Chia sẻ với VietNamNet, chị N.O, (trú tại thành phố Bắc Kạn) bày tỏ sự hoang mang tột cùng vì không nghĩ có ngày mình mua phải sữa giả cho con uống.

Phải dùng sữa theo bệnh viện kê đơn

Chị N.O. cho biết, trước khi sinh, chị đã chuẩn bị sẵn sữa cho con. Đến ngày sinh, mẹ chị O. định dùng sữa mua từ trước nhưng nhân viên y tế nói không được dùng sữa ngoài mà phải dùng sữa theo bệnh viện kê đơn.

Em bé sinh non nên từ lúc sinh, chị đều tin tưởng dùng loại sữa mua tại bệnh viện giới thiệu vì nghĩ sẽ đảm bảo cho con về nguồn gốc, chất lượng.

Mỗi lần hết sữa, bà mẹ này đều vào nhà thuốc của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn để mua tổng cộng 4 hộp sữa 400g và 8 hộp sữa 900g.

Hóa đơn thanh toán mua sữa được chị N.O. giữ lại

Khi có thông tin sữa giả, chị O. xem được danh sách và bàng hoàng phát hiện sữa con dùng lại nằm trong số nhãn hàng đó.

Phát hiện sự việc, chị đã thông tin lại luôn với bệnh viện. Tuy nhiên, đến sáng 18/4, chị O. và gia đình chưa nhận được phản hồi hay câu trả lời từ phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Bệnh viện dừng tư vấn sử dụng sản phẩm sữa Hapomil tại các khoa điều trị

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông tin, bệnh viện đã khẩn trương rà soát toàn bộ các sản phẩm sữa đang được sử dụng tại đơn vị.

Về sữa Hapomill bán tại nhà thuốc, bệnh viện xác định sản phẩm sữa Hapomil được cung ứng trong bệnh viện (thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty đang bị điều tra), do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Happy World cung ứng.

Sản phẩm này được đưa vào sử dụng sau quá trình đấu thầu theo quy định pháp luật. Bệnh viện không ký kết hợp đồng trực tiếp với Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma – một trong những đơn vị bị điều tra trong vụ việc nêu trên.

Sản phẩm sữa và hóa đơn chị O. đã mua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: NVCC.

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Happy World – đơn vị cung ứng sản phẩm cho Bệnh viện – hiện không có tên trong danh sách các công ty bị công bố có liên quan đến đường dây sản xuất sữa giả.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh, từ ngày 12/4, Bệnh viện đã chủ động dừng tư vấn sử dụng sản phẩm sữa Hapomil tại tất cả các khoa điều trị, đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm để trả lại nhà cung cấp.

Trong trường hợp sản phẩm sữa Hapomil bị kết luận là hàng giả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết sẽ cùng đồng hành với người sử dụng loại sữa trên để đòi lại quyền lợi chính đáng.

Theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), 100% mẫu sữa giả vừa được phát hiện được doanh nghiệp công bố tại Chi cục An toàn thực phẩm các địa phương. Có khoảng 10% trong 573 nhãn hiệu sữa giả được công bố chất lượng tại Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội, còn lại công bố ở Hòa Bình, Vĩnh Phúc và địa phương khác.