Khách sạn mang đến những phòng nghỉ tầng cao với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra thành phố và dòng sông thơ mộng; trải nghiệm khám phá TP.HCM bằng du thuyền hoặc xe siêu sang như Rolls-Royce, Bentley hay Mercedes; thưởng thức tinh hoa ẩm thực nhà hàng 1 sao Michelin Long Triều; hay tái tạo năng lượng tại The Spa và thư giãn bên hồ bơi ngoài trời tích hợp hệ thống âm nhạc dưới nước - tất cả tạo nên một kỳ nghỉ đẳng cấp theo cách riêng của The Reverie Saigon.

Nhờ vị trí tâm điểm tại TP.HCM, khách lưu trú tại The Reverie Saigon dễ dàng di chuyển đến các danh thắng văn hóa, lịch sử như Nhà hát Thành phố, Chợ Bến Thành hay trải nghiệm mua sắm tại các trung tâm thương mại sầm uất.

Không dừng lại ở đó, The Reverie Saigon còn mang đến các trải nghiệm thưởng ngoạn thành phố độc bản. Đó có thể là một buổi chiều nhâm nhi ly sâm panh mát lạnh trong khi dạo phố cùng xe siêu sang, hay tour du thuyền riêng tư trong 2 giờ với quản gia và thực đơn canapé tinh tế. Mọi chi tiết đều được thiết kế để cảm nhận Sài thành theo cách đặc quyền chỉ có tại The Reverie Saigon.

Kỳ nghỉ mở đầu với không gian nghỉ dưỡng thượng lưu mang dấu ấn kiến trúc Ý tinh xảo. Ngay từ những hạng phòng tiêu chuẩn với diện tích rộng rãi từ 42m², mỗi căn phòng là một bản tuyên ngôn về phong cách sống, nơi khách lưu trú được đắm mình trong những tuyệt tác nội thất từ các thương hiệu danh tiếng như Visionnaire, Colombostile, Giorgetti hay Poltrona Frau. Ga trải giường và gối Frette cao cấp, với mật độ 400 thread-count (mật độ dệt) êm ái cho phòng tiêu chuẩn và 600 thread-count cho phòng suite, cùng lựa chọn từ menu gối đa dạng, đảm bảo những giấc ngủ sâu và trọn vẹn nhất.

Ngay trong khuôn viên khách sạn, một hành trình ẩm thực hội tụ tinh hoa từ Á sang Âu được dẫn dắt bởi bàn tay tài hoa của các đầu bếp hàng đầu. Khởi đầu ngày mới tại Café Cardinal cùng không gian buffet đẳng cấp với những nguyên liệu ngoại nhập thượng hạng. Bữa trưa tại Long Triều - nhà hàng giữ vững danh hiệu Michelin trong 2 năm liên tiếp - là trải nghiệm hương vị Quảng Đông nguyên bản không thể bỏ lỡ. Khi hoàng hôn buông xuống, The Long @ Times Square phục vụ ẩm thực quốc tế cùng những ly cocktail sảng khoái - một tọa độ hoàn hảo để bắt trọn nhịp sống sôi động của TP.HCM.

Với những du khách mong muốn tái tạo năng lượng và cân bằng thân tâm trí, The Spa là chốn thư giãn lý tưởng. The Spa sử dụng dòng sản phẩm cao cấp từ Thụy Điển - KFI tái tạo sức sống cho làn da và ILA, thương hiệu hữu cơ đến từ Anh, đi sâu vào việc nuôi dưỡng làn da lẫn trạng thái tinh thần. Đến với The Spa, bạn sẽ được thả mình vào những liệu pháp thư giãn độc quyền như xông hơi tinh dầu tích hợp liệu pháp sắc màu, đài phun băng (Ice Fountain) sử dụng đối trọng nhiệt độ hỗ trợ hệ tuần hoàn cơ thể, hay trải nghiệm tắm tinh dầu kết hợp giữa mùi hương và thủy liệu pháp, giúp đánh thức các giác quan. Bên cạnh đó, hồ bơi ngoài trời lát gạch mosaic từ Sicis, Ý cùng hệ thống bể sục sẽ mang đến những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời.

The Reverie Saigon mang đến những trải nghiệm thượng lưu, được cá nhân hóa theo yêu cầu của mỗi khách lưu trú. Hành trình bắt đầu với gói ưu đãi “Phòng nghỉ kết hợp điểm tâm sáng”, chào đón du khách đến với một hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn với các ưu đãi:

- Buffet sáng tại Café Cardinal 2 người với các lựa chọn món buffet cao cấp và thực đơn gọi món đa dạng

- Miễn phí mini bar tại phòng và được thay mới mỗi ngày

- Miễn phí sử dụng phòng gym và hồ bơi

- Đặc quyền trải nghiệm The Reverie Lounge cho khách đặt phòng Suite

- Ưu đãi 10% sử dụng tại các nhà hàng hoặc dùng bữa tại phòng

Tham khảo thêm thông tin và đặt gói “Phòng nghỉ kết hợp điểm tâm sáng” tại: https://www.thereveriesaigon.com/ hoặc liên hệ qua email info@thereveriesaigon.com.

Sự giao thoa giữa các dịch vụ thượng hạng và vị trí tâm điểm giúp The Reverie Saigon trở thành lựa chọn cho một kỳ nghỉ trọn vẹn ngay tại thành phố. Không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú, đây chính là không gian lý tưởng để bạn ghi dấu những khoảnh khắc gắn kết và viết nên hành trình nghỉ dưỡng đáng nhớ của riêng mình.

Lệ Thanh