Ngày 15/10, Sở Du lịch TPHCM cho biết, TPHCM một lần nữa được vinh danh tại giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vừa diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tối 13/10.

Giải thưởng World Travel Awards - WTA 2025 - được mệnh danh là ‘Giải Oscar của ngành du lịch thế giới’. TPHCM khẳng định vị thế của mình như điểm đến hàng đầu châu Á và thế giới với 4 hạng mục giải thưởng danh giá.

TPHCM bội thu tại giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM

4 hạng mục gồm: Asia's Leading Business Travel Destination 2025 - Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á (đạt giải 4 năm liên tiếp, từ 2022 - 2025); Asia's Leading Festival & Event Destination 2025 - Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á (đạt giải 4 năm liên tiếp, từ 2022 - 2025); Asia's Leading City Tourist Board 2025 - Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á (thuộc Sở Du lịch TPHCM, đạt giải 3 năm liên tiếp: 2023, 2024, 2025); Asia's Leading Coastal City Break Destination 2025 - Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á (thuộc Vũng Tàu, TPHCM, Việt Nam - lần đầu tiên được vinh danh).

Việc liên tiếp được vinh danh tại WTA là minh chứng rõ nét cho uy tín, sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển bền vững của du lịch TPHCM. Thành tích này không chỉ là kết quả của nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn khẳng định hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa. Đây chính là "thỏi nam châm" giúp TPHCM giữ được sức hút đặc biệt đối với du khách trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, địa danh Vũng Tàu – nay đã thuộc TPHCM sau sáp nhập địa giới hành chính - lần đầu tiên đạt giải ở hạng mục “Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á”. Danh hiệu này không chỉ làm nổi bật hình ảnh du lịch biển đảo của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hơn cho thương hiệu du lịch TPHCM trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Địa danh Vũng Tàu lần đầu tiên đạt giải ở hạng mục “Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á”. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM

Thành công tại giải thưởng quốc tế diễn ra trong bối cảnh du lịch TPHCM ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, TPHCM đón gần 5,3 triệu lượt khách quốc tế và 32 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 162 nghìn tỷ đồng, tiến rất gần tới mục tiêu cả năm 2025 là 7 triệu lượt khách quốc tế và 40 triệu lượt khách nội địa.

Những con số biết nói này khẳng định sức hút mạnh mẽ và vai trò của TPHCM như một “siêu đô thị du lịch”, trung tâm của tam giác bản sắc: văn hóa - sông nước - hiện đại.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM chia sẻ: “Việc tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2025 là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là động lực để ngành du lịch thành phố không ngừng đổi mới và sáng tạo. Chúng tôi hướng tới mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết thêm, 4 giải thưởng cao quý này là bước tiến quan trọng trong chiến lược quảng bá thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” – hình ảnh một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, hội nhập và tràn đầy sức sống.

Lễ Nghinh Ông Ông Cần Giờ 2025 đã diễn ra tại vùng biển Cần Thạnh thu hút khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh thành tích xuất sắc của TPHCM, du lịch Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi được World Travel Awards 2025 vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: Asia’s Leading Destination 2025 - Điểm đến hàng đầu châu Á (lần thứ 7 được trao tặng) và Asia’s Leading Heritage Destination 2025 - Điểm đến di sản hàng đầu châu Á (lần thứ 3 đạt giải).