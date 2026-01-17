Ra mắt mô hình “ốc đảo nghỉ dưỡng” tiên phong tại xứ Thanh

Sáng ngày 16/1, hàng trăm chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối hàng đầu Bắc Trung Bộ đã tụ hội tại khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa, tham dự sự kiện kick-off khu căn hộ cao tầng The Sentosa (Vinhomes Star City). Với chủ đề “Road to Glory”, chương trình lan tỏa quyết tâm của đội ngũ bán hàng đồng hành cùng dự án.

“The Sentosa kế thừa thành công của Vinhomes Star City, khi mang tới chuẩn sống quốc tế mới. Chúng tôi tin tưởng đội ngũ hôm nay sẽ là những người truyền cảm hứng, kết nối khách hàng với tổ ấm mơ ước, nơi họ vừa an cư, vừa tận hưởng, vừa kiến tạo giá trị bền vững”, anh Trần Thanh Tâm, chuyên viên tư vấn bất động sản tham dự sự kiện chia sẻ.

Đội ngũ kinh doanh kỳ vọng đồng hành cùng The Sentosa chinh phục những kỷ lục mới trên thị trường bất động sản Thanh Hóa

The Sentosa là khu căn hộ cao tầng mới nhất tại Vinhomes Star City (Thanh Hóa). Dự án nằm giữa “phường nhà giàu” Hạc Thành, sở hữu 2 mặt tiền nút giao thông sôi động bậc nhất xứ Thanh. Với định vị là “ốc đảo nghỉ dưỡng giữa đại lộ thịnh vượng”, The Sentosa tiên phong giới thiệu đến thị trường phong cách sống Singapore Tropical - cân bằng giữa tiện nghi đô thị và trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia.

Ngay từ khi có những thông tin hé lộ đầu tiên, cảm hứng từ lối sống xanh và năng động của “quốc đảo sư tử” đã giúp The Sentosa thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng trẻ thành đạt. Đây là nhóm cư dân đang tăng mạnh tại Thanh Hóa với tiêu chí cao về chất lượng sống, sự riêng tư, khả năng kết nối thuận tiện cùng tiềm năng tăng giá trị bất động sản. Vì vậy, không bất ngờ khi dự án được đánh giá là “làn gió mới” và được thị trường hào hứng chờ đón.

“Lần đầu đến Sentosa (Singapore) mình bị ấn tượng bởi không khí sống năng động, không gian xanh mát và mọi thứ đều gắn kết với trải nghiệm sống hiện đại. Khi biết Vinhomes Star City có khu The Sentosa, mình thực sự cảm thấy như tìm thấy “Sentosa phiên bản Việt” ngay tại quê nhà”, anh Nguyễn Văn Thái (35 tuổi, phường Hạc Thành) chia sẻ.

Dự án The Sentosa chính thức ra quân, khuấy động thị trường bất động sản Thanh Hóa ngay đầu năm

Sống giữa trung tâm, tận hưởng như resort

The Sentosa sở hữu 2 mặt tiền tại đại lộ Nam Sông Mã và Nguyễn Hoàng, các trục xương sống quan trọng nhất của Thanh Hóa. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận đến các cơ quan hành chính, kinh tế trọng điểm, bệnh viện, trường học quốc tế… trong bán kính vài phút di chuyển. Đồng thời, vị trí này cũng kết nối trực tiếp đến các cực phát triển của địa phương: 15 phút tới biển Sầm Sơn, 45 phút tới Khu kinh tế Nghi Sơn và sân bay Thọ Xuân. Nhờ đó, The Sentosa không chỉ thuận tiện về mặt giao thông mà còn nằm ngay tại hồng tâm phát triển nhanh và mạnh nhất của xứ Thanh.

Điểm nổi bật của The Sentosa nằm ở mô hình Singapore Tropical lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Đây là phong cách sống chú trọng vào sự cân bằng giữa tiện nghi đô thị và trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia, thông qua ba trụ cột: thiết kế thông minh, cảnh quan đa tầng và hệ tiện ích đặc quyền.

The Sentosa tiên phong giới thiệu đến thị trường Thanh Hóa phong cách sống Singapore Tropical

Với gần 4.000 m² diện tích nội khu dành riêng cho cảnh quan xanh và tiện ích chuẩn resort, cư dân The Sentosa sẽ được tận hưởng vườn trên mây The Canopy Garden, tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool, quảng trường Tropical Square, sân chơi trẻ em, cùng loạt tiện ích nội khu cao cấp như gym, yoga, golf 3D và trung tâm mua sắm Mini-Orchard 5 tầng ngay dưới chân tòa nhà…

Kiến trúc căn hộ cũng được phát triển theo triết lý sống hiệu quả của Singapore với mặt đứng kính lớn tối ưu ánh sáng tự nhiên, lôgia mở rộng mang lại tầm nhìn thoáng đãng và thiết kế layout linh hoạt phù hợp nhiều phong cách sống. Các loại hình căn hộ đa dạng từ studio, 1PN+ đến 2 PN mở rộng, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân thành đạt, gia đình trẻ và giới chuyên gia làm việc tại Thanh Hóa.

Nhờ những yếu tố này, The Sentosa không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho người mua ở thật mà còn là sản phẩm có khả năng tăng giá dài hạn và tạo dòng tiền cho thuê ổn định.

Tại sự kiện kick-off dự án, chủ đầu tư Vinhomes công bố ra mắt tòa căn hộ đầu tiên mang tên S2 tại The Sentosa. Với định danh “Đảo Cân Bằng”, dự án hội tụ đầy đủ yếu tố về vị trí, cảnh quan và tiện ích nội tòa như gym, yoga, phòng game... hứa hẹn tiếp tục là thiết lập kỳ tích thanh khoản mới tại Vinhomes Star City.

Kỳ vọng này hoàn toàn có cơ sở khi The Sentosa ra mắt đúng thời điểm Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng phát triển đồng bộ, dân số trẻ gia tăng, lực lượng lao động trình độ cao đổ về… tất cả đang tạo ra nhu cầu cấp thiết về các căn hộ chất lượng cao mang chuẩn sống mới. Đây chính là thời điểm vàng để những sản phẩm dẫn dắt xu hướng như The Sentosa bứt tốc và thắng lớn.