Theo đó, bệnh viện tiếp tục nhận hồ sơ xét duyệt hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho 10 gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 20 gói xét nghiệm phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi/ một bệnh nhân) và 10 ca phẫu thuật tìm tinh trùng - MicroTESE cho những trường hợp vô sinh nam. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét duyệt từ ngày 28/5 đến 28/6.

Đặc biệt, từ 15/6 đến 28/6, tất cả khách hàng đến khám sẽ được miễn phí hoàn toàn các hạng mục: khám, tư vấn, siêu âm (siêu âm nang noãn cho nữ, siêu âm doppler tinh hoàn cho nam); xét nghiệm tinh dịch đồ; xét nghiệm dự trữ buồng trứng AMH và chụp x-quang tử cung - vòi trứng. Đồng thời, giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng (không bao gồm xét nghiệm chuyên sâu), tặng voucher trị giá 5 triệu đồng cho khách hàng thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF). Bên cạnh đó, hàng ngàn quà tặng thương hiệu cũng được gửi tới khách hàng trong thời gian này.

BS.CKI Nguyễn Thành Trung, Trưởng khoa khám bệnh đang tư vấn cho khách hàng

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện có khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản đối mặt với tình trạng vô sinh, hiếm muộn (tương đương khoảng 1 triệu cặp vợ chồng). Đáng chú ý, có tới 50% trong số này là những người trẻ dưới 30 tuổi.

Dù kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam đã phát triển ngang tầm khu vực với tỷ lệ thành công cao, rào cản lớn nhất đối với đa số bệnh nhân vẫn là vấn đề tài chính. Chi phí cho một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hiện dao động từ 70 đến 100 triệu đồng, chưa kể các kỹ thuật chuyên sâu phát sinh.

BS.CKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng: "Đối với nhiều gia đình hiếm muộn, điều khiến họ chần chừ không phải là thiếu khát khao có con mà là những áp lực về tài chính. Tuy nhiên, trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, mỗi năm chờ đợi đều có thể làm giảm cơ hội thành công. Vì vậy, các chương trình hỗ trợ của bệnh viện được triển khai với mong muốn giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận thăm khám và điều trị sớm hơn, giảm bớt gánh nặng kinh tế trên hành trình tìm con. Bên cạnh ý nghĩa hỗ trợ điều trị, Tuần Lễ Vàng 2026 còn là dịp để lan tỏa thông điệp về chăm sóc sức khỏe sinh sản, khuyến khích các bạn trẻ chủ động khám sức khỏe tiền hôn nhân và xây dựng kế hoạch sinh con khoa học, từ đó hướng tới những thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn."

BS.CKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện thực hiện thủ thuật IVF

Bước sang mùa thứ 12, chương trình Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã trở thành điểm tựa giúp hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón được con yêu.

Có mặt tại sảnh bệnh viện trong ngày đầu mở đăng ký xét duyệt, anh N.T.Hoàng (37 tuổi, Nam Định) cho rằng với những người lao động chân tay, thu nhập thấp, ước mơ làm cha, mẹ sẽ còn xa vời nếu không có những chương trình hỗ trợ như thế này.

“Suốt 4 năm qua, hai vợ chồng làm công nhân chắt bóp từng đồng nhưng vẫn chưa đủ tiền làm IVF. Khi biết tin bệnh viện nhận hồ sơ xét duyệt 10 ca IVF miễn phí 100%, vợ chồng tôi đã bắt xe lên nộp ngay. Đối với những người lao động thu nhập thấp, chương trình này là cơ hội, là hy vọng để chúng tôi dám nghĩ đến việc có một đứa con”, anh Hoàng nói.

Không chỉ nhóm bệnh nhân hiếm muộn lâu năm, Tuần lễ vàng 2026 còn mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chủ động thăm khám sức khỏe sinh sản. Trong đó, nhóm khách hàng trẻ tuổi đến thăm khám, tầm soát sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân hoặc chuẩn bị mang thai là một trong những đối tượng mà Tuần lễ vàng hướng tới.

Sự chủ động trong việc lập kế hoạch khám chữa bệnh giúp nhiều người trẻ tận dụng tối đa các ưu đãi y tế. Chị T.M.Linh (25 tuổi, Hà Nội) là một trường hợp điển hình.

"Hôm nay tôi đến khám và được các bạn lễ tân giới thiệu từ ngày 15/6, bệnh viện có chương trình Tuần lễ vàng với nhiều ưu đãi, đặc biệt còn được voucher 5 triệu hỗ trợ chi phí thực hiện IVF. Thật may là chương trình diễn ra trong 2 tuần nên lịch tái khám của tôi vào gần cuối tháng 6 vẫn kịp tham gia chương trình", chị Linh chia sẻ.

Bên cạnh các ưu đãi trực tiếp khi thăm khám, điểm nhấn của “Tuần lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026” là sự kiện Lễ tổng kết Tuần lễ Vàng và Kỷ niệm 14 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản diễn ra vào sáng ngày 28/6. Rất nhiều gói hỗ trợ sẽ được trao cho khách hàng có mặt trực tiếp tại buổi lễ tổng kết thông qua hình thức bốc thăm may mắn.

Thông tin chương trình:

Chương trình: Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026

Thời gian diễn ra: 15/6 - 28/6

Thời gian nhận hồ sơ xét duyệt: 28/5 - 28/6

Địa điểm: Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, 431 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://afhanoi.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/afhanoi

Hotline: 024 3634 3636 - 090 222 1268

Lệ Thanh