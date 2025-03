Chị T.T.L. (23 tuổi, trú tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nhập viện Bệnh viện K (Hà Nội) trong tình trạng cấp cứu khi đang ở tuần thai thứ 26.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ kết luận chị L. bị ung thư trực tràng, di căn giai đoạn 4, suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu nặng và cần phải theo dõi điều trị tích cực. Ban lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo chuyên môn phải theo dõi sát sao để có hướng xử lý kịp thời nhằm cứu sống cả hai mẹ con.

Bệnh nhân được theo dõi từng ngày, từng giờ về biến chứng viêm phổi. Bác sĩ liên tục truyền máu cũng như truyền tiểu cầu để duy trì được sự sống. Đến tuần thứ 27, bệnh nhân được kiểm soát ổn định nhưng khối u tăng lên, chèn ép, gây tắc ruột.

Bệnh nhân L. sang thăm con. Ảnh: Bệnh viện K.

Bệnh viện K theo dõi, hội chẩn với Bệnh viện 103, Bệnh viện Phụ sản Trung ương với quyết tâm điều trị tích cực và nỗ lực duy trì thai nhi ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào tốt ngày đó.

Tuy nhiên, tình trạng hai mẹ con diễn biến phức tạp, thai nhi 27 tuần 5 ngày cạn ối, các chuyên gia quyết định thực hiện ca mổ xử trí cấp cứu cho con cả mẹ và con.

Sáng 13/2, ê-kíp Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương phẫu thuật bắt thai nhi, cắt bỏ khối u và đặt hậu môn nhân tạo.

Bé trai nặng khoảng 800 gram chào đời trong cảm xúc nghẹn ngào của bác sĩ hai bệnh viện và gia đình. Bé trai ngay lập tức đưa sang Trung tâm sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) hỗ trợ nuôi lồng kính. Còn các bác sĩ Bệnh viện K tiếp tục mổ điều trị ung thư cho người mẹ.

Phó Giáo sư Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K cho biết, đây không phải là lần đầu bệnh viện phẫu thuật cho sản phụ bị ung thư. Đối với trường hợp của chị L, khó khăn là tìm ra bệnh và đánh giá, đưa ra phác đồ hợp lý dựa trên thể trạng, đánh giá sự tiến triển của bệnh ung thư, vừa đảm bảo an toàn cho thai phát triển.

Khi khối u hạch chèn ép gây đau đớn cho người bệnh, nếu không mổ có nguy cơ tắc nghẽn phổi. Bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt từ dinh dưỡng, tim mạch, hô hấp, ung thư và lên phương án phẫu thuật kỹ lưỡng đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con. Sau 3 tuần sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đáp ứng thuốc tốt. Gia đình đặt tên em bé là Bình An với mong muốn cả đời con được an yên.

Sáng nay, hai bệnh viện đã phối hợp để chị L. được sang thăm con sau 3 tuần điều trị. Được gặp con, chị L. yên tâm hơn khi thấy con trai đã được 1kg, da dẻ hồng hào, sức khỏe ổn định. Người mẹ trẻ có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục trở lại điều trị.

Bệnh viện K cũng vận động nhà hảo tâm chia sẻ cho bệnh nhân. Tính đến sáng ngày 5/3, số tiền tiếp nhận hỗ trợ là 160 triệu đồng gồm tiền mặt, tiền chuyển qua tài khoản chồng chị L. Bệnh viện cung cấp suất ăn đầy đủ để giảm chi phí cho người bệnh.

Trước đó, Bệnh viện K cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân 28 tuổi, quê tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) bị ung thư vú giai đoạn cuối mang thai. Bệnh nhân được mổ lấy thai ở tuần 31 và bé trai 1,5kg chào đời được đặt tên là Bình An.