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới Kego Kuma. Ảnh phối cảnh dự án

Tại The Komorebi, mỗi ngày trôi qua là một bức tranh sống động với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ. Mỗi căn biệt thự sở hữu địa thế độc đáo với biển mặn sau nhà, sông xanh trước mặt. Cư dân được sống trong bầu không khí trong lành còn nhờ 3 con sông lớn là sông Bạch Đằng, sông Cấm và sông Ruột Lợn ôm trọn Thành phố Đảo Hoàng Gia. Địa thế này cũng tạo nên sự riêng tư, biệt lập, phù hợp với phong cách sống của giới tinh anh.

Điểm nhấn tại The Komorebi là các dinh thự được thiết kế theo phong cách Machiya truyền thống của Nhật Bản. Dấu ấn của xứ sở Phù Tang được thể hiện rõ nét qua hệ thống lam gỗ, mái ngói Kawara… vừa tinh tế, vừa hài hòa với thiên nhiên. Đây chính là những tuyệt tác kiến trúc do bậc thầy tài ba Kengo Kuma và đội ngũ thiết kế đến từ KKAA (Nhật Bản) tâm huyết kiến tạo. Tại đây, con người được hòa mình vào sự yên bình của thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và phong cách sống thanh tao, trường thọ theo đúng tinh thần của người Nhật.

The Komorebi sở hữu kiến trúc độc đáo và tầm view tuyệt mỹ. Ảnh phối cảnh dự án

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân là giá trị sống cốt lõi tại The Komorebi. Tiện ích nổi bật phải kể đến Ikigai Wellness Center - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng. Nơi đây cung cấp các dịch vụ khoáng nóng onsen, xông hơi, yoga và thiền định, giúp cân bằng và nuôi dưỡng trọn vẹn thân - tâm - trí. Cùng với đó là bộ đôi công viên sinh thái Young Garden và Ikigai Park rộng gần 3ha, nơi cư dân có thể thảnh thơi tản bộ hay thỏa sức vui chơi và tập luyện các môn thể thao đa dạng.

Ngoài ra, cư dân The Komorebi còn được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đỉnh cao thuộc Vinhomes Royal Island. Điển hình là các siêu tiện ích Vinpearl Golf Hải Phòng, Vinpearl Horse Academy, Bến du thuyền - Royal Marina, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên… mang đến trải nghiệm vui chơi, giải trí, khám phá sôi động suốt bốn mùa trong năm.

Bộ ba giá trị đầu tư vượt trội

Không chỉ mang đến giá trị an cư khác biệt, The Komorebi còn trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư nhờ bộ ba giá trị vượt trội.

Đầu tiên là khả năng khai thác cho thuê du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện suốt 4 mùa trong năm. Cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ cùng kiến trúc chuẩn Nhật là lợi thế đặc biệt giúp The Komorebi ghi điểm trong mắt du khách. Đồng thời, tổ hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe đa dạng sẽ tối ưu hóa trải nghiệm nghỉ dưỡng, giữ chân du khách lưu trú lâu dài hơn và tăng tỷ lệ khách quay trở lại.

Không gian chăm sóc sức khỏe tinh hoa Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng. Ảnh phối cảnh dự án

Trong bối cảnh du lịch Hải Phòng đang ngày càng phát triển với 9,15 triệu khách vào năm 2024, phấn đấu đạt 10 triệu lượt khách trong năm 2025, The Komorebi sẽ trở thành điểm “must-come” của dòng khách khổng lồ.

Thứ hai là cơ hội sinh lời an toàn và bền vững nhờ hình thức sở hữu lâu dài. Chủ nhân của The Komorebi sẽ toàn quyền sở hữu và truyền thừa “bảo vật phiên bản giới hạn” cho các thế hệ mai sau. Lợi thế này cũng giúp phân khu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị vượt trội và là tài sản đầu tư có triển vọng mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Cầu Hoàng Gia chính thức hợp long vào ngày 15/3 và đưa vào khai thác từ tháng 8/2025. Ảnh: Vinhomes

Đồng thời, sự phát triển hoàn thiện của hạ tầng, tiện ích khu vực cũng là cú hích tăng giá cho các sản phẩm tại The Komorebi. Trong đó, cầu Hoàng Gia sẽ hợp long ngày 15/3 tới đây và dự kiến đi vào khai thác từ tháng 8/2025; VinWonders & Safari khai trương tháng 6/2025; Vincom Mega Mall dự kiến ra mắt tháng 8/2025...

Thứ ba là giá trị đầu tư cho phong cách sống tinh tế và đẳng cấp không dành cho số đông. Lấy cảm hứng từ triết lý Ikigai của Nhật Bản, The Komorebi giúp cư dân tìm thấy lý tưởng sống dựa trên bí quyết lưu giữ hạnh phúc và sức khỏe trường tồn của người Nhật. Không gian sống biệt lập giữa thiên nhiên tuyệt mỹ cùng hàng loạt tiện ích đặc quyền biến The Komorebi thành ngôi nhà thứ hai lý tưởng, nơi tái tạo năng lượng cho chủ nhân để cải thiện chất lượng sống và hiện thực hóa các mục tiêu của cuộc đời.

Với vị trí đắt giá, kiến trúc khác biệt và hệ thống tiện ích hoàn hảo, The Komorebi không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là lựa chọn đầu tư sáng giá, hứa hẹn mang đến tiềm năng sinh lời bền vững theo thời gian.

Thế Định