Hơn một thập kỷ vận hành từ năm 2012, chủ đầu tư tiếp tục dành quỹ đất nội khu mở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside. Cơ sở y tế 5 sao này mang đến tiện ích mới, tạo lực đẩy gia tăng giá trị tài sản bền vững.

Bệnh viện quốc tế ngay gần nhà, thêm an tâm cho tuổi xế chiều

Với người cao tuổi, mỗi lần đi khám bệnh đôi khi là cả một hành trình. Quãng đường di chuyển xa, chi phí đi lại hay thời gian chờ đợi đều có thể trở thành trở ngại, nhất là với những người sức khỏe đã suy giảm, đi lại không còn thuận tiện.

Bà Nguyễn Thị Hiên - cư dân tòa S3 Symphony - từng trải qua bất tiện ấy. Mệt mỏi vì đường xa, đi lại mỗi lần tốn tới nửa triệu đồng, đã có lúc bà Hiên không thể duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Do đó, sự xuất hiện của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside ngay gần nhà đã giúp bà giải quyết nỗi lo này.

Sau buổi thăm khám đầu tiên, bà Hiên khá hài lòng: “Vị trí bệnh viện quá đẹp và thuận tiện, tôi đi khám mà không phải lo gọi xe hay đi xa. Cơ sở vật chất khang trang, còn nhân viên thì phục vụ rất nhiệt tình, tận tình, chu đáo và nhẹ nhàng”.

Bà Nguyễn Thị Hiên hài lòng khi có thể tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Ảnh: Vinmec

Với bà Nguyễn Thị Toàn - cư dân đã gắn bó 7 năm với Vinhomes Riverside, bệnh viện nội khu còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Từng trải qua ca đại phẫu cột sống thay hai đĩa đệm, bắt tám đinh vít và mới đây phải điều trị do tăng huyết áp, bà cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Bởi vậy, thông tin Vinmec Riverside đi vào hoạt động, còn tặng miễn phí gói thăm khám cho người trên 75 tuổi với trị giá gần 30 triệu đồng khiến bà rất phấn khởi.

“Gói tri ân dành cho người cao tuổi như tôi thực sự là quá lớn. Từ khu Anh Đào nhà tôi đi bộ ra bệnh viện cũng rất gần, chỉ vài phút là tới. Có nơi chăm sóc sức khỏe ngay sát nhà thế này thì yên tâm lắm”, bà Toàn chia sẻ.

Với bà Toàn, Vinmec Riverside đi vào hoạt động ngay nội khu mang đến sự an tâm khi chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở tuổi xế chiều. Ảnh: Vinmec

Không chỉ bổ sung một tiện ích y tế, Vinmec Riverside còn mang đến cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe gần gũi hơn với cư dân. Người bệnh có thể tiếp cận quy trình khám chữa bệnh đồng bộ, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia có chuyên môn, đồng thời được kết nối với năng lực điều trị chuyên sâu của cả hệ thống Vinmec khi cần thiết.

Dự kiến từ tháng 1/2027, bệnh viện tiếp tục triển khai dịch vụ y tế tại nhà cư dân, bao gồm lấy máu xét nghiệm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ và bệnh nhân sau phẫu thuật, cùng dịch vụ xe chuyên dụng đưa đón khi cần thiết. Những dịch vụ này đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong việc di chuyển, giúp việc chăm sóc sức khỏe cư dân thuận tiện hơn.

Sảnh tiếp đón của Vinmec Riverside được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn - nghỉ dưỡng 5 sao với không gian rộng rãi, sang trọng. (Ảnh: Vinmec)

Tiện ích tiếp tục được đầu tư, giá trị khu đô thị được bồi đắp theo thời gian

Điều đáng chú ý ở Vinhomes Riverside là sự xuất hiện của Vinmec diễn ra khi khu đô thị đã vận hành hơn một thập kỷ. Thay vì dừng lại ở hệ thống tiện ích được hình thành từ giai đoạn đầu, chủ đầu tư tiếp tục bổ sung những dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân.

Trước đó, Vinhomes Riverside đã định hình phong cách sống sinh thái với hơn 100 ha cây xanh, mặt nước, không gian cảnh quan mang cảm hứng nghỉ dưỡng. Cùng với đó là hệ thống tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày như Vincom Plaza, Vinschool và Trường Quốc tế Anh BIS. Giờ đây, sự hiện diện của Vinmec Riverside tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích, đặc biệt ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - nhu cầu ngày càng được các gia đình quan tâm khi lựa chọn nơi an cư lâu dài.

Điều này tạo sức hút đối với các gia đình nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Toàn cho biết, cuộc sống tại đây có nhiều thuận tiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến sự hỗ trợ của Ban Quản lý. Đó cũng là lý do bà luôn mong muốn con cháu chuyển về sống gần nhau. “Ở đây cái gì cũng tiện, ban quản lý lại rất chuyên nghiệp nên tôi luôn khuyến khích các con về đây ở”, bà chia sẻ.

Cùng quan điểm, bà Trần Thủy Viện - sau thời gian sinh sống ở nhiều nơi - cho biết đặc biệt yêu thích môi trường tại Vinhomes Riverside nhờ không khí trong lành, cảnh quan đẹp và các dịch vụ phục vụ cư dân chu đáo. “Tôi ở nhiều nơi rồi nhưng về đây là thấy thích nhất vì không khí, môi trường sống cho đến dịch vụ phục vụ cư dân đều rất tốt”, bà Viện khẳng định.

Sau khi sinh sống ở nhiều nơi, bà Viện cho biết Vinhomes Riverside là nơi bà yêu thích nhất nhờ môi trường sinh thái trong lành và hệ thống tiện ích đồng bộ. Ảnh: Vinmec

Ở góc độ tài sản, những tiện ích được đầu tư và duy trì sau bàn giao cũng góp phần củng cố giá trị của bất động sản. Anh Đỗ Bảo - 45 tuổi, cư dân đã gắn bó gần 10 năm với Vinhomes Riverside - cho rằng, điểm khác biệt của khu đô thị là chủ đầu tư vẫn tiếp tục nâng cấp chất lượng sống dù đã bàn giao nhà từ lâu.

“Ở đây gần chục năm, tôi thấy cái hay nhất của chủ đầu tư là bàn giao lâu rồi nhưng vẫn chịu khó làm thêm tiện ích xịn cho cư dân. Điều đó lý giải vì sao khu Vinhomes Riverside luôn được đánh giá là đẳng cấp, đáng sống ở Hà Nội, giá trị căn nhà cũng cứ tăng đều”, anh Bảo chia sẻ.

Vinhomes Riverside sở hữu không gian sống sinh thái với cây xanh, mặt nước cùng hệ sinh thái tiện ích ngày càng hoàn thiện, giúp giá trị bất động ngày càng gia tăng. Ảnh: Vinhomes

Thực tế vận hành tại Vinhomes Riverside sau hơn 10 năm cho thấy, khi chủ đầu tư kiên trì đặt sức khỏe và trải nghiệm sống của cư dân làm trọng tâm, khu đô thị đó sẽ ngày càng đáng sống. Mỗi ngôi nhà tại đây vì thế vừa là chốn an cư bình yên, vừa là một tài sản tích lũy không ngừng gia tăng giá trị theo năm tháng.

Thu Loan