Đa dạng hoá trải nghiệm - xu hướng mới trong ngành tài chính

Trong nhịp sống ngày nay, những trải nghiệm dịch vụ mang lại giá trị tinh thần ngày càng được khách hàng đặt kỳ vọng. Từ vai trò thuần túy là phương tiện chi tiêu, các sản phẩm tài chính hiện đại đang chuyển mình hướng đến cung cấp trải nghiệm toàn diện, đa dạng hoá trải nghiệm cho khách hàng.

Cụ thể, một cuộc khảo sát của PwC (năm 2024) ghi nhận người tiêu dùng châu Á - Thái Bình Dương ưu tiên các dịch vụ tích hợp giá trị cảm xúc ngoài lợi ích tài chính. Trong khi đó, một khảo sát mới của FICO chỉ ra rằng 88% người được hỏi cho biết trải nghiệm của khách hàng quan trọng ngang bằng hoặc quan trọng hơn sản phẩm của ngân hàng.

Nắm bắt xu hướng này, SeABank hợp tác cùng ca sĩ Mỹ Tâm phát hành thẻ Visa SeASoul 2in1 với tinh thần “Tri ân thật Tâm”. Tích hợp ba giá trị cốt lõi: tiện ích tài chính, trải nghiệm cảm xúc và đóng góp cộng đồng, thẻ SeASoul mang đến giải pháp tài chính kết hợp với giải trí phù hợp lối sống đa dạng và giàu ý nghĩa của của khách hàng hiện nay.

Chủ thẻ SeASoul có cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn khi mua vé concert. Ảnh: SeABank

SeASoul - kiến tạo trải nghiệm tài chính đa chiều

Thẻ Visa SeASoul 2in1 thể hiện tầm nhìn tiên phong của SeABank trong việc hiện thực hóa xu hướng tài chính đa dạng, đưa sản phẩm vượt khỏi vai trò thanh toán đơn thuần. Thông qua ba giá trị cốt lõi “Tâm An - Tâm Giao - Tâm Lành”, thẻ mang đến một hành trình trải nghiệm toàn diện, từ ưu đãi tài chính linh hoạt, kết nối văn hóa qua âm nhạc đến đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Tâm An hướng tới việc đáp ứng nhu cầu chi tiêu đa dạng của khách hàng. Vì vậy, thẻ SeASoul được thiết kế đa năng đồng thời mang tính năng vượt trội của cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Bên cạnh đó, thẻ cũng mang đến nhiều ưu đãi tài chính hấp dẫn, cụ thể: chủ thẻ được hoàn tiền 15% cho các nền tảng giải trí (mytammusic.com, Spotify, Netflix, YouTube), 1% tại lĩnh vực ẩm thực, du lịch, văn hóa nghệ thuật, giải trí và 0,2% cho mọi giao dịch khác. Ngoài ra, chủ thẻ được miễn phí thiết lập giao dịch trả góp kỳ hạn 3 tháng (không giới hạn số lần chuyển trả góp) và hoàn phí tài khoản số đẹp cấu trúc 10 số đuôi 1601 theo ngày sinh của Mỹ Tâm.

Thẻ SeASoul mang đến nhiều đặc quyền hấp dẫn cho chủ thẻ. Ảnh: SeABank

Nếu Tâm An mang lại “bữa tiệc” đặc quyền tài chính, Tâm Giao lại mở ra không gian kết nối cảm xúc cho khách hàng. Chủ thẻ có cơ hội sở hữu bộ quà tặng thiết kế độc quyền, nhận vé xem concert miễn phí, đặc quyền mua vé sớm hoặc tham gia các sự kiện riêng cùng ca sĩ Mỹ Tâm. Công nghệ NFC độc đáo trên thẻ cho phép chỉ một chạm điện thoại là có thể thưởng thức ngay những bản hit của “Họa mi tóc nâu”, đem đến cho bạn những giây phút tận hưởng nghệ thuật đầy cảm hứng.

Bộ quà tặng độc quyền từ SeABank và Mỹ Tâm. Ảnh: SeABank

Khép lại bức tranh đa tầng đặc quyền tài chính, kết nối mà Tâm An và Tâm Giao mở ra, Tâm Lành chính là điểm nhấn giúp chủ thẻ nuôi dưỡng những cảm xúc thiện lành, lan toả giá trị nhân văn tới cộng đồng. Với mỗi thẻ Visa SeASoul 2in1 được mở mới và kích hoạt, SeABank trích 3.000 đồng đóng góp vào quỹ thiện nguyện SeABank/MT Foundation để lan tỏa yêu thương, chung tay cùng cộng đồng.

Tiếp nối hành trình kiến tạo trải nghiệm tài chính đa chiều, SeABank khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng thông qua thông điệp “Tri ân trọn vẹn, Kết nối thật Tâm”.

Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank cho biết: “SeABank tin một sản phẩm tài chính hiện đại không dừng lại ở đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mà cần xuất phát từ chữ “tâm” để chạm đến cảm xúc của khách hàng. Chúng tôi hy vọng việc đồng hành cùng ca sỹ Mỹ Tâm - một nghệ sĩ luôn hướng về cộng đồng sẽ tạo sự cộng hưởng trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn đến khách hàng”.

Ca sỹ Mỹ Tâm trong sự kiện ra mắt sản phẩm thẻ SeASoul. Ảnh: SeABank

Thẻ Visa SeASoul 2in1 là sản phẩm độc quyền của SeABank, Visa và ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Thẻ được phát hành dưới 2 hình thức là thẻ ảo và thẻ vật lý. Khách hàng quan tâm có thể đăng ký mở thẻ ảo trên ứng dụng SeAMobile hoặc liên hệ tổng đài và các điểm giao dịch của SeABank để mở thẻ. Ngay khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được quà tặng chào mừng cùng các ưu đãi đặc quyền trong suốt quá trình sử dụng.

Lệ Thanh