Đặc quyền sống giữa tâm điểm giải trí

Nếu như 10 năm trước, giấc mơ sống cạnh “phố đi bộ” nhộn nhịp, đầy ắp lễ hội và ánh sáng còn là khái niệm xa xỉ tại Việt Nam, thì ngày nay, điều đó đã trở nên dễ thực hiện hơn. Tại Vinhomes Grand Park, mô hình đại đô thị tích hợp được đẩy lên một chuẩn mực mới.

Ngay tại “trái tim” của Vinhomes Grand Park, dự án The Opus One đang trở thành tâm điểm của làn sóng dịch chuyển khi “phố đi bộ” không chỉ là điểm đến, mà trở thành một phần trong đời sống thường nhật của cư dân.

Box of Wonder - “trái tim giải trí mới”của Vinhomes Grand Park - cách The Opus One chỉ vài bước chân

Vừa qua, Box of Wonder - tuyến phố đi bộ giải trí quy mô lớn nhất Vinhomes Grand Park - đã chính thức đi vào hoạt động. Với hàng loạt sự kiện, từ DJ show ngoài trời, minigame tương tác, màn chào sân của các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng như Katinat, U&Me, Xưởng Bia, buffet nướng Đà Lạt, đến sự ra mắt của các khu trải nghiệm văn hóa như Clever Learn Garden, Hải Sơn... ngay trong ngày khai trương, Box of Wonder đã thu hút gần 8.000 lượt khách ghé thăm. Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ từ “trái tim giải trí mới” của đại đô thị.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, Box of Wonder còn trở thành trung tâm gắn kết cư dân qua những hoạt động đặc sắc, như Giải Cần Thủ Vinhomes Grand Park 2025. Đây là sự kiện thể thao dành cho cư dân đam mê bộ môn câu cá, kết hợp với các workshop vẽ tranh, tiệc trà… tạo nên bức tranh sống động về một cộng đồng văn minh, gắn kết. Tất cả những trải nghiệm đặc sắc này đang diễn ra cách The Opus One chỉ vài bước chân, khiến sức hút của dự án hàng đầu khu Đông càng gia tăng mạnh mẽ.

Anh Lê Văn Phong, một khách hàng vừa xuống tiền mua căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa OS5, chia sẻ: “Tôi chọn The Opus One vì muốn con mình lớn lên trong môi trường nhiều trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo an toàn và riêng tư. Sau này về đây, tôi không cần đưa con đến các khu vui chơi nữa vì tất cả đã có sẵn ngay trước nhà.”

Đáng chú ý hơn, từ thời điểm các tiện ích như Box of Wonder đi vào vận hành, giá trị căn hộ khu vực trung tâm Vinhomes Grand Park - đặc biệt là các dự án có vị trí gần kề phố đi bộ như The Opus One - đã ghi nhận dấu hiệu tăng giá trên thị trường thứ cấp. Điều này mở ra lợi thế hiếm có cho những khách hàng đang tiếp cận được quỹ căn cuối cùng trong giỏ hàng của chủ đầu tư. Bởi hiện tại, quỹ căn này vẫn đang được áp dụng mức ưu đãi cao: giảm trực tiếp 160 - 280 triệu đồng vào giá bán, nên chỉ cần từ 400 triệu đồng thanh toán ban đầu đã có thể sở hữu.

Quỹ căn cuối của The Opus One vẫn đang được áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn

Tiền đề giá trị nhờ không gian sống lý tưởng

Vị trí trung tâm trong lòng trung tâm cũng mang lại cho The Opus One một giá trị khác biệt mà nhiều khách hàng thượng lưu mong muốn sở hữu. Đó là một không gian sống đủ gần để cảm nhận nhịp sống sôi động nhưng vẫn đủ riêng tư để tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng.

Từ The Opus One chỉ cần vài phút cư dân đã có thể tiếp cận các tiện ích như Vincom Mega Mall, đại công viên 36ha, công viên giải trí Grand Park, phố đi bộ Box of Wonder, trường Vinschool Cambridge, sân tập golf 2 tầng, chuỗi sân pickleball, tháp văn phòng hạng A, bệnh viện quốc tế Vinmec… Không những thế, bản thân dự án này lại sở hữu một “vòng tròn biệt lập” với cảnh quan nghỉ dưỡng, như thác tràn, hồ bơi vô cực 3 tầng, phòng gym tầng không, sảnh lobby thông tầng cao 7m và loạt tiện ích sang trọng chỉ dành riêng cho cư dân.

Hệ tiện ích nội khu The Opus One được thiết kế chuẩn resort. Ảnh phối cảnh dự án

Thay vì phải ra ngoài tìm kiếm niềm vui cuối tuần, cư dân tại đây chỉ cần bước ra khỏi thang máy đã có thể thỏa mãn mọi nhu cầu. Trẻ em được vẽ tranh, chơi minigame, học nghệ thuật dân gian; cha mẹ được thưởng thức cà phê, nhạc jazz hay các show EDM ngoài trời; các ông bố mê thể thao có thể tham gia các giải thi đấu hay câu cá trong một không gian xanh mát; các bà mẹ lại được thảnh thơi thư giãn với các không gian “chill hết nấc”. Và cả gia đình có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc kết nối trực tiếp thay vì nhìn màn hình điện thoại.

Sự kết hợp giữa nhịp sống sôi động bên ngoài và sự riêng tư thư thái bên trong đã tạo nên lợi thế khác biệt cho The Opus One trong cả góc nhìn của người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Theo báo cáo thị trường của Cushman & Wakefield, mức giá trung bình phân khúc căn hộ tại TP.HCM hiện đã chạm ngưỡng 120 triệu đồng/m². Trong khi đó, The Opus One với khả năng kết nối thuận tiện, tiện ích đã vận hành và chính sách tài chính vượt trội vẫn đang được mở bán ở mức giá dễ tiếp cận. Sự chênh lệch này là cơ hội để The Opus One gia tăng giá trị trong tương lai gần, nhất là khi hàng loạt hạ tầng trọng điểm tại khu Đông, như Vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành… đã hẹn ngày về đích.

Thế Định