Mekolor tự giới thiệu là một tổ chức tư nhân được sáng lập tại Việt Nam, hoạt động như một “bộ não đổi mới kinh tế" với sứ mệnh: Phát triển các mô hình kinh tế nhân bản, không lệ thuộc vào nợ vay; Kết hợp công nghệ blockchain với giá trị lao động để định nghĩa mới khái niệm về “tín dụng” và “tài sản”. Năm 2021, công ty này từng gây xôn xao khi định tổ chức một cuộc họp báo quốc tế trực tuyến để tố một ngân hàng chiếm dụng 10 tỷ Euro. Tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ đã không đồng ý cho cuộc họp báo diễn ra. DN này cũng từng khởi kiện một công ty của Anh để đòi bồi thường 20 tỷ Euro (EUR). Với GREAT USA Inc, văn bản này giới thiệu đây là 1 một doanh nghiệp được thành lập tại Florida (Hoa Kỳ), là pháp nhân đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái Great Network tại thị trường Mỹ và quốc tế. GREAT USA Inc đảm nhiệm phát hành và vận hành stablecoupon như USDG (gắn với USD) và EURG; Kết nối vốn quốc tế từ các quỹ đầu tư, chính phủ và đối tác ESG (Environmental – Social – Governance); Điều phối hệ thống dữ liệu - hợp đồng thông minh - phân phối tài sản trên toàn cầu. Với năng lực pháp lý tại Hoa Kỳ và mạng lưới đối tác quốc tế, GREAT USA Inc đóng vai trò là cổng thanh khoản, kiểm toán và kết nối vốn xuyên quốc gia cho toàn bộ Great Network.