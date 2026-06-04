Hôm 2/6, Anthropic cho biết sẽ mở rộng "Project Glasswing" - một sáng kiến toàn ngành nhằm sử dụng Mythos để tìm và vá các lỗ hổng bảo mật - tới các công ty và tổ chức tại hơn 15 quốc gia.

Theo một nguồn tin thân cận của Financial Times, các quốc gia mới được cấp quyền truy cập vào Mythos bao gồm những thành viên thuộc liên minh tình báo "Five Eyes" như Canada, Úc và New Zealand.

Các quốc gia khác gồm có Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Điển, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp được cấp quyền tiếp cận Mythos có tập đoàn công nghệ Okta của Mỹ cùng các công ty Hàn Quốc như Samsung, SK Hynix và SK Telecom.

Anthropic ra mắt bản xem trước Claude Mythos vào tháng 4 nhưng giới hạn truy cập do năng lực lập trình vượt trội và khả năng bị lợi dụng để tấn công mạng. Ảnh: Bloomberg

Anthropic ra mắt phiên bản thử nghiệm Claude Mythos Preview vào tháng 4 nhưng ban đầu giới hạn quyền tiếp cận cho một nhóm khoảng 50 công ty chủ yếu ở Mỹ, với lý do mô hình AI này có khả năng lập trình nâng cao và có tiềm năng bị lợi dụng để tấn công mạng.

Công ty cũng hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ trong việc triển khai, khi các quan chức chính quyền ông Donald Trump tiến hành kiểm tra năng lực nhận diện các lỗi an ninh mạng và lỗ hổng khai thác trong hệ thống công nghệ thông tin của mô hình này.

Việc phát hành mô hình đã gây ra sự lo ngại trong các tổ chức ngoài nước Mỹ, như các ngân hàng, cơ quan quản lý và chính phủ trên khắp thế giới, thúc đẩy họ vận động hành lang để có quyền truy cập vào Mythos hoặc yêu cầu báo cáo về những gì Anthropic đã tìm thấy.

Theo Anthropic, các tổ chức mới được tiếp cận Mythos là những đơn vị cung cấp cơ sở hạ tầng trọng yếu trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, an ninh mạng và công nghệ.

Tuy nhiên, công ty bổ sung các thành viên mới của Project Glasswing sẽ bao gồm một số ngành công nghiệp chưa được đại diện nhiều trong nhóm ban đầu, như năng lượng, nước, y tế, truyền thông và phần cứng.

Dù không cung cấp tên cụ thể, Anthropic tiết lộ các đối tác mới của họ có mặt các công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm duy trì các kho mã nguồn vốn là nền tảng phụ thuộc của rất nhiều tổ chức khác trên thế giới, bao gồm cả chính phủ.

"Điểm chung của mỗi đối tác là một cuộc tấn công thành công vào kho mã nguồn của họ có thể gây ra thảm họa", Anthropic tuyên bố, đồng thời ước tính "đối với hầu hết các đối tác... một cuộc tấn công lớn có thể ảnh hưởng đến hơn 100 triệu người, để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho cả an ninh quốc gia và toàn cầu".

AISI (Viện An toàn AI của Anh), một cơ quan nghiên cứu của chính phủ chuyên thử nghiệm các mô hình AI tiên phong, cho đến gần đây là tổ chức ngoài nước Mỹ duy nhất được biết đến là có quyền tiếp cận mô hình này.

AISI đã đánh giá Mythos vào tháng 4 và cho biết mô hình này có thể thực hiện các cuộc tấn công mạng phức tạp "vốn có thể tiêu tốn nhiều ngày làm việc của các chuyên gia con người".

Các tập đoàn công nghệ như Microsoft, Apple và Oracle trước đó đã được trao quyền tiếp cận Mythos, cùng với các ngân hàng Mỹ như JPMorgan Chase và các tập đoàn an ninh mạng, bao gồm CrowdStrike.

Anthropic có kế hoạch mở rộng Project Glasswing hơn nữa, ưu tiên cho các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu bổ sung, những đơn vị duy trì phần mềm nguồn mở quan trọng và các nhà kiểm thử an toàn trên toàn thế giới.

(Theo FT)