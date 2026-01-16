Đây được xem là “cơn mưa vàng” góp phần giải cơn khát căn hộ cao cấp giữa trung tâm phường “nhà giàu” Hạc Thành.

Tăng trưởng kinh tế đưa bất động sản Thanh Hóa thành “miền đất hứa”

Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bản lề, với mục tiêu là đến năm 2030 sẽ nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ.

Thời gian qua, quy mô và tốc độ đầu tư cho thấy sự chuẩn bị có chiều sâu của Thanh Hóa. Gần 710 km quốc lộ và tỉnh lộ đã và đang được nâng cấp; hàng loạt cây cầu, tuyến cao tốc mới được đầu tư đồng bộ. Cùng với đó, hơn 40 dự án FDI lớn được triển khai chỉ riêng trong năm 2025, tập trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các vùng công nghiệp trọng điểm.

Về chỉ số phát triển, Thanh Hóa hiện nằm trong nhóm đầu của cả nước với mức tăng trưởng GRDP trên 9% mỗi năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tiếp tục tăng và chiếm gần 40% cơ cấu GRDP. Quy mô dân số tỉnh hiện gần 3,7 triệu người, tỷ lệ dân số trẻ có trình độ chuyên môn ngày một cao.

Bất động sản Thanh Hóa là một trong những thị trường được chú ý nhất miền Trung

Về phương diện bất động sản, lịch sử đã chứng minh rằng các đô thị có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và ổn định luôn là mảnh đất “vàng” để nhà đầu tư gửi gắm tài sản. Vì vậy, sự chuyển dịch dòng tiền về các địa phương như Thanh Hóa là điều tất yếu. Sở hữu bất động sản tại các khu trung tâm mới của xứ Thanh đang là chiến lược được nhiều nhà đầu tư ưu tiên.

Theo giới đầu tư, bất động sản trung tâm Thanh Hóa vẫn đang duy trì mức giá “dễ chịu”, thấp hơn nhiều so với tiềm năng của địa phương. Khoảng cách này phản ánh dư địa tăng giá lớn khi các điều kiện hạ tầng, dân số và thể chế hội tụ đủ độ chín.

Mảnh ghép mới đón đầu xu hướng sống - nghỉ dưỡng tại xứ Thanh

Trong bức tranh phát triển vượt bậc của Thanh Hóa, các khu đô thị được quy hoạch bài bản và vận hành bởi tên tuổi uy tín đang trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư, như một bước chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Vinhomes Star City là hình mẫu tiêu biểu. Đây là khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân đông đảo với chất lượng sống và hệ tiện ích được duy trì ở mức cao. Vinhomes Star City cũng là một trong số ít các khu đô thị có thể đáp ứng song song nhu cầu an cư và đầu tư tại Thanh Hóa.

Sau giai đoạn phát triển phân khu thấp tầng mang phong cách châu Âu, Vinhomes Star City từng bước mở rộng sang phân khúc cao tầng, đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở của cư dân trẻ và giới chuyên gia. Trong bối cảnh cả 2 khu cao tầng The Kyoto và K-Park Avenue đều “cháy hàng”, mọi sự chú ý đều đổ dồn The Sentosa - ra mắt trong sự kiện “Road to Glory - Vươn tới vinh quang cùng The Sentosa”, ngày 16/1.

Khu cao tầng tại Vinhomes Star City sở hữu 2 mặt tiền đại lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng

The Sentosa là khu căn hộ mang tinh thần nghỉ dưỡng nhiệt đới, lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế của Singapore, hướng tới nhóm cư dân trẻ đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ngay trong khuôn viên The Sentosa là công viên vườn trên cao Canopy Garden rộng gần 1.000 m², tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool, chuỗi tiện ích thể chất gym, yoga, golf 3D, khu vui chơi trẻ em, quảng trường Tropical Square và tổ hợp thương mại dịch vụ Mini-Orchard cao 5 tầng…

Đáng chú ý, phân khu chuẩn resort này không tách rời khỏi nhịp giao thương sôi động, mà được đặt tại vị trí hai mặt tiền đại lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng. Đây là giao lộ quan trọng, kết nối trực tiếp các cơ quan hành chính, thương mại và dịch vụ của Thanh Hóa.

Giá trị này càng được đánh giá cao trong bối cảnh Thanh Hóa chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ của công nghiệp, kéo theo nhu cầu lưu trú của chuyên gia nước ngoài gia tăng rõ rệt. Ông Lê Minh Đức - lãnh đạo một doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn, nhận định: “Thời gian qua, nhu cầu thuê căn hộ cho chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là từ Hàn Quốc và Singapore, tăng đều theo năm. Những dự án tọa lạc tại trung tâm Thanh Hóa, vận hành chuyên nghiệp, đầy đủ tiện ích đang rất thiếu. Đây là cơ hội lớn cho The Sentosa”.

Hệ tiện ích xanh dưới chân các tòa tháp căn hộ tại Vinhomes Star City

Dòng căn hộ cao cấp phong cách nghỉ dưỡng Singapore tại Vinhomes Star City được giới quan sát đánh giá hội tụ đồng thời các yếu tố thu hút cả người mua ở thực, nhà đầu tư giá trị và nhà đầu tư dòng tiền. Việc chủ đầu tư ra mắt The Sentosa khi Thanh Hóa bước vào giai đoạn tăng trưởng mới cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén trong nắm bắt nhịp thị trường. Vì thế, The Sentosa được kỳ vọng sẽ viết tiếp các kỷ lục thanh khoản mà bộ đôi The Kyoto và K-Park Avenue đạt được trước đó.