Nơi đây không chỉ mang đến không gian cưới lộng lẫy mà còn đảm bảo từng chi tiết trong sự kiện được tổ chức hoàn hảo, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Từ không gian ngập tràn ánh vàng của buổi chiều hoàng hôn cạnh hồ bơi ngoài trời - nơi tổ chức lễ Vow trước khi bước vào bữa tiệc lãng mạn, sảnh tiệc La Scala Ballroom rộng lớn, cho đến những buổi tiệc thân mật và riêng tư tại Amber & Jade, The Reverie Saigon được các cặp đôi lựa chọn như sự khởi đầu ngọt ngào.

Tọa lạc tại trung tâm sôi động của thành phố, khách sạn sở hữu những không gian sảnh tiệc lộng lẫy và tinh tế, được tạo nên từ các thiết kế nội thất ấn tượng, sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của các cặp đôi.

Bên cạnh khung cảnh lộng lẫy, lễ cưới sẽ thăng hoa khi được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia tổ chức sự kiện - những “người kể chuyện” luôn thấu hiểu và đồng hành cùng gia đình. Để các khách mời được đắm chìm vào chính câu chuyện tình yêu độc đáo của Cô dâu và Chú rể, mọi chi tiết từ ý tưởng đến khâu chuẩn bị và cả thực đơn tiệc đều được cá nhân hoá một cách tỉ mỉ, nhằm tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ nhất.

Điểm nhấn đầu tiên chính là sảnh tiệc sang trọng La Scala Ballroom. Với kiến trúc trần cao độc đáo, La Scala gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ lung linh, xa hoa và sức chứa từ 200 đến 480 khách. Tại đây, những chiếc đèn chùm pha lê Swarovski tinh xảo lấp lánh như bầu trời sao, kết hợp cùng các vòm cửa uốn cong đầy duyên dáng được mạ vàng 24K nổi bật, tạo nên một không gian đậm chất Ý cổ điển.

Tại lầu 4, sảnh tiệc Amber & Jade là không gian lý tưởng cho tiệc cưới thân mật. Trong không gian được thiết kế sang trọng và trang nhã, ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ thiết kế kính trải dài từ sàn đến trần, mở ra tầm nhìn thoáng đãng về phía đại lộ Đồng Khởi sầm uất. Với sức chứa từ 50 đến 100 khách, nơi đây mang đến sự tinh tế, gần gũi, đảm bảo mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ trong bầu không khí ấm áp, chỉ dành riêng cho gia đình và những người thân yêu nhất.

Đặc biệt, tại đây khách hàng còn được thưởng thức ẩm thực tinh hoa thông qua thực đơn đặc quyền, được tuyển chọn từ nhà hàng đạt sao Michelin - Long Triều, tạo nên một trải nghiệm vị giác độc đáo trong ngày trọng đại, chỉ dành riêng cho những bữa tiệc thân mật nhất.

Ngoài ra, The Reverie Saigon còn mang đến một không gian ngoài trời thoáng đãng ngay giữa lòng thành phố, hoàn hảo cho nghi thức trao lời thề (Vow) độc đáo. Tọa lạc tại Tầng 6, khu vực hồ bơi mở ra một bối cảnh nên thơ. Dưới ánh nắng lấp lánh vàng óng của buổi chiều hoàng hôn, khoảnh khắc trao lời thề trở nên linh thiêng và đầy cảm xúc, như một minh chứng mạnh mẽ cho hành trình tình yêu sắp tới. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cặp đôi mong muốn đưa yếu tố văn hóa lãng mạn và bay bổng này vào ngày hạnh phúc của mình, trước khi tiến vào bữa tiệc chính.

The Reverie Saigon có sự đa dạng của thực đơn từ tinh hoa ẩm thực Á, Âu đến Fusion đầy sáng tạo. Tại đây, đội ngũ đầu bếp hàng đầu không chỉ đảm bảo mỗi món ăn đều được chuẩn bị một cách tinh tế nhất mà còn sẵn lòng đồng hành trong việc khắc hoạ dấu ấn riêng. Những thực đơn được thiết kế theo yêu cầu, để đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất của chủ nhân buổi tiệc, đảm bảo mọi vị khách tham dự đều có thể thưởng thức và cảm nhận được dấu ấn mạnh mẽ của Cô dâu và Chú rể qua từng hương vị.

The Reverie Saigon cung cấp dịch vụ “Hôn lễ cá nhân hoá” (Bespoke), mang đến trọn bộ dịch vụ cưới độc quyền, mọi dịch vụ đều được điều chỉnh linh hoạt theo gu thẩm mỹ và yêu cầu riêng, để khắc họa rõ nét nhất dấu ấn cá nhân của cặp đôi. Ngoài ra còn có gói tiệc cưới ưu đãi The Intimate Exquisite Moment - Khoảnh khắc thăng hoa và tuyệt mỹ. Gói tiệc bao gồm các dịch vụ toàn diện và cao cấp như trang trí hoa tươi, bánh cưới và quà tặng khách, để tạo nên trải nghiệm đáng nhớ với mức giá chỉ từ 1.688.000 VNĐ++/ cho 1 khách.

Chi tiết truy cập trang web: https://www.thereveriesaigondining.com/the-intimate-exquisite-moment hoặc liên hệ Email: sales@thereveriesaigon.com

Lệ Thanh