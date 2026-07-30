Thế mạnh của mỗi học sinh được bộc lộ như thế nào?

Đàm Kim My, học sinh lớp 8 tại The Dewey Schools Cầu Giấy là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân chơi học thuật và Tiếng Anh. Em từng đạt Giải Vàng ASMO cấp Quốc gia, Giải Vàng IKLC (Vòng 1) và giành 3 Cúp, 8 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc tại World Scholar's Cup 2025 - Kuala Lumpur Global Round. Thế nhưng, điều khiến thầy cô ấn tượng ở Kim My không chỉ là bảng thành tích, mà còn là cách em sử dụng năng lực của mình để lan tỏa cảm hứng học tập tới các bạn nhỏ.

ASMO, IKLC và World Scholar's Cup là các sân chơi học thuật uy tín, giúp học sinh phát triển tư duy, ngoại ngữ, tranh biện, làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường quốc tế

Trong một tiết học Design Thinking, Kim My đặt câu hỏi: “Làm thế nào để các bạn nhỏ hơn yêu thích việc học Tiếng Anh?”. Từ đó, em sáng lập English Only Club (EOC) dành cho học sinh lớp 2, với các hoạt động, trò chơi và chủ đề được thiết kế phù hợp để giúp các bạn tự tin giao tiếp.

Mỗi buổi học đều được Kim My chuẩn bị kỹ lưỡng với mong muốn biến việc học ngoại ngữ thành trải nghiệm thú vị. Chị Trà My, phụ huynh của Kim My, chia sẻ rằng môi trường học tập đầy cảm hứng đã giúp con trưởng thành hơn, biết đặt mục tiêu và nỗ lực theo đuổi điều mình mong muốn.

Điều gì giúp học sinh phát huy đúng thế mạnh?

Đằng sau những câu chuyện như Kim My là một cách tiếp cận giáo dục đang được nhiều hệ thống uy tín theo đuổi: xây dựng nền tảng phát triển toàn diện trước khi giúp mỗi học sinh phát huy năng lực nổi bật của bản thân.

Theo định hướng đó, The Dewey Schools triển khai Chương trình giáo dục toàn diện, chuẩn quốc tế tích hợp giữa chương trình của trường đối tác Mount Vernon (Mỹ) và Bộ Giáo dục & Đào tạo, với 7 môn học đổi mới sáng tạo giúp học sinh phát triển về nhân cách, tri thức, tinh thần và thể chất, sẵn sàng cho đại học, công việc và cuộc sống.

Trong đó, Design Thinking giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, sự đồng cảm và năng lực giải quyết vấn đề, đồng thời khuyến khích các em chủ động tạo ra giải pháp cho những thách thức thực tế. Ý tưởng thành lập English Only Club của Kim My cũng bắt nguồn từ chính trải nghiệm học tập này.

Kim My tham gia hoạt động cùng các em nhỏ ở trường

Làm thế nào để học sinh phát triển năng lực nổi bật?

Bên cạnh nền tảng giáo dục toàn diện, nhiều trường học xây dựng các lộ trình học tập chuyên sâu để học sinh tiếp tục phát triển ở lĩnh vực mình yêu thích.

Điểm khác biệt của The Dewey Schools là học sinh được tiếp cận Chương trình tiếng Anh theo tiêu chuẩn Common Core (Mỹ) liên kết với trường Mount Vernon (Mỹ), được kiểm định bởi tổ chức quốc tế, giúp học sinh không chỉ thành thạo ngôn ngữ, học văn học, phát triển tư duy và giao tiếp tự nhiên như bản ngữ, mà còn tiệm cận với chương trình quốc tế, qua đó giúp các em dễ dàng theo học tại các môi trường học tập quốc tế, bao gồm cả các trường đại học trong và ngoài nước.

Trên nền tảng đó, chương trình Mastery Tiếng Anh, được triển khai tại The Dewey Schools Cầu Giấy từ năm 2023 dành cho học sinh có năng lực và đam mê nổi bật với môn học, đã giúp nhiều học sinh chinh phục IELTS 7.5 cùng hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Kim My được khuyến khích tham gia nhiều cuộc thi học thuật, Tiếng Anh và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng

Giáo dục hiện đại hướng tới điều gì?

Theo thầy Trần Mạnh Tùng - Hiệu trưởng, Phó Giám đốc Chương trình Tiếng Việt cấp THCS-THPT The Dewey Schools Cầu Giấy: "Nếu mỗi trẻ em như một cái cây, người thầy cần tạo ra một môi trường tích cực, giàu trải nghiệm để các em phát huy hết tiềm năng và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình"[1] .

Theo thầy Tùng, mục tiêu của giáo dục hiện đại không phải tạo ra những học sinh giỏi theo một khuôn mẫu, mà là giúp mỗi em khám phá thế mạnh, nuôi dưỡng đam mê và phát triển năng lực thích ứng với tương lai.

Câu chuyện của Kim My cho thấy, khi được học trong môi trường phù hợp, thành tích không chỉ là kết quả mà còn là nền tảng để học sinh hiểu bản thân, phát huy tiềm năng và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Đây cũng là tinh thần của nhiều mô hình giáo dục hiện đại: tìm kiếm thế mạnh riêng thay vì hướng tới một hình mẫu “học sinh hoàn hảo”.

The Dewey Schools là hệ thống trường liên cấp chuẩn quốc tế tiên phong theo đuổi triết lý Giáo dục trải nghiệm (Experiential Learning), giúp học sinh trưởng thành qua quá trình tự học, tự giáo dục và phát triển bản thân.

Với chương trình giáo dục toàn diện chuẩn quốc tế tích hợp cùng chương trình của Bộ GD&ĐT, chương trình Tiếng Anh theo tiêu chuẩn Common Core (Mỹ) và chương trình IB MYP & IB DP, nhà trường tạo môi trường để học sinh phát triển tư duy phản biện, năng lực tự học, kỹ năng nghiên cứu và sự tự tin hội nhập toàn cầu.

Tìm hiểu thêm: https://thedeweyschools.edu.vn/

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Bích Đào