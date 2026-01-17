Tại xã Tiên Lữ, sáng 1/2, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 57 suất đất là tài sản của UBND xã Tiên Lữ.

Theo đó, 57 suất đất đấu giá thuộc địa bàn các xã Thụy Lôi, Hải Triều, Đức Thắng, huyện Tiên Lữ (cũ) nay là xã Tiên Lữ.

Diện tích các suất đất đấu giá từ 78-215,1 m2/suất. Giá khởi điểm từ 12-32,4 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất có giá từ 1,2 tỷ đến hơn 3,2 tỷ đồng.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 28/1 (trong giờ hành chính) tại Phòng Kinh tế xã Tiên Lữ và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Hình thức đấu giá từng suất đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, mở kết quả công khai. Phương thức trả giá lên theo bước giá.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Thụy Lôi (cũ), nay là Nhà văn hóa xã Tiên Lữ.

Trước Tết Nguyên đán, Hưng Yên đấu giá 179 lô đất tại các xã Tiên Lữ, Ngự Thiên và Long Hưng. Ảnh: Hoàng Hà

Tại xã Long Hưng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 49 lô đất là tài sản của Phòng Kinh tế xã Long Hưng vào sáng 5/2.

Các lô đất đấu giá thuộc Khu Thị An (khu 1), xã Long Hưng. Diện tích các lô từ 81,7-213,4 m2/lô.

Giá khởi điểm các lô đất từ 12-14,4 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá từ hơn 1 tỷ đến trên 3 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ tại cơ sở 2 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến 16h30 ngày 2/2 hoặc nộp tại UBND xã Long Hưng từ 8h đến 16h30 ngày 30/1.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy UBND xã Long Hưng.

Tại xã Ngự Thiên, sáng 6/2, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hưng Yên tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 73 lô đất là tài sản của Phòng Kinh tế xã Ngự Thiên.

Cụ thể, 73 lô đất đấu giá thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Me, xã Ngự Thiên. Diện tích các lô đất từ 102-292,1 m2/lô.

Giá khởi điểm các lô đất từ 8,6 triệu đến hơn 14,1 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá từ 877,2 triệu đồng đến hơn 2,5 tỷ đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 20/1 đến 16h30 ngày 3/2, tại cơ sở 2 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc tại UBND xã Ngự Thiên từ 8h đến 16h30 ngày 2/2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy UBND xã Ngự Thiên.