Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký quyết định về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng.

Theo quyết định, Hà Nội đặt tên cho 51 tuyến đường, phố mới tại nhiều địa phương như: Phố Nguyễn Hữu An (phường Cầu Giấy); các đường Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, chùa Trăm Gian, Phụng Châu, Long Châu, Yên Khê, Lý Triện (phường Chương Mỹ) và đường chùa Mía (phường Sơn Tây); Đường Lâm, Cam Lâm (phường Sơn Tây); phố Vũ Nam Long (phường Dương Nội); Vũ Tuyên Hoàng (phường Hoàng Liệt); Cổ Mai (phường Hoàng Mai); Vũ Lập (phường Long Biên); Phú Cường (phường Phú Lương); Vo Thượng (phường Phúc Lợi); Nguyễn Long (phường Tây Hồ); Bùi Huy Đáp (phường Yên Sở) và đường, phố của các xã: Dương Hòa, Đan Phượng, Hát Môn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Kiều Phú, Liên Minh, Nam Phù, Ô Diên, Phú Cát, Phù Đổng, Phú Xuyên, Phúc Sơn, Sơn Đồng, Thanh Trì, Tiến Thắng.

Công viên An Hòa giáp Cung Thiếu nhi Hà Nội, đường Phạm Hùng. Ảnh: Nguyễn Hùng.

UBND TP Hà Nội cũng điều chỉnh độ dài của 5 tuyến đường, phố.

Trong đó, đường chùa Trầm (phường Chương Mỹ) được kéo dài từ khu vực cạnh cổng chùa Vô Vi đến điểm giao với tỉnh lộ 419, giáp tổ dân phố Tiên Lữ và Quyết Tiến.

Đường Chúc Sơn (phường Chương Mỹ) được kéo dài từ ngã tư chợ Cống đến hết địa phận phường Chương Mỹ, tiếp giáp thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa.

Phố Đặng Thùy Trâm (phường Nghĩa Đô) được điều chỉnh kéo dài từ nút giao Phạm Tuấn Tài - Nghĩa Tân đến phố Trần Quốc Hoàn.

Phố Kiều Mai (phường Xuân Phương) được kéo dài từ khu Kiều Mai đến đường Phan Tây Nhạc, cạnh Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Đường Tả Thanh Oai (xã Đại Thanh) được kéo dài từ khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Tả Thanh Oai đến di tích chùa Dâu, thôn Thượng Phúc.

Cùng với việc đặt tên các tuyến đường, thành phố cũng đặt tên công viên An Hòa đối với công viên thuộc phường Cầu Giấy.

Công viên có diện tích khoảng 27,78ha, trong đó khoảng 19ha mặt nước hồ điều hòa và khoảng 8,78ha cây xanh; phía Bắc giáp trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ; phía Nam giáp phố Hoàng Quán Chi; phía Đông giáp tuyến phố Nguyễn Hữu An; phía Tây giáp Cung thiếu nhi Hà Nội, đường Phạm Hùng. Diện tích hồ điều hòa ở công viên An Hòa rộng hơn 1,5 lần Hồ Gươm.