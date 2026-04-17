Mỹ triệu tập khẩn ông chủ các nhà băng

Trong một động thái hiếm hoi, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome H. Powell đã triệu tập các giám đốc điều hành ngân hàng để cảnh báo về các mối đe dọa không gian mạng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Ông Bessent phát đi thông điệp cứng rắn tới một nhóm nhỏ lãnh đạo của Bank of America, Citi và Wells Fargo trong cuộc họp được sắp xếp gấp rút tại Washington. Ông cảnh báo việc cho phép phần mềm AI mới chạy qua các hệ thống máy tính nội bộ có thể gây rủi ro nghiêm trọng đối với dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.

AI mới của Anthropic được đánh giá là bước ngoặt đối với bức tranh an ninh mạng hiện đại. Ảnh: Insurance Business

Lời cảnh báo liên quan đến mô hình mới của Anthropic mang tên Claude Mythos Preview. Anthropic cho biết mô hình này đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện các lỗ hổng bảo mật mà con người không thể tìm ra. Các lãnh đạo ngân hàng được thông báo rằng AI này hiệu quả đến mức tin tặc hoặc các tác nhân xấu bên thứ ba có thể chiếm đoạt và khai thác thông tin.

Chính Anthropic cũng đã lên tiếng cảnh báo. Công ty nhận định rất rủi ro khi phát hành rộng rãi mô hình do năng lực mới quá mạnh mẽ và nguy hiểm. Thay vào đó, Mythos sẽ được giới hạn trong một liên minh 40 công ty mang tên "Dự án Glasswing". Nhóm này bao gồm JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. CEO Jamie Dimon vắng mặt trong buổi họp kể trên do lịch trình cá nhân.

Kevin A. Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia cho biết đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn, bao gồm việc Anthropic đồng ý hoãn phát hành công khai cho đến khi giới chức làm rõ mọi vấn đề.

Cuộc họp khẩn diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump và Anthropic đang mắc kẹt trong cuộc chiến pháp lý xoay quanh việc Bộ Quốc phòng Mỹ xếp công ty này vào nhóm "rủi ro chuỗi cung ứng", sau khi Anthropic kiên trì áp đặt các giới hạn về việc sử dụng công nghệ AI của họ trong chiến tranh.

Anh gấp rút đánh giá rủi ro

Ngay sau đó, tại Vương quốc Anh, các cơ quan quản lý tài chính cũng đang tiến hành các cuộc thảo luận khẩn cấp với cơ quan giám sát an ninh mạng và các ngân hàng lớn nhất để đánh giá rủi ro từ mô hình AI của Anthropic. Giới chức từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và Bộ Tài chính Anh đang đàm phán với Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) nhằm xác định các lỗ hổng tiềm ẩn trong các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu.

Các ngân hàng, công ty bảo hiểm và sàn giao dịch hàng đầu nước Anh sẽ được cảnh báo về rủi ro này trong một cuộc họp với các cơ quan quản lý vào hai tuần tới.

Khi công bố Mythos cho một số khách hàng chọn lọc vào tuần trước, Anthropic cho biết họ đã "tìm thấy hàng nghìn lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, bao gồm trong mọi hệ điều hành và trình duyệt web lớn", trong đó có những lỗi tồn tại hàng thập kỷ. Startup trị giá 380 tỷ USD cảnh báo hậu quả đối với nền kinh tế, an toàn công cộng và an ninh quốc gia "có thể rất tàn khốc" nếu công nghệ này bị lạm dụng.

Viện An ninh AI của Anh hiện đang đánh giá Mythos cùng các mô hình hàng đầu khác. Trước đó, một cơ quan đánh giá an toàn của BoE đã cảnh báo các lãnh đạo ngân hàng rằng việc giám sát mô hình AI của họ là "chưa đủ thường xuyên".

(Theo NYT, FT)